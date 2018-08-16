美国官员不懈努力 意在挫败总统职权

（德国之声中文网）白宫一名高级官员在《纽约时报》评论版匿名发表的文章中称，特朗普的幕僚们正积极暗中抵制他的部分总统职权。

"特朗普总统面临着对其总统职权的考验，"这位作者说，"而这是现代美国领导人从未经历过的事情"："这个特朗普还没有充分意识到的困境在于--他的政府中许多高级官员都从内部不懈努力，去挫败他的部分议程和最糟糕的趋势。"

《纽约时报》评论部说明，发表匿名评论文章是一个非同寻常的做法。无论如何，编辑们相信这是他们为读者提供一个重要视角的唯一选择。

不爱盟友爱独裁

这位匿名作者叹惜其总统职权在双轨道运行，其中高级幕僚们努力去做"那些即便总统不愿意做却是正确的事情"。

例如，特朗普"偏爱专断者和独裁者，比如俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和朝鲜领导人金正恩"，这位作者补充说，特朗普对于"那些将我们与志同道合的盟国联系起来的纽带"少有真正的赏识。

的确，特朗普持续地批评美国的盟国，包括北约成员国和欧盟国家，比如德国--从贸易到国防，他的批评无所不包。

胆小鬼

《纽约时报》发表这篇文章之后，特朗普很快对作者进行了猛烈攻击，并称这家媒体"不诚实"。

"他们不喜欢唐纳德·特朗普，我也不喜欢他们。"特朗普说。"因此，如果衰败的《纽约时报》发表一篇匿名评论--你能相信吗，匿名哦--那意味着胆小怯懦--一篇胆小怯懦的评论--我们正在做伟大的事情。"

白宫新闻秘书桑德斯称这篇评论"可怜、粗鲁而又自私"，要求作者"辞职"。

德国之声记者迈克·克尼格（Michael Knigge）说，一个可能的后果是，气急败坏的白宫将搜查涉事人员。

面临崩溃

就在这篇评论文章发表前夕，因"水门事件"出名的记者伍德沃德（Bob Woodward）的全面披露内情的新著公开部分细节，描绘特朗普政府正面临紧张不安的崩溃状态，内阁成员们总是伺机阻止总统作出糟糕的决策。这篇评论文章显示，这些努力也许比伍德沃德在书中描述的情形有更深的层次。

张平/凝炼 （法新社、路透社）