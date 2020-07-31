 美国安顾问: 中国黑客攻击选举基础设施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2020

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时政风云

美国安顾问: 中国黑客攻击选举基础设施

美国情报机关上周发表的报告没有点名中共采取行动干预美国大选，但美国国安顾问最新的发言直指「中国黑客」试图入侵美国选举系统。美国众议院议长认为国安顾问「画错重点」。

USA Wahlkampfveranstaltung Trump in Tulsa (Reuters/L. Millis)

(德国之声中文网) 白宫国家安全顾问奥布莱恩 (Robert O’Brien) 周日(8月9日)说，与中国政府有关的黑客一直瞄准美国选举的基础设施进行攻击，暗示中国干预大选已经到了更活跃的程度。

他在接受美国媒体CBS采访时说，美国发现有黑客试图入侵各地国务卿办公室的网站，这些办公室正好是美国在各区负责办理选举事务的行政单位。这些黑客还试图搜集美国人的数据。

上周五，美国国家情报总监办公室 (ODNI)才刚发布过一份报告，虽然提及中国扩大影响力，却没有直接指控中国试图渗透美国选举系统。奥布莱恩周日的批评比报告提及的更严重。

奥布莱恩的发言明确指责中国，他说: 「中国－就像俄罗斯跟伊朗－他们利用网络攻击或钓鱼手法攻击我们的选举基础建设，以及网站等。」

上周五，ODNI的报告指「敌对势力」试图渗透美国政界的私人通信网络，试图在11月大选前渗透美国选举网络。对于中共，报告指出发现中国「较不倾向让特朗普连任」，但是并未直接指出北京对大选的干预行为，也没有提到北京采取措施支持拜登。

当时，国家反情报和安全中心 (NCSC)主任伊万尼纳 (William Evanina)发布声明说，怀有敌意的外国行为者可能会试图破坏选举基础设施、干预选举程序和质疑选举结果，但是，情报官员认为这些手段严重影响选举结果的可能性较小。

如今白宫国家安全顾问的发言将中共干预选举的严重性提高。白宫国家安全会议目前没有对奥布莱恩的发言做出回应，ODNI则拒绝澄清奥布莱恩的发言是否与调查报告互相矛盾。

佩洛西: 俄罗斯攻击更严重

美国众议院议长佩洛西则认为俄罗斯干预美国大选的程度比中国更严重。她认为即便知道中国人比较希望特朗普败选，但「他们并没有真正参与选举」，但是俄罗斯「在2016年已经干预过选举，现在还依然继续这么做」。

佩洛西在接受美国媒体CNN采访时说，不会容忍任何干预选举的行为: 「我们会采取一切必要行动阻止他们，不论是来自中国、俄罗斯、伊朗、古巴、委内瑞拉还是哪个国家。」她呼吁情报机构公开更多资讯，具体说明威胁的性质。

ODNI则认为俄罗斯方面早已展开行动，试图削弱总统候选人拜登的声势。美国情报机构的多项审查也认为俄罗斯在2016年曾经藉由削弱民主党候选人希拉里，协助特朗普当选。

对于候选人的偏好，ODNI认为中国和伊朗都希望特朗普败选，而俄罗斯较支持特朗普胜选。

张慈/邹宗翰 (路透社、美联社)

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