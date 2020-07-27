美国安顾问访越南 呼吁对抗中国霸凌

(德国之声中文网) 美国国家安全顾问奥布莱恩(Robert O’Brien)周日(11月22日)在越南外交学院(Diplomatic Academy of Vietnam) 对学生发表演说，呼吁中国停止南海的「霸凌行为」。他说美国对印太地区的盟友有很深的承诺，秉持尊重、公平、以及与主权和航行自由相关的国际法规则。

奥布莱恩从上周五(20日) 起访问越南三天，接着周一(23日) 又拜访菲律宾，加强美国与东南亚盟友的合作。

奥布莱恩说: 「回到『强权即正义』的帝国时代对这个地区来说没有好处...这也是为什么美国坚持对抗中国在南海的威胁压迫行为，以及中国在湄公河地区逐渐增加的安全威胁。」奥布莱恩也代表美国对越南致意: 「我们尊重你们作为一个主权独立的国家，所有的爱国主义、远见、决心、热情，不从属于他者。」

奥布莱恩周日在越南外交学院发表的演说是他在越南的最后一个行程。奥布莱恩在周五与越南总理阮春福见面，之后也与副总理范平明、国防部部长吴春历、公安部长苏林等会晤，共同商讨美国与越南之间的军事合作，以及共同打击跨国犯罪。奥布莱恩已经动身前往菲律宾。

美国期盼越南缩小贸易顺差

彭博新闻报导，奥布莱恩在周末接受彭博社访问时说，他告诉越南领导人必须制止中国刻意绕路非法出口的行为，并扩大购买美国产品。中国为了逃避美国的惩罚性关税，非法出口包括液态天然气、军事用品等产品。

美国商务部这个月对汽车与卡车轮胎施加了初步的反补贴关税。这些关税是美国与越南关系之间的重要争议点。彭博社报导，奥布莱恩说他告诉越南官员，打击中国货运、缩小与美国之间的贸易顺差，将会为改变上述关税提供基础。

奥布莱恩还告诉彭博社，越南对于军事之间的信息交换非常感兴趣，也有兴趣取得美国边防部队的额外设备，以便进一步加强海上防卫实力。奥布莱恩说自己告诉他们，美国可能有能力提供他们资金，让越南可以购买美国的直升机，以缩小美越之间的贸易顺差。越南对美国的贸易顺差去年达到560亿美元，今年很有可能会再创新高。

虽然奥布莱恩呼吁越南对抗中国，但是奥布莱恩告诉彭博社，越南在发表与中国有关的公开声明时一向非常小心，也有意与临近大国维持良好关系，因此越南对抗北京的策略应该是透过东盟加强与其他东南亚国家合作。但是奥布莱恩也认为中国透过盟友柬埔寨，在该组织中已经握有一些影响力。

奥布莱恩是美国总统特朗普第四个国家安全顾问。他是在前任国安顾问波顿(John Bolton)被特朗普强迫辞职之后，从2019年9月开始上任。奥布莱恩因为致力于推动美国在其他国家如伊拉克和委内瑞拉等地驻军而成为争议人物。

张慈/杨威廉 (德新社、彭博社)

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