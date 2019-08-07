 美国安顾问访英 盼压制华为伊朗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2019

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时政风云

美国安顾问访英 盼压制华为伊朗

英国新首相约翰逊曾经表现出对「一带一路」的高度兴趣，但是他对中国的整体态度却仍有待观察。美国显然期盼此行能拉拢英国，不仅是为了对抗华为，也想要对抗伊朗。

John Bolton und Wilbur Ross (picture-alliance/AP Photo/M. Mejia)

国安顾问博尔顿(右)此行身负外交重任

(德国之声中文网) 美国国安顾问博尔顿(John Bolton)已经在当地时间周日(8月11日)抵达英国，接下来两天，将与新首相约翰逊(Boris Johnson)带领的英国政府进行对谈，话题料将聚焦在脱欧、华为、伊朗。

约翰逊是硬脱欧派的代表，在今年7月底接替辞职的特蕾莎梅，成为新的英国首相。英国预计在今年10月31日要完成脱欧，在那之后，英国很可能会变得更需要依赖美国。

博尔顿可能与英国洽谈的主题如下:

1. 拉拢英国对抗伊朗

在美国总统特朗普撤出伊朗核协议之后，英国一直都站在与欧盟一致的立场，坚持遵守伊朗核协议。但是英国海军在7月初扣押了一艘疑似走私石油到叙利亚的伊朗邮轮之后，英国与伊朗的关系便陷入紧张。这个月，英国同意协助美国在波斯湾的霍尔木兹海峡为商业船只护航。外界认为博尔顿会试图说服英国，退出伊朗核协议有利于对伊朗施压。

2. 华为与国安疑虑

美国过去一年以国安疑虑为由，试图遊说各国不要使用华为产品，但是当时英国政府在特蕾莎梅领导下，只说会限制华为取用资料的范围，不会让华为触碰到5G网络中较敏感的部份。英国还没有针对如何处置华为做出最终决定，因此外界认为博尔顿此行可能会把华为形容成中国的监控工具。

3. 脱欧

据说在约翰逊接任英国首相之后，美国总统特朗普便频繁的与他通话，商讨如何签订贸易协定，以减缓英国脱欧后可能遭遇的经济冲击。这个月底，G7峰会将在法国比亚里茨举行，两人预计会在会议上见面。

预定行程

博尔顿周一会与英国的内阁秘书石维尔 (Mark Sedwill)共进午餐，之后会在唐宁街10号与约翰逊的高级顾问李斯特 (Edward Lister)渐面，再与财政大臣贾伟德 (Sajid Javid)见面。周二，博尔顿会与英国的贸易大臣特拉兹(Liz Truss)、国防大臣华莱士(Ben Wallace)、脱欧大臣巴克莱(Steve Barclay)等官员见面。

罗法/夏立民(路透社)

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