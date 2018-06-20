 美国安顾问见普京 美俄峰会敲定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2018

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时政风云

美国安顾问见普京 美俄峰会敲定

特朗普与俄罗斯的渊源一向是美国舆论的攻击点，但这位美国总统在G7上也毫不隐藏自己支持俄罗斯重返国际。现在他的爱卿蓬佩奥亲访莫斯科，又给世界带来新消息：特朗普与普京将于7月16日在赫尔辛基会面。

Russland Wladimir Putin & US-Sicherheitsberater John Bolton (Reuters/Sputnik/Kremlin/A. Druzhinin)

俄罗斯总统普京与美国国安顾问波顿在克里姆林宫会面

(德国之声中文网) 美国国安顾问约翰波顿 (John Bolton)前往俄罗斯，协调特朗普同普京的峰会。他也在克里姆林宫见到俄罗斯总统普京。

普京对波顿说，当前的美俄关系不是最好的，「但你访问莫斯科，就带来了希望，成为全面恢复双边关系的第一步。」

美俄双方在周四确认，特朗普与普京将于7月16日在芬兰赫尔辛基会面。

特朗普此前提议了芬兰赫尔辛基与奥地利维也纳。克里姆林宫首席外交政策顾问乌沙科夫 (Yuri Ushakov)表示，峰会地点选在对双方都方便的第三国。他也提到双方可能签署共同声明，改善美俄关系与国际安全。在会前美俄双方外长可能会先见面。

除了峰会，周三会晤也提到许多议题，乌科沙夫总结为四大主题: 策略性核武稳定、打击全球恐怖主义、乌克兰与叙利亚问题、美俄关系。有关特朗普建议让俄罗斯重返G7工业国，并没有被提及。

先前俄罗斯被认为出兵克里米亚违反国际法，被G7冻结会籍。

China Gipfel Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Qingdao (Reuters/Sputnik/Kremlin/M. Metzel)

在G7峰会期间，普京出现在中国主办的上合峰会

俄罗斯能否回归G7

普京与特朗普两人上次见面是11月，在越南的亚太高峰会。交流之后，特朗普说他相信普京说的，俄罗斯没有涉入2016年的美国总统大选。

国务卿蓬佩奥对美国参议院司法委员会表示，特朗普认为俄罗斯回归国际社会势在必行，而俄罗斯也可以做出一些「取捨」，使之能够在不把克里米亚还给乌克兰的情况下，回归G7。

特朗普与普京见面可能会冒犯到想要孤立俄罗斯的国家，比如说英国。尽管目前华府对俄罗斯的制裁更加紧缩，但有人质疑特朗普对北约不更用心，谴责他想要俄罗斯交好。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

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