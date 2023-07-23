美国宇航局：这个7月可能是史上最热月

（德国之声中文网）美国宇航局（NASA）的顶级科学家在与记者举行的圆桌会议上表示，2023年7月可能是"数百年甚至数千年"有记录以来最热的月份，并警告说，高温天气只会变得更糟。

美国宇航局戈达德空间研究所所长施密特（Gavin Schmidt）说："我们看到世界各地发生了前所未有的变化。我们在美国、欧洲、中国看到的热浪，打破了左、右、中的记录。这并不奇怪。"

2023年6月已经是有记录以来最热的6月，7月很可能是整体最热的月份。美国宇航局首席科学家兼高级气候顾问卡尔文（Kate Calvin）在此次新闻发布会上表示："我们从科学中得知，人类活动，主要是温室气体排放，无疑导致了我们星球上的变暖。"

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 酷热难当 中国北方今年遭遇酷热。6月，北京超过35摄氏度的天气达到13.2天，这是从1961年有记录以来最多的一次。其中几天温度超过40度。山东甚至出现43度的高温。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 干旱影响农作物 人们担忧再次出现去年的干旱，那是六十年来最严重的一次，609万公顷农作物受影响，经济损失达到数十亿元。而今年1-5月，云南省降雨量减少55%，官方媒体6月表示，已有300万公顷农田受到干旱影响。（图为6月底黄河山西永济段空中俯瞰，也是受到干旱的影响）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 水力发电受挑战 酷热也意味着居民、商场、办公楼用电量激增。由于干旱导致水力发电量减少，云南今年2月下令降低铝产出量的14%。去年8月，依靠水利发电的四川省限制工业用电长达11天。（图为去年8月重庆嘉陵江干枯的河床）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 煤矿、火电站来补足 为缓解对水力发电的依靠所带来的供电不足，中国加快审批新煤矿和火电站。去年，中国批准了2.6亿吨新的煤炭开采量。今年第一季度，地方政府批准了至少20.45兆瓦新的火电站发电产能，这比2021年全年还高。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 洪水也导致稻米减产 今年早些时候，中国中部省份发生十年来最严重降雨，正值收获季节前的这场雨导致15%的小麦不再适合人类食用。洪水也威胁着稻米生长。湖南大米产量占全国的13%。自6月底依赖的持续降雨可能对稻米产量带来巨大影响。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 重庆、四川强降雨、泥石流导致人员死亡 中国官方媒体周三宣布，重庆自周一以来的新一轮大降雨导致15人丧生，4人失踪。四川有关部门称7月以来，强降雨已经导致该省46万人受灾，约8.5万人被疏散，而本周预计还可能爆发山洪和泥石流。四川上周泥石流已经导致多人死亡。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 11省发出强降雨警报 上周，湖南万余人因洪水被转移，超过2000处住宅受损。贵州也因洪灾及泥石流将人口和牲畜转移至安全地带。云南上周末部分地区强降雨，导致道路如同河流，有汽车被冲走。（图为贵州遵义大降雨后赤水河水位上涨）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 气候变暖引发极端天气加剧 有科学家认为，气候变化使得极端天气加剧。近来数周，亚洲许多国家出现严重高温，导致人员死亡。中国是世界上最大的温室气体排放国。所设定的目标是2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 应对不力致严重人员伤亡 2021年，河南暴雨导致超过300人死亡。而中国近期最严重的洪灾是在1998年，当时造成4150人丧生，多数是在长江沿岸。



2024年可能会更热

美国宇航局的科学家澄清说，该研究所收集和分析的数据表明了这一结果。施密特说："过去四十年来，气温逐年上升。"

由于2015年至2016年冬季的超级厄尔尼诺事件，美国宇航局上次发现如此高的气温是在2016年7月和8月。虽然目前还有另一个此类事件正在进行中："我们还没有通过当前的厄尔尼诺事件发现这一点。"施密特说。他补充说，它"才刚刚出现"。

目前出现的热浪是由于世界各地，特别是海洋的整体变暖造成的。

施密特说："我们已经看到破纪录的海面温度，甚至在热带地区之外也是如此。我们预计这种情况将会持续下去，而我们认为其原因是我们继续在向大气中排放温室气体。"

这位顶级科学家给出了"50-50的机会"，即2023年将成为有记录以来最热的一年，但到2024年就会创下新的记录。由于厄尔尼诺现象的出现，预计2024年会更热。其他科学家认为2023年有80%的可能性成为历史上最热的一年。

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