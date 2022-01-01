美国学界称新冠永不消失 法国发现新病毒

（德国之声中文网）世界卫生组织指出，有更多证据表明奥密克戎（Omicron）变种病毒主要感染上呼吸道，因此症状比过去其他的变种病毒更为温和，虽造成病例数飙升，但死亡率较低。美国有传染病专家断言，新冠病毒将流感化，倘若住院人数可控，疫情可望结束。

世卫官员马哈穆德（Abdi Mahamud）周二（4日）告诉日内瓦的记者：「越来越多研究显示奥密克戎不像其他变异株可能导致严重肺炎。」他并说，这可能是一个好消息，「但我们需要更多的研究来证明这一点」。

奥密克戎较温和

最早发现奥密克戎的国家之一的南非也有研究表明，奥密克戎引发重症的风险较低。马哈穆德同时提醒，因为南非的人口组成较年轻，因此情况可能和其他国家不同。

马哈穆德警告，奥密克戎的高传染力意味着它将在数周内成为许多地方的主流病毒，并对未接种疫苗口人口比例高的国家的医疗系统构成威胁。

日本和美国的研究人员在动物研究中发现，奥密克戎攻击肺部的频率比其他变种病毒低上许多。研究指出，奥密克戎更有可能攻击上呼吸道，如鼻子、喉咙和气管，不过该研究尚未经过同侪审查。

12月中旬，香港大学的研究人员得出了非常类似的结论。他们发现，尽管奥密克戎感染支气管的速度比德尔塔(Delta)变种病毒快70倍，但它在实际的肺组织中传播的速度却低了10倍。

奥密克戎自11月被检测到后，就开始在全球迅速蔓延。世卫组织的数据显示，至少有128个国家出现了奥密克戎，给这些国家的人民带来了新个困境，打断了他们正缓慢复原的经济和日常生活。

法国发现新变异株

当被问及是否需要奥密克戎专用疫苗时，马哈穆德说，现在下定论还为时过早，但持怀疑态度，并强调这一决定需要全球协调，不应该由制造商单独决定。

「使用奥密克戎专用疫苗，就像把所有的鸡蛋放在同个篮子里，因为也有可能会出现一个更具传播性或更具免疫破坏性的新变体，」他说。

世卫持续呼吁人民施打疫苗，与此同时，法国发现了新的新冠变种毒株IHU，它具有46种突变，比奥密克戎还要多，目前已有12人确诊。世卫表示，该变种病毒目前尚未构成太大的威胁。

根据一项尚未经过同侪审查的研究显示，这个被称为「B.1.640.2」的新突变体有46个「非典型组合」的突变，比有37个突变的奥密克戎还要多。

法国马赛的地中海医院指出，他们是12月初在一名从喀麦隆返回法国的旅客身上，检测到了这种新变体，目前已感染了12人，但这并不意味着该变体也有出现在喀麦隆。

疫情会结束吗？

传染速度快的奥密克戎变种病毒使疫情何时结束的问题更为复杂，不过，美联社称，疫情不像电灯的开关一样可以直接开启或关闭，世界将不得不学习与一种永不消失的病毒共存。

耶鲁大学公卫学院传染病专家奥伯特‧柯（Albert Ko）说，「当然，新冠病毒将永远伴随着我们身边，我们永远无法根除或消除新冠病毒，所以我们必须明定我们的目标」。

在某个阶段，世卫组织将确定有足够多的国家能充分控制新冠病例，或者至少控制住院急死亡人数，以宣布该疫情大流行正式结束。不过，这个门槛究竟为何，目前还不清楚。

即使大部分国家控制住重症人数，部分地区仍将深陷疫情之中，特别是缺乏足够疫苗或医疗体系的低收入国家，而其他地区则更容易到科学家所说的「流行病」状态。

哈佛大学陈曾熙公共卫生学院的传染病专家斯蒂芬·基斯勒（Stephen Kissler）说，当新冠病毒达到「某种可接受的稳定状态」时，我们可以认为它已变成了和流感一样的普通流行病。

他说：「奥密克戎造成的危机表明我们还没有到那一步，但我确实认为我们会达到新冠疫情与流感无异的一个时间点」。

以美国为例，新冠病毒在两年内已导致80多万人死亡，而因流感死亡的美国人仅有约12000至52000人。世界究竟会忍受多少新冠确诊数和死亡数，主要是一个社会问题，而不是一个科学问题。

约翰霍普金斯大学健康安全中心学者阿达尔加（Amesh Adalja）说：「我们不会再回到2019年的状态了，我们必须让人们思考承受风险的程度。」

（路透社、美联社等）

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