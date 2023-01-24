美国孟菲斯: 非裔男子遭警察殴打致死的视频公布

孟菲斯警方发布的一段令人痛心的视频显示了非裔男子尼科尔斯被警察暴力殴打的过程。拜登表示，他对这段视频感到“愤怒和深深的痛苦”，并呼吁抗议活动保持和平。
（德国之声中文网）美国孟菲斯市警方于周五（1月27日）发布了非裔男子尼科尔斯（Tyre Nichols）被警察们殴打的视频片段。视频显示，参与殴打的几名警察同样是非裔美国人。
29岁的尼科尔斯已为人父，1月7日，他驾车时在一个交通站点遭遇警察暴力执法，三天后因伤势过重不治身亡。
在视频发布前一天，5名涉事前警察——他们于一周前被解雇——被控谋杀罪。
视频大部分来自警用随身摄像机，显示警察在对尼科尔斯大喊脏话的同时对他进行了野蛮的殴打。
孟菲斯警察局长戴维斯（Cerelyn Davis）在向CNN 描述这段视频时说：“你将看到反人类的行为。”
在视频中可以看到，警察们在一个交通站点大喊大叫，并将尼科尔斯从他的车里拖出来；尼科尔斯大喊：“我什么都没做。”
警察随后迫使他倒在地上。 一名警察大喊：“在我打破你的（脏话）之前，把你的手放在背后。” 片刻之后，一名警察大喊：“在我打烂你的手之前，把它们放到背后。”
“你们真的太过分了。”尼科尔斯大声对警官们说，“我只是想回家。”
“停下来，我什么都没做。”片刻之后他大喊道，然后挣脱了束缚并沿着马路逃跑。一名警察似乎对他使用了电击枪。
另一段视频显示警察们追上了尼科尔斯。一名警察向他喷洒胡椒粉。尼科尔斯被按倒在地上，遭到拳打脚踢。
尼科尔斯一边与警官们搏斗，一边不断地大喊：“妈妈！妈妈！” 他的母亲说尼科尔斯当时离家只有大约 80 码（73 米）。
寻求起诉涉事警察的地区检察官马尔罗伊（Steve Mulroy）早些时候说，这几名警察以鲁莽驾驶为由将尼科尔斯拦下。
美国总统拜登表示，他对这段视频感到“愤怒和深深的痛苦”，并说它“会让人们理所当然地感到愤怒”。
拜登在白宫发表讲话说，他周五早些时候与尼科尔斯的母亲进行了交谈，并呼吁抗议活动保持和平。拜登呼吁国会通过弗洛伊德法案，该法案旨在解决警察行为不当和过度使用武力的问题。
美国司法部长加兰（Merrick Garland）周五宣布对尼科尔斯之死进行联邦民权调查。
美国主要城市的执法机构表示，他们正准备应对视频发布后可能发生的抗议活动。
据他的家人和朋友描述，尼科尔斯一位和蔼可亲、多才多艺的滑板玩家，具有创造性的眼光。他是一名联邦快递员工，最近还参加了一个摄影班。
许多社交媒体用户分享了他的律师发布的一段视频，展示他玩滑板的身姿，以替代传播他遭警察暴力殴打的镜头。
尼科尔斯在加利福尼亚州萨克拉门托市长大。在新冠疫情爆发之前，他搬到了孟菲斯地区，和他的母亲和继父住在一起。
（法新社、美联社、路透社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。