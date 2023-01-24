美国孟菲斯: 非裔男子遭警察殴打致死的视频公布

（德国之声中文网）美国孟菲斯市警方于周五（1月27日）发布了非裔男子尼科尔斯（Tyre Nichols）被警察们殴打的视频片段。视频显示，参与殴打的几名警察同样是非裔美国人。

29岁的尼科尔斯已为人父，1月7日，他驾车时在一个交通站点遭遇警察暴力执法，三天后因伤势过重不治身亡。

在视频发布前一天，5名涉事前警察——他们于一周前被解雇——被控谋杀罪。

视频记录了什么？

视频大部分来自警用随身摄像机，显示警察在对尼科尔斯大喊脏话的同时对他进行了野蛮的殴打。

孟菲斯警察局长戴维斯（Cerelyn Davis）在向CNN 描述这段视频时说：“你将看到反人类的行为。”

在视频中可以看到，警察们在一个交通站点大喊大叫，并将尼科尔斯从他的车里拖出来；尼科尔斯大喊：“我什么都没做。”

警察随后迫使他倒在地上。 一名警察大喊：“在我打破你的（脏话）之前，把你的手放在背后。” 片刻之后，一名警察大喊：“在我打烂你的手之前，把它们放到背后。”

“你们真的太过分了。”尼科尔斯大声对警官们说，“我只是想回家。”

“停下来，我什么都没做。”片刻之后他大喊道，然后挣脱了束缚并沿着马路逃跑。一名警察似乎对他使用了电击枪。

孟菲斯当局发布警察殴打尼科尔斯的视频（英文）

另一段视频显示警察们追上了尼科尔斯。一名警察向他喷洒胡椒粉。尼科尔斯被按倒在地上，遭到拳打脚踢。

尼科尔斯一边与警官们搏斗，一边不断地大喊：“妈妈！妈妈！” 他的母亲说尼科尔斯当时离家只有大约 80 码（73 米）。

寻求起诉涉事警察的地区检察官马尔罗伊（Steve Mulroy）早些时候说，这几名警察以鲁莽驾驶为由将尼科尔斯拦下。

拜登对暴力事件感到“愤怒”

美国总统拜登表示，他对这段视频感到“愤怒和深深的痛苦”，并说它“会让人们理所当然地感到愤怒”。

拜登在白宫发表讲话说，他周五早些时候与尼科尔斯的母亲进行了交谈，并呼吁抗议活动保持和平。拜登呼吁国会通过弗洛伊德法案，该法案旨在解决警察行为不当和过度使用武力的问题。

美国司法部长加兰（Merrick Garland）周五宣布对尼科尔斯之死进行联邦民权调查。

美国主要城市的执法机构表示，他们正准备应对视频发布后可能发生的抗议活动。

尼科尔斯是谁？

据他的家人和朋友描述，尼科尔斯一位和蔼可亲、多才多艺的滑板玩家，具有创造性的眼光。他是一名联邦快递员工，最近还参加了一个摄影班。

在孟菲斯举行的追悼会现场的尼科尔斯画像

许多社交媒体用户分享了他的律师发布的一段视频，展示他玩滑板的身姿，以替代传播他遭警察暴力殴打的镜头。

尼科尔斯在加利福尼亚州萨克拉门托市长大。在新冠疫情爆发之前，他搬到了孟菲斯地区，和他的母亲和继父住在一起。

（法新社、美联社、路透社）

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