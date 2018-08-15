美国媒体反抗特朗普：我们是人民

（德国之声中文网）参与这一联手行动的各报无一例外，均发表社论或评论，阐明立场，谴责特朗普一再提出的关于媒体传播"假新闻"的指控。联手行动的倡议者是《波士顿环球报》（Boston Globe）。

不是每个批评者都是敌人

据《波士顿环球报》称，迄今已有约350家媒体参与。该报在社论中写道，以国家控制的媒体取代自由媒体历来是一个腐败政权接管国家大政后的首要目标之一。社论称，特朗普热衷于散布谎言，其中一个就是：不支持其政府政策的媒体就是"人民之敌"。

该报指出，对自由媒体的这种蛮横攻击后果危险。该报强调，美国的伟大基于新闻自由，像特朗普那样攻击媒体乃为"非美国"、违背了在美国保持了200多年的这一文化。

"我们是人民"

纽约州《锡拉丘兹新时代报》（Syracuse New Times）也表达了鲜明的立场。该报在社论中写道，"我们不是人民的敌人。我们是人民。我们也不是假新闻。我们是您们的新闻，我们日以继夜操劳，为的是我们能正确报道事实"。

著名的《纽约时报》也在一篇评论中呼吁读者，订阅地方报刊。

不过，也有一些媒体对这一联手行动提出批评。保守色彩浓厚的《华尔街日报》便在各报统一发表社论前数天的一篇评论中警告说，此类协调行动恰正不能让人得到媒体独立之印象。

凝炼／乐然（德新社、路透社）