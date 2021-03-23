 美国威胁就北溪2号项目制裁德国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2021

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时政风云

美国威胁就北溪2号项目制裁德国

到访布鲁塞尔的美国国务卿布林肯要求停止北溪2号天然气管道项目。他表示，为了阻止这一项目完工，美国不排除对德国采取制裁措施。

Belgien NATO l US-Außenminister Blinken u Jens Stoltenberg in Brüssel

（德国之声中文网）就任以来首次到访欧洲的美国国务卿布林肯表示，拜登总统已经清楚表明，他认为北溪2号项目对欧洲和美国而言都是一个坏主意。他指出，北溪2号项目同欧盟自己设定的能源安全目标相违背。同时这条天然气管道还有可能会伤害到乌克兰、波兰以及其它一系列盟国的利益。

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针对俄德输气管道“北溪2号”，美国之前只是威胁制裁，未付诸于行动。特朗普离任前两天，白宫出台正式制裁措施。一艘俄罗斯管道铺设船成为了制裁目标。

德国联邦外交部长马斯近日在接受德新社采访时表示，虽然白宫即将易主，但是在同美国方面有关北溪二号天然气管道的争议以及德国军费开支比例等问题上，德国都不会改变立场。

德国总理默克尔周四针对“北溪2”表态称，尽管与美国存在分歧，她的基本立场并未改变，不会放弃这个与俄罗斯的天然气管道项目。

不仅美国，就连德国的反对党政治家也曾呼吁德国退出北溪2号工程。但现在这种呼声却逐渐平静，因为该项目木已成舟。

本周二（3月23日），布林肯与北约成员国外长举行会晤。会晤前他表示，他希望同德国外长马斯就有关北溪2号的争执进行磋商。同时布林肯强调，他会利用这一会晤机会再次强调美国在这一项目上的立场和态度，其中便包括对致力于完成铺设北溪2号管线的相关公司实施制裁措施。

这段长达1230公里的输气管线已经完成了90%的管道铺设，因此美方这时提出的要求就格外具有爆炸性。按照原计划，北溪2号管线铺设完工之后，每年将向德国输送550亿立方米的天然气。

美国方面认为，北溪2号天然气输气管道将会造成德国对俄罗斯的天然气产生依赖。今年1月美国已经宣布对俄罗斯籍"命运女神号"(Fortuna)铺管船执行制裁措施。支持这一项目的观点认为，美国阻挡北溪2号项目的目的只是为了能更方便地向欧洲出售美国天然气 。

洪沙/王凡 （德新社）

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