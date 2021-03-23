美国威胁就北溪2号项目制裁德国

（德国之声中文网）就任以来首次到访欧洲的美国国务卿布林肯表示，拜登总统已经清楚表明，他认为北溪2号项目对欧洲和美国而言都是一个坏主意。他指出，北溪2号项目同欧盟自己设定的能源安全目标相违背。同时这条天然气管道还有可能会伤害到乌克兰、波兰以及其它一系列盟国的利益。

本周二（3月23日），布林肯与北约成员国外长举行会晤。会晤前他表示，他希望同德国外长马斯就有关北溪2号的争执进行磋商。同时布林肯强调，他会利用这一会晤机会再次强调美国在这一项目上的立场和态度，其中便包括对致力于完成铺设北溪2号管线的相关公司实施制裁措施。

这段长达1230公里的输气管线已经完成了90%的管道铺设，因此美方这时提出的要求就格外具有爆炸性。按照原计划，北溪2号管线铺设完工之后，每年将向德国输送550亿立方米的天然气。

美国方面认为，北溪2号天然气输气管道将会造成德国对俄罗斯的天然气产生依赖。今年1月美国已经宣布对俄罗斯籍"命运女神号"(Fortuna)铺管船执行制裁措施。支持这一项目的观点认为，美国阻挡北溪2号项目的目的只是为了能更方便地向欧洲出售美国天然气 。

洪沙/王凡 （德新社）

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