美国威胁对北溪二号制裁

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥7月15日宣布，参与北溪二号的投资或其他活动可能遭受美国的制裁。"这是对企业发出的明确警告。现在退出这些项目，否则将自行承担后果。"

美国总统特朗普在2019年底已经批准，针对参与铺设连接俄德的北溪二号管道工程的特定公司实施制裁。根据美国《欧洲能源安全保护法》规定，制裁措施针对的对象主要是参与波罗的海管道铺设工程的船舶公司。美国当时祭出的制裁导致管道铺设工程延迟，但并未如预期般中止。俄罗斯总统普京随后宣布，将不依靠外国伙伴自行完成工程。

美国欲向欧洲出售液态天然气

蓬佩奥如今宣布将北溪二号纳入"美国敌对国家制裁法案"（CAATSA）的制裁范围中。该法案规定，与俄罗斯、伊朗、朝鲜等"敌对国家"打交道的企业可能遭到美方制裁。美国在2017年通过该法案，主要针对俄罗斯干预美国大选的行为。

北溪二号项目的设立是为了从俄罗斯向德国输送天然气，该项目在东欧备受争议。东欧国家担忧，北溪二号管线将使其他替代管道和以往的过境国家（如乌克兰）重要性被削弱。北溪二号也被美国视为"眼中钉"。美国政府称，该项目将使欧洲对俄罗斯能源产生依赖。

北溪项目的支持者则反驳，管道的铺设将能提升欧洲能源安全并降低能源价格，其价格也比向美国购买液化天然气低。德国政府过去多次对美国针对北溪二号的制裁措施表达不满。

张筠青/ 苗子（法新社、美联社、路透社）

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