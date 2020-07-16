美国威胁对北溪二号制裁

美国对于连接俄罗斯和德国的北溪二号天然气管道项目一直如芒在背。美国国务卿蓬佩奥周四宣布，扩大对北溪项目的制裁措施。
（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥7月15日宣布，参与北溪二号的投资或其他活动可能遭受美国的制裁。"这是对企业发出的明确警告。现在退出这些项目，否则将自行承担后果。"
美国总统特朗普在2019年底已经批准，针对参与铺设连接俄德的北溪二号管道工程的特定公司实施制裁。根据美国《欧洲能源安全保护法》规定，制裁措施针对的对象主要是参与波罗的海管道铺设工程的船舶公司。美国当时祭出的制裁导致管道铺设工程延迟，但并未如预期般中止。俄罗斯总统普京随后宣布，将不依靠外国伙伴自行完成工程。
蓬佩奥如今宣布将北溪二号纳入"美国敌对国家制裁法案"（CAATSA）的制裁范围中。该法案规定，与俄罗斯、伊朗、朝鲜等"敌对国家"打交道的企业可能遭到美方制裁。美国在2017年通过该法案，主要针对俄罗斯干预美国大选的行为。
北溪二号项目的设立是为了从俄罗斯向德国输送天然气，该项目在东欧备受争议。东欧国家担忧，北溪二号管线将使其他替代管道和以往的过境国家（如乌克兰）重要性被削弱。北溪二号也被美国视为"眼中钉"。美国政府称，该项目将使欧洲对俄罗斯能源产生依赖。
北溪项目的支持者则反驳，管道的铺设将能提升欧洲能源安全并降低能源价格，其价格也比向美国购买液化天然气低。德国政府过去多次对美国针对北溪二号的制裁措施表达不满。
张筠青/ 苗子（法新社、美联社、路透社）
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