 美国威胁制裁北溪 德国政界愤怒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.12.2019

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时政风云

美国威胁制裁北溪 德国政界愤怒

美国国会通过两份决议，同意对波罗的海"北溪"2号线输气管道进行制裁。这一做法在德国政界和经济界引起不满，被认为是一种威胁手段。

Nord Stream 2 Pipeline (Imago/N. Fellechner)

（德国之声中文网）德国外长马斯（Heiko Maas，社民党）表示："欧洲的能源政策将由欧洲来决定，而不是美国"。德国外交部和经济部都已表态反对美国要实施境外制裁的诉求。

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对于北溪2号输油管项目，美国人如此意见一致非常难得。无论是特朗普总统还是众议院中的共和党或者民主党人都对"北溪二号"项目表示反对。现在，议员们打算采取制裁措施来阻止该天然气管道的建设。 (12.12.2019)

德、法两国就北溪2线天然气管道的争执得到解决后，欧盟其它国家也就这一共同立场达成一致。欧盟所谓“天然气法规”将进行修订。但北溪2线项目本身将不会受到威胁。 (08.02.2019)

本周六（8月18日），来德访问的普京总统将与联邦政府总理默克尔谈及叙利亚问题和乌克兰冲突等议题；引争议的经波罗的海天然气输送也是议题之一。 (25.10.2018)

联盟党议会党团副主席瓦德弗尔（Johann Wadephul）对路透社表示，这将对德美关系造成影响。社民党的经济政策发言人威斯伐尔（Bernd Westphal）则说："我们不是美国的保护领地。"

德国经济界也强烈反对美国的做法，但就欧盟是否应采取反制措施，尚未达成一致意见。美国众议院和参议院一个委员会通过决议，赞同对参与建设"北溪"2号线路的企业实施制裁。该输气管道将向西欧输送更多的俄罗斯天然气。

普遍认为，美国总统特朗普将会在国会通过的制裁决议案上签字，这一点毫无悬念。美国政界批评北溪项目将加大欧洲对俄罗斯能源的依赖。同时美国也希望向欧洲出口更多的液化天然气。

根据众议院通过的决议，制裁措施将在一段过渡期后生效，因此对参与项目的企业带来何种影响尚不清楚。经济界估计，有关措施至多会让工程延期，而不会造成中断。承担海底管道铺设任务的瑞士传船舶术公司Allseas没有正面回应路透社的询问，表示不愿对可能到来的制裁影响作猜测。

Infografik Karte Gaspipelines Europa Nord Stream ENG

北溪2号线资料图片

德俄外贸商会主席泽勒（Rainer Seele）甚至要求欧盟采取"有针对性的反制措施"，因为美国方面的做法危及欧洲的能源政策自主。"我们不需要别人来教训该如何跟俄罗斯打交道"，他说，因为德国对欧盟制裁俄罗斯的明确态度已经充分表明了这一点。欧盟因俄罗斯吞并克里米亚半岛对该国实施的制裁，计划在本周四的欧盟峰会上延长。

德国联邦议院东欧委员会负责人哈姆斯（Michael Harms）反对欧盟也祭出制裁，但也明确不接受美国方面的论据。他指出，欧盟早已实现了油气供应多元化，包括购买美国的液化气。

联邦议院副议长欧珀曼（Thomas Oppermann，社民党）表示，如果美国当真采取制裁措施，将是"对德国和欧盟主权的侵犯"。

尽管"北溪"2号线工程在欧盟和德国国内也存在争议，德国政界较为一致地对美国的立场做出了反弹。在野的左翼党和绿党也对美国发出批评。只有绿党的欧洲议会议员比提科夫（Reinhard Bütikofer）对华盛顿的做法表示欢迎。他发推称，希望美国的制裁能制止德国政府这一"反欧洲"的路线。

 

叶宣/乐然（路透社）

 

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