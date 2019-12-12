美国威胁制裁北溪 德国政界愤怒

（德国之声中文网）德国外长马斯（Heiko Maas，社民党）表示："欧洲的能源政策将由欧洲来决定，而不是美国"。德国外交部和经济部都已表态反对美国要实施境外制裁的诉求。

联盟党议会党团副主席瓦德弗尔（Johann Wadephul）对路透社表示，这将对德美关系造成影响。社民党的经济政策发言人威斯伐尔（Bernd Westphal）则说："我们不是美国的保护领地。"

德国经济界也强烈反对美国的做法，但就欧盟是否应采取反制措施，尚未达成一致意见。美国众议院和参议院一个委员会通过决议，赞同对参与建设"北溪"2号线路的企业实施制裁。该输气管道将向西欧输送更多的俄罗斯天然气。

普遍认为，美国总统特朗普将会在国会通过的制裁决议案上签字，这一点毫无悬念。美国政界批评北溪项目将加大欧洲对俄罗斯能源的依赖。同时美国也希望向欧洲出口更多的液化天然气。

根据众议院通过的决议，制裁措施将在一段过渡期后生效，因此对参与项目的企业带来何种影响尚不清楚。经济界估计，有关措施至多会让工程延期，而不会造成中断。承担海底管道铺设任务的瑞士传船舶术公司Allseas没有正面回应路透社的询问，表示不愿对可能到来的制裁影响作猜测。

北溪2号线资料图片

德俄外贸商会主席泽勒（Rainer Seele）甚至要求欧盟采取"有针对性的反制措施"，因为美国方面的做法危及欧洲的能源政策自主。"我们不需要别人来教训该如何跟俄罗斯打交道"，他说，因为德国对欧盟制裁俄罗斯的明确态度已经充分表明了这一点。欧盟因俄罗斯吞并克里米亚半岛对该国实施的制裁，计划在本周四的欧盟峰会上延长。

德国联邦议院东欧委员会负责人哈姆斯（Michael Harms）反对欧盟也祭出制裁，但也明确不接受美国方面的论据。他指出，欧盟早已实现了油气供应多元化，包括购买美国的液化气。

联邦议院副议长欧珀曼（Thomas Oppermann，社民党）表示，如果美国当真采取制裁措施，将是"对德国和欧盟主权的侵犯"。

尽管"北溪"2号线工程在欧盟和德国国内也存在争议，德国政界较为一致地对美国的立场做出了反弹。在野的左翼党和绿党也对美国发出批评。只有绿党的欧洲议会议员比提科夫（Reinhard Bütikofer）对华盛顿的做法表示欢迎。他发推称，希望美国的制裁能制止德国政府这一"反欧洲"的路线。

叶宣/乐然（路透社）