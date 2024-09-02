美国威胁二级制裁让中俄小公司叫苦不迭

因担心受到美国对中国银行的二级制裁，中俄过境支付贸易出现困境，尤其是那些从事消费品交易的小公司受影响最严重。

（德国之声中文网）据路透社报道，俄罗斯企业在向中国的贸易伙伴支付款项时面临两项困境：延误和成本上升。这一困境导致数十亿人民币的交易无法进行。

这一现象在数月前就已出现，一位不愿透露姓名的内部人士表示，这个问题在今年8月份进一步加剧。

中国虽然没有参加西方对俄罗斯因发动侵乌战争而祭出的制裁，但中国银行非常担心美国对其采取所谓的二级制裁。

今年6月，美国财政部发出威胁，将对同俄罗斯有业务往来的中国以及其他国家的银行实施二级制裁。消息一出，中国的银行立即行动起来，路透社援引一家俄罗斯电商的话写道，“在那段时间，所有到中国的跨境支付都停止了。”他补充说，“我们后来找到了解决方案，但这大约花了3周时间。”

一种替代方案是购买黄金并运往香港，在那里出售黄金并将钱存入当地银行账户。

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小公司受影响最大

中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，2023年双边贸易额占俄罗斯对外贸易总额的三分之一。中国向俄罗斯提供工业设备以及消费品，对俄罗斯应付西方制裁助一臂之力。

与此同时，中国也是俄罗斯许多出口产品的重要市场，从石油、天然气到农产品，中国对俄罗斯的进口也存在相当的依赖。

路透社称，两国大型企业的双边交易，尤其是俄罗斯原材料供应商的交易，仍然运作良好。遇到问题的主要是一些经营消费品的较小型公司。

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通过第三方 交易成本上升

知情人士表示，一些俄罗斯公司通过第三国的中间商来处理交易，但这导致交易成本上升，从之前的零手续费到现在的高达交易额的6%。

根据路透社的报道，俄罗斯外交部经济司司长比里切夫斯基（Dmitry Birichevski）8月16日在一次会议上表示，中国和印度的大型公司严重依赖美欧市场，“他们被告知，‘伙计们，如果你们继续与俄罗斯合作，我们将切断你们进入我们市场的通道，让你们无法呼吸。’”

（路透社、ChinaTable）



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