美国如何反制香港国安法

(德国之声中文网) 根据路透社取得的消息，在美国国务卿宣布香港自治不再后，接续措施严厉的程度会取决于香港国安法最后确定的内容，以及中共接续如何以国安之名介入香港事务。

首先，目前仍不确定特朗普是否会直接丢下震撼弹，剥夺香港自二十多年前英国统治结束以来美国赋予香港的特殊经济地位。在这个爆炸性选项之外，美国可能如何反制香港国安法。

1.全面性制裁

两位熟悉此事的人士告诉路透社，美国最可能采取的初期步骤是对参与执行拟议立法的中国官员、政府和安全部门及公司进行制裁。

美国负责东亚事务的助理国务卿史迪威(David Stilwell)说，美国可能采取的应对措施有可能是 「全面性的」，包括签证和经济制裁。他没有详细说明，但表示将调整措施以减轻对香港人和美国企业的影响。

2.暂停香港对美国出口的优惠关税税率

三位消息人士告诉路透社，另一个正在考虑的方案是暂停香港对美国出口的优惠关税税率。他们说，这样的行动可能会将香港的商品置于特朗普对中国大陆出口的商品征收的同样关税之下。

3.加强打击在港与在美中企

美国国会的一名助手说，华盛顿也有可能会对在香港设立合法的中国公司采取更严格的措施，对在美国市场上进行贸易的中国公司进行更严格的注册审核。

美国企业担心华盛顿对香港的承认会有任何变化，因为在香港，主要公司享有进入中国和东南亚市场的权利，双边贸易在经济的各个领域，从葡萄酒到金融服务，都在香港蓬勃发展。特朗普将有权酌情废除香港的所有特权，部分或全部废除。

目前还有一种说法是，特朗普可能会给中国设定一个最后期限，几个月甚至一年后，让中国改善香港的政治局势，否则将面临失去香港的特殊地位。但目前还不清楚这一想法是否获得支持。

北京方面不断重申，香港的高度自治没有受到任何威胁，并表示会反击任何外国干涉。

邹宗翰/杨威廉 (路透社)