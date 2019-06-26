美国女足个性球员拉皮诺

球场上，不惧个人拼抢；在推特上，她也不惧同特朗普总统互怼。现在，这位美国女足国家队队长率领球队稳稳当当进入本届世界杯四分之一决赛。
（德国之声中文网）美国女足国脚梅根·拉皮诺（Megan Rapinoe）获得过奥利匹克金牌、2015年世界杯赛冠军。美国足协这样简短描述国家女队队长："不论在场上还是场下，梅根·拉皮诺都是一股不可抗拒的力量"。
在草坪上，拉皮诺是本届世界杯赛上迄今表现最出色的球员之一。一旦需要，这名有着抢眼的染发、队长臂环的球星一定主动承担起重任。在对西班牙一场球赛中，她两度主罚点球，均获成功，率队打进四分之一决赛，对阵法国。
球场外，围绕拉皮诺的波澜更要高出许多。毕竟，这位美国国家女队队长和特朗普总统之间正展开一场个人互怼。现已公开爆发的两人间过节的起因是拉皮诺的一项声明：若然赢得世界杯，她"绝对不会去白宫"。
现年73岁的特朗普迅速做出回应，致使冲突升级。他推文道，拉皮诺不该对国家、对白宫、对国旗毫无敬意，何况这个国家为她及其球队做了这么多事情。特朗普写道，拉皮诺该设法赢球，完成使命，然后言语。他自己则无论如何都会邀请球队来白宫。
无惧争议的女斗士
拉皮诺肯定不会接受邀请。这位世界冠军和奥林匹克冠军是著名的反种族主义、反性别歧视的活动人士。现年33岁的拉皮诺是2016年参与橄榄球四分卫卡彭尼克（Colin Kaepernick）"跪姿抗议"行为的首位白人和女性。"跪姿抗议"的对象是种族主义和警方暴力。她因此被暂停国家队员身份，直到她同意在奏国歌时复取站姿。不过，出于抗议，她迄今拒绝跟唱歌词。
在别的领域，拉皮诺也无惧冲突。世界杯前夕，拉皮诺向国际足联开火。她表示，将女足世界杯决赛日期与男足的两项洲际比赛决赛安排在同一天，这是可笑的和令人失望的，这样的赛程重叠只能说明，国际足联轻视女子足球。她说，虽有某些进步，但与本有的可能性相比，她不认为这是一种大的变化："我们看到的那种逐步变化，是不够的。"
起诉本足协
拉皮诺也不惜走上争讼之路。和3名队友一起，她将自己所在的美国足协告上法庭，讼因是性别歧视。一家联邦法院裁定她们有权采取下一步法律行动。目前，全队都同这位先锋战士站在了一起。美国足协已然尝到了与拉皮诺"吵架"的味道。
不过，眼下她该全身心关注体育。本周五，美国队任务艰巨：迎战东道主法国队 。
凝练/达扬（体育新闻社、德新社）