美国女足个性球员拉皮诺

（德国之声中文网）美国女足国脚梅根·拉皮诺（Megan Rapinoe）获得过奥利匹克金牌、2015年世界杯赛冠军。美国足协这样简短描述国家女队队长："不论在场上还是场下，梅根·拉皮诺都是一股不可抗拒的力量"。

在草坪上，拉皮诺是本届世界杯赛上迄今表现最出色的球员之一。一旦需要，这名有着抢眼的染发、队长臂环的球星一定主动承担起重任。在对西班牙一场球赛中，她两度主罚点球，均获成功，率队打进四分之一决赛，对阵法国。

球场外，围绕拉皮诺的波澜更要高出许多。毕竟，这位美国国家女队队长和特朗普总统之间正展开一场个人互怼。现已公开爆发的两人间过节的起因是拉皮诺的一项声明：若然赢得世界杯，她"绝对不会去白宫"。

现年73岁的特朗普迅速做出回应，致使冲突升级。他推文道，拉皮诺不该对国家、对白宫、对国旗毫无敬意，何况这个国家为她及其球队做了这么多事情。特朗普写道，拉皮诺该设法赢球，完成使命，然后言语。他自己则无论如何都会邀请球队来白宫。

无惧争议的女斗士

拉皮诺肯定不会接受邀请。这位世界冠军和奥林匹克冠军是著名的反种族主义、反性别歧视的活动人士。现年33岁的拉皮诺是2016年参与橄榄球四分卫卡彭尼克（Colin Kaepernick）"跪姿抗议"行为的首位白人和女性。"跪姿抗议"的对象是种族主义和警方暴力。她因此被暂停国家队员身份，直到她同意在奏国歌时复取站姿。不过，出于抗议，她迄今拒绝跟唱歌词。

在别的领域，拉皮诺也无惧冲突。世界杯前夕，拉皮诺向国际足联开火。她表示，将女足世界杯决赛日期与男足的两项洲际比赛决赛安排在同一天，这是可笑的和令人失望的，这样的赛程重叠只能说明，国际足联轻视女子足球。她说，虽有某些进步，但与本有的可能性相比，她不认为这是一种大的变化："我们看到的那种逐步变化，是不够的。"

起诉本足协

拉皮诺也不惜走上争讼之路。和3名队友一起，她将自己所在的美国足协告上法庭，讼因是性别歧视。一家联邦法院裁定她们有权采取下一步法律行动。目前，全队都同这位先锋战士站在了一起。美国足协已然尝到了与拉皮诺"吵架"的味道。

不过，眼下她该全身心关注体育。本周五，美国队任务艰巨：迎战东道主法国队 。

凝练/达扬（体育新闻社、德新社）