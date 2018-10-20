 美国女诗人摘得本年度诺贝尔文学奖桂冠 | 文化经纬 | DW | 08.10.2020

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文化经纬

美国女诗人摘得本年度诺贝尔文学奖桂冠

2020年度诺贝尔文学奖的得主是美国女诗人露易丝·格卢克（Louise Glück）。瑞典学院在斯德哥尔摩做了这一宣布。

Louise Glück Literatur-Nobelpreis 2020 (Robin Marchant/Getty Images/AFP/picture alliance)

（德国之声中文网）瑞典学院常任秘书马尔姆（Mats Malm）宣布，将本年度诺贝尔文学奖授予现年77岁的这位女诗人，以表彰她"独树一帜的诗意；她以朴实之美使个人的存在成为普遍的经验。"

在德国，格卢克因《阿弗尔诺》（Averno，2007）和《野鹫尾》（The Wild Iris，2008）两部诗集译本而出名。

每年的10月10日立奖人阿尔弗雷德·诺贝尔（Alfred Nobel）逝世纪念日，在斯德哥尔摩正式颁发当年各奖项。本年度诺奖金额为1000万瑞典克朗（约95万欧元）。由于新冠大流行瘟疫，今年的颁奖仪式规模明显缩小。

Bücher von Louise Glück (Henrik Montgomery/TT/AFP)

格卢克作品

文学奖的丑闻阴影

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性骚扰、贪污、取消颁奖——2018丑闻年之后，今次，两届文学得主姓名一并公布。奥地利作家彼德·汉德克（Peter Handke）、波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克（Olga Tokarczuk）同获殊荣。

诺奖委员会周四（10月5日）宣布，日裔英籍作家石黑一雄获得2017年诺贝尔文学奖。

中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖，引发了人们对文学与政治、作家及知识分子与专制政府的关系的讨论。

去年，作为此前一丑闻之后果，瑞典学院同时公布了两届获奖者名单：奥地利作家彼得·汉德克（Peter Handke）为2019年诺奖得主；波兰女诗人奥尔加·托卡尔丘克（Olga Tokarczuk）被补授2018年度诺奖。

托卡尔丘克获奖得到普遍认可，汉德克得奖则广受抨击和抗议。这位奥地利作家曾在南斯拉夫冲突中明显站在塞尔维亚一边，批评者指责他轻描淡写以致否认塞方的战争罪行。2006年，在后被推翻的塞尔维亚领导人米洛舍维奇的葬礼上，他甚至致辞。

2018年，诺贝尔文学奖未能颁发。背景是涉及后来退出的学院成员弗罗斯滕松（Katarina Frostenson）和其夫阿诺尔特（Jean-Claude Arnault）的一桩涉嫌性骚扰和贪污丑闻。

 

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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