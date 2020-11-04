 美国大选 民调为何依然不靠谱？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2020

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美国大选 民调为何依然不靠谱？

4年前，特朗普当选美国总统时，全美国的民调机构都大呼意外。今年的美国大选，虽然最终结果尚未出炉，但有一点可以确定：选前断定拜登会在多个关键摇摆州大幅领先的民调机构，再次“被打脸”。

US Wahl 2020 | Wahlen in Kalifornien (Mike Blake/REUTERS)

“四年过去了，民调还是不懂特朗普”

(德国之声中文网) 在大选前的民意调查中，关键州佛罗里达被多家民调机构断言，民主党候选人拜登会获得2.5个百分点左右的优势。然而，周三凌晨(11月4日)的开票结果却是：特朗普在佛罗里达领先将近4个百分点。在艾奥瓦州以及俄亥俄州，民调机构预测特朗普至多领先拜登1个百分点，但是初步计票结果却显示特朗普以8个百分点的优势大幅胜出。

这种情况在4年前已经发生过一次：民调机构在选前纷纷做出不利于特朗普的预测，而实际计票结果却显示，民主党候选人被严重高估。《纽约时报》周四就以"四年过去了，民调还是不懂特朗普"为题，感叹民调机构"无能"。

柏林科学政治基金会(SWP)常年关注美国事务的政治学者凯姆(Markus Kaim)在接受德意志电台采访时就指出，许多选民在接受民调的时候，并不会承认自己是现任总统的支持者，但是在实际投票时却会选择特朗普。"这些选民会对民调人员说，不支持特朗普，认为特朗普很不合适，但是在私密的投票间里却在特朗普的名字上画勾。"

USA Pacific Palisades Stimmabgabe zur US-Präsidentschaftswahl (picture-alliance/dpa/M. Nelson)

有的受访选民”口是心非“

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对于美国大选来说，经济通常是决定性的问题，许多数据表明这次的大选也不例外，尽管新冠疫情仍在继续。最终选举结果还没出炉，但经济因素显然对特朗普有帮助。

磅礴的音乐、震撼的画面，特朗普戴着口罩从空军一号中走出，以王者姿态返回白宫。白宫纪念商店也顺势推出“特朗普战胜新冠”的纪念币。不过，10月15日即将与这位“美国病人”进行第二场电视辩论的拜登，则提出自己的担忧。

距美国大选还剩100天，尽管民调支持率糟糕，有意蝉联的美国现任总统特朗普仍相信自己会胜选。他的民主党竞争对手拜登也在这一天向自己的支持者们发出呼吁。

《纽约时报》也在一篇评论中指出，尤其是受过高等教育的特朗普支持者更有可能因担心社会压力而羞于承认支持特朗普，害怕会被当做种族主义者。文章认为，民调机构2018年对美国国会中期选举的结果就做出了相对更准确的预测，因此眼下的大幅误差有可能是特朗普个人因素造成的。不过，这篇评论同时也承认，没有受过大学教育、社会信任度较低的选民更有可能倾向共和党，而他们也特别不愿意接听民调电话；网络民意调查更是倾向于吸引左派选民参与，而非支持共和党的传统保守派选民。

也有一些分析人士认为，这次民调结果并非太离谱。德国《明镜周刊》就指出，所有民调都会给出一个误差范围：调研机构Aspiration在选前的最后一次预测中，做出了拜登会在佛罗里达领先2个百分点的判断，但是同时又指出，两位候选人各自有+/-3.7个百分点的误差范围。《明镜周刊》因此认为，不论是拜登领先9个百分点，还是特朗普领先5个百分点，都没有超出民调预测的容差范围。

不过，在《大西洋月刊》专栏作者格雷汉姆(David A. Graham)眼中，普通民众现在根本不会关心"究竟是什么造成大选民调不准"这样的问题，因为连续两次严重误判后，公众和媒体都已经对美国的民调行业失去了信心。


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