美国大选 德国盼望拜登赢

(德国之声中文网) 德美关系究竟是何时跌入谷底的？德国执政党基民盟籍联邦议员、德国政府跨大西洋关系协调员拜尔(Beyer)认为，谷底毫无疑问出现在2018年8月，特朗普总统当时将欧洲称为"敌人"。拜尔在接受德国之声采访时指出，特朗普的这种言论明显越界，"谁都不应该这么说，美国总统更不应该。"

拜尔认为，特朗普当时的言论，暴露了他对欧洲、德国、以及默克尔总理的真实想法。此外，美国在从德国撤军等诸多重大议题上，也不再与欧洲盟友事先商量。"我们原本已经习惯了事事都先行沟通。可是撤军的事情，我们德国是从《华尔街日报》的文章中获知的。"

德国政府跨大西洋关系协调员拜尔

同样疏远的还有特朗普总统和默克尔总理的个人关系。房地产大亨出身的特朗普几乎口无遮拦，物理学家出身的默克尔谨言慎行。在政治立场上，两人更是南辕北辙：不论是气候保护、还是全球贸易、难民政策、疫情管控，特朗普与默克尔之间都有着巨大的分歧。

因此，大多数德国政界人士今年都期盼特朗普输掉大选。

德国普通民众也有着相似的态度。根据民调机构Civey的调研，只有13%的德国人希望特朗普连任，其中相当大一部分是右翼民粹政党德国选项党(AfD)的支持者。

金德勒曾经担任德国总理府顾问

表面受损？伤及根基？

曾经在里根、老布什、克林顿执掌白宫时期担任德国总理府顾问的金德勒(Johannes Kindler)，可以说是经历了德美关系的黄金年代。退休多年的他，依然和当年认识的不少美国人保持着不错的私人友谊。他对德国之声表示，"每一个理智的人都会期盼拜登胜选。"金德勒说，尽管两国政治关系的恶化似乎没有下限，但是德美民间的友谊要好得多。

现任德国政府跨大西洋关系协调员拜尔却担心，德美关系受损的不只是高层政治的外表，而是已经伤及了根基。"毕竟，世界格局已经发生了重大变化，而我们却似乎一直不愿正视，因为这太麻烦。过去几十年间，我们在美国保护伞下过着优渥的生活，但如今不再能这么做了。"拜尔认为，拜登当选总统固然可以改善德美关系，但是他同样也会要求德国人自己承担更多的责任。"拜登对德国人提出的要求不会比特朗普少。"

德国联邦议员、绿党党团欧洲政策事务发言人布兰特纳(Franziska Brantner)也持相似观点。她呼吁，德国应当在欧洲层面上确立自己的外交政策，必须突出欧洲的共同性，从而确保欧洲能够具备行动能力。"即便民主党的拜登当选，我们欧洲人今后也要承担起更多的自我责任。如果特朗普连任，则更是如此。"

在气候保护议题上，布兰特纳则明显地倾向拜登。她对德国之声说："我真的希望，一旦拜登胜选，《巴黎气候协定》能够重新得到强化。也许欧美双方还能达成绿色协议，共同为减排技术、制订统一标准进行投资。"

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 贏家通吃 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“贏家通吃”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



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“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 再次和谐起来？ 这是默克尔与拜登在2009年11月的照片，这位德国总理看上去心情大好。当时默克尔刚刚在美国国会发表了讲话，而时任美国副总统拜登几句话就把默克尔逗笑了。时隔11年，一些人希望这次拜登当选，能够恢复德美之间的友谊。毕竟，默克尔与拜登相处起来，应该比和特朗普要容易不少。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 一脸冷漠 这是2019年底北约峰会间隙两人会面时的图片，两人看起来关系不太好。无论是伊朗问题，还是贸易问题或者北约，默克尔与特朗普在许多问题上的看法相距甚远。两人不仅无法认同对方的政治主张，外界认为两人的私人关系也很紧张。美国CNN曾引述消息人士称，特朗普曾在与乌克兰总统通话时，称默克尔“笨”，受俄罗斯的摆布。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 这里到底谁说得算？” “这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时这张照片引发全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 我们要不要握握手？ 2017年3月，默克尔首次在白宫椭圆形办公室会晤特朗普、与新闻界见面时客气地问了这一句。岂料，主人毫无反应，且有意瞥向另一边。事后，他说，他根本就没听见默克尔这一问。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 亲密无间 看得出来，这位女总理和美国总统奥巴马在他任内最后一次在柏林访问时亲切互动。这是2016年11月，特朗普当选新一届总统后数天，奥巴马似乎有意要将捍卫西方民主的责任转交给默克尔。美国媒体竞相讥嘲道，她现在是自由世界的女首领了。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 最高奖章 2011年6月，白宫，身着晚礼服的默克尔从奥巴马手中接受自由勋章——美国的最高文职勋章。她因对欧洲政治所作的努力而获此殊荣。观察家们指出，这一颁奖亦是德美关系良好之证明。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 在友人那里作客 2015年6月，在巴伐利亚的阿尔卑斯山麓举行的G7峰会上，奥巴马和默克尔之间几乎可称友谊的关系已微露端倪。这位联邦总理能确信，将得到美国在气候保护问题上的支持。然则，随着特朗普当政，情形大变。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 把手给我，小姑娘 乔治·沃克·布什总统首晤默克尔后便对她充满好感，她对自由的热爱给他留下深刻印象。他在媒体上解释说，这种热爱与默克尔的前东德经历有关。2006年7月，在圣彼得堡G8峰会上，他从后面为默克尔轻轻按摩；惊讶之余，这位女总理不禁高举双臂。布什总统显然是出于好意这么做的。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 在家乡烧烤 2006年7月，在默克尔选区的一次烧烤餐会上，笑容可掬的乔治·沃克·布什将一块烤乳猪肉放入默克尔的餐盘里。默克尔邀请他访问自己位于梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的选区。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 来得克萨斯找我 2007年11月，默克尔带着丈夫约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer）去了得克萨斯州的克罗福特（ Crawford）农庄，看望奥巴马的前任乔治·沃克·布什。他带俩人看了一处小峡谷。在政治上，那时已经涉及了一个在特朗普当政后又引发争议的议题：伊朗局势。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 也和比尔·克林顿两手相牵 2017年7月，在赫尔穆特·科尔的葬礼上，前美国总统比尔·克林顿为这位故去的德国老总理发表了充满幽默而又伤感的悼词。他说，“我爱过他”。回到座位上去时，显然十分动情，他不由自主地握住了默克尔的手。 作者: Peter Hille, Andrea Grunau



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