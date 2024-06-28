美国大选首场辩论会对拜登而言堪称“灾难”2024年6月28日
（德国之声中文网）这是现任美国总统和前任总统之间的第一场电视辩论，很是不同寻常。距离2024年美国大选还有4个多月的时间。现任总统拜登和共和党总统候选人特朗普于当地时间周四晚（6月27日）在亚特兰大第一次面对面“交锋”，双方争辩的议题包括移民和经济等等。
外界对这场电视辩论会得出的第一印象是，民主党陷入了麻烦之中。拜登的嗓音听起来十分沙哑。选举圈的一些人士后来将其归咎于感冒。这原本不是什么大问题，但是这却让这位81岁的老人显得格外虚弱。拜登的年龄在整个竞选过程中一直是争论的焦点。
弗吉尼亚大学政治中心选举分析师科曼（J. Miles Coleman）在接受德国之声采访时说：“如果（拜登团队）提早对外透露（拜登感冒咳嗽）这一事实，人们就会有一些预期，对他（拜登）的评价也会更仁慈或更宽容一些。”
拜登无法证明自己“适合担此职务”
辩论后舆论对拜登的评价并不友好，这不仅仅是因为他声音嘶哑。观众们也不需要特朗普时不时地指出，拜登的许多语无伦次的句子没有任何意义。
对于民主党的坚定支持者们或“永不支持特朗普”阵营的选民来说，这样的电视辩论不太可能产生太大影响。但对于那些尚未下定决心的人来说，辩论会是一个机会，可以听取两位候选人对关键问题的看法以及他们如何表现自己。在周四的活动之前，人们最担忧的两个主要问题是：拜登是否足够灵活，以消除人们对他年龄的担忧；特朗普的表现是否能配得起总统一职。
专家们说，拜登肯定没有实现自己的目标。
德国之声驻华盛顿首席记者泊尔（Ines Pohl）说：“没什么可粉饰的：这场辩论对拜登来说是一场灾难。拜登今晚的主要目标是证明他适合担此重任，但他失败了。”
2011年前曾担任奥巴马的美国总统府资政的阿克塞尔罗（David Axelrod）在接受CNN采访时说，拜登未能给人留下精力充沛的印象，有时甚至显得有点迷失方向。
弗吉尼亚大学政治中心选举分析师科曼说， 78岁的特朗普虽然只比拜登年轻几岁，但他看起来比现任总统年轻十岁。
特朗普拒绝回答问题
特朗普更好得实现了自己的目标，展现出一些总统风范。同2020年与拜登的第一次辩论不同，特朗普并没有不断打断对手。也可能是因为没有轮到他发言时，他的麦克风被关闭了。当晚最不像总统的行为也来自拜登，而不是特朗普。拜登取笑特朗普的体重。
特朗普在当晚多次无视主持人的提醒，他没有回答有关儿童照管或者有关他年龄的问题，而是一次又一次地回到他最喜欢的话题上：由于拜登的政策造成的非法移民问题如何摧毁这个国家。
特朗普还在辩论中公然撒谎不止一次。他声称在他担任总统期间，美国边境是“我们国家历史上”最安全的。但根据波因特学院（Poynter Institute）事实核查人员的说法，特朗普任期内进入美国的非法移民数量高于奥巴马执政时期。
特朗普：在接受大选结果的问题上态度躲闪
辩论会的关键时刻之一：特朗普拒绝表示他是否会接受即将到来的选举结果，无论谁获胜。
这不禁让人想起了上次选举后发生的事情。2020年，特朗普拒绝接受他的选举失败，并声称民主党操纵了结果。即使在重新计票和法庭判决证明不存在选举舞弊后，他仍然坚持自己对选举舞弊的说法。这种态度在一定程度上鼓励了特朗普的右翼支持者于2021年1月6日冲进国会大厦，试图破坏民主政权移交。
周四的电视辩论会上，特朗普试着两次转移话题后最终表示，如果2024年的选举是“公平、合法和良好的选举”，他将接受选举结果，但没有具体说明这意味着什么。
民主党“陷入慌乱”
拜登总体上表现混乱，甚至在民主党最具优势的议题领域，他也无法提出有力的观点，例如就特朗普的刑事定罪对其进行抨击，或者将自己描述为女性生育权利的捍卫者。拜登承诺在全国范围内恢复宪法规定的堕胎权利，最高法院在2022年通过特朗普任命的三位保守派大法官的投票取消了这一权利，但由于拜登的表现乏善可陈，这一承诺并未真正兑现。
辩论结束后，人们立即讨论民主党是否还能在8月的民主党全国代表大会之前或期间提名另一位候选人竞选总统。CNN记者表示，虽然没有指名道姓，但是民主党政客表达出对拜登作为候选人的“担忧”。
德国之声驻华盛顿首席记者泊尔曾报道过2020年的美国大选。她说，拜登在辩论中的表现不佳“引发了关于民主党如何阻止拜登再次参选的讨论”。其中的一个做法就是召开党代会，让代表们选出另一位候选人。她表示，回顾过去几十年的美国政治，这种做法极不寻常。
她说，现在不是平常时期，“民主党正处于惊慌之中”。
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