美国大选进入开票 拜登暂時领先

(德国之声中文网) 美国境内部分州已结束投票，美联社最新的出口民调显示，拜登目前暂时以209张选举人票领先特朗普的118张选举人票。拜登预计将赢得新罕布什尔州 (4票)、加州 (55票)、奥勒冈州 (7票)与华盛顿州 (12票) ，而特朗普则是赢得爱达荷州 (4票) 与犹他州 (6票)。

目前双方有望赢得的州与其选举人票数如下:

- 拜登: 新墨西哥州(5票)、纽约州(29票)、科罗拉多州 (9票) 、康乃狄克州 (7票)、德拉瓦州 (3票)、伊利诺州 (20票)、马里兰州 (10票)、马萨诸塞州 (11票)、新泽西州 (14票)、佛蒙特州 (3票)、维吉尼亚州 (13票) 、罗德岛州 (4票)。

- 特朗普: 路易斯安那州 (8张)、内布拉斯加州 (5票，目前特朗普赢得3票) 、北达科塔州 (3票)、南达科塔州 (3票)、怀俄明州 (3票)、密苏里州 (10票)、堪萨斯州 (6票)、阿肯色州 (6票)、印第安纳州 (11票)、阿拉巴马州 (9票)、密西西比州 (6票)、奥克拉荷马州 (7票) 、田纳西州 (11票)、肯塔基州 (8票)、西维吉尼亚州 (5票)。

目前佛罗里达州的选情还呈现拉锯战。美国哥伦比亚广播公司的出口民调显示，特朗普战时以50.5%的得票率领先拜登的48.4%的得票率。佛罗里达州有29张选举人票，被视为重要的「摇摆州」。

此前，爱荷华州、内华达州、密西根州、亚利桑那州与威斯康星州在内的多个「摇摆州」已结束投票。

共和党赢下两个参议院席次

在美国参议院的选举部份，美国参议院的多数党领袖麦克康奈尔 (Mitch Mcconnell) 已赢得肯塔基州的参议院席次，这也是他第七次胜选。78岁的麦克康奈尔将成为美国参议院史上蝉联最多届的共和党参议院领袖。

此外，共和党阿拉巴马州的参议院候选人特本维尔 (Tommy Tuberville) 也击败民主党现任议员琼斯 (Doug Jones)，替共和党重新夺回阿拉巴马州的参议院席次。

德国执政党的外交政策发言人哈特 (Jürgen Hardt) 表示，从外交角度来看，他希望拜登能胜选。他说，拜登在面对目前世界上多种挑战时，会选择以多边主义的方式来做。哈特认为这种做法也是德国与欧盟所偏好的。

根据《纽约时报》的选战即时报导，这次选举的投票率可能创下历史新高。专门蒐集美国选举资料的佛罗里达大学教授麦克当劳 (Michael P. McDonald) 告诉《纽约时报》，约1.6亿美国选民将完成投票，这也表示整体投票率大约会是67%，这将会是美国过去一世纪以来大选投票率最高的一次。

杨威廉/张慈 (美联社、路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。