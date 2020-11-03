美国大选进入开票 拜登微幅领先

(德国之声中文网) 美国境内部分州已结束投票，美联社最新的出口民调显示，拜登目前暂时以85张选举人票领先特朗普的55张选举人票。特朗普赢得阿拉巴马州丶密西西比州丶奥克拉荷马州与田纳西州，拜登则是赢得康乃狄克州丶德拉瓦州丶伊利诺州丶马里兰州丶马萨诸塞州丶新泽西州与罗德岛州。

此前，特朗普已赢得肯塔基州的8张选举人票与西维吉尼亚州的5张选举人票，拜登则是拿下佛蒙特州的3张选举人票与维吉尼亚州的13张选举人票。包含佛罗里达州丶乔治亚州丶佛蒙特州丶南卡罗来纳州丶新罕布什尔州与维吉尼亚州是第一批将进入计票阶段的「摇摆州」。

根据《纽约时报》的选战即时报导，这次选举的投票率可能创下历史新高。专门搜集美国选举资料的佛罗里达大学教授麦克当劳 (Michael P. McDonald) 告诉《纽约时报》，约1.6亿美国选民将完成投票，这也表示整体投票率大约会是67%，这将会是美国过去一世纪以来，最高的大选投票率。

此外，虽然德州以往都未被视为「摇摆州」，但是美国艾德森选举研究服务的出口民调却分析，民主党这次将德州视为有望翻转的其中一个州。该研究机构在选举日所做的民调显示，德州的选民在「边境墙」与新冠疫情等关键议题上，都出现五五波的情况。

提前投票人数创新高

从目前的情况看，本次选举民众的投票热情高出以往，BBC甚至称本次投票率将呈百年里最高。也因为新冠疫情，很多人选择邮递方式投票。但邮递方式不断遭到特朗普总统的质疑，他认为这将为选举舞弊打开方便之门。后来各州采取提前投票的方式，即早在几周前，很多地方已设立投票站。从提前投票的统计来看，民主党略微领先。根据佛罗里达大学的测算，11月3日之前已经有大约1亿美国选民通过邮寄等各种方式提前投票，这一数字已经达到2016年总统大选总票数的72%。

正式的投票日依然是11月第一个星期二，即11月3日。相当多的选民还是会选择在这天投票。分析人士指出，相比其他族裔，非裔选民更倾向于在选举日投票，而他们通常都是民主党的支持者。因此，非裔选民的参与度将对选情具有重大影响。同样具有举足轻重作用的是年轻人的选票：2016年大选时，许多30岁以下年轻人压根没有投票；而今年大选，美国年轻人的参与热情明显高于4年前。根据选前民调，63%的30岁以下选民倾向于民主党候选人拜登。

计票结果可能拖延数日

两名竞争者都将最后冲刺放在了所谓的摇摆州，在这些州，两党候选人都有获胜的希望。尤其在宾州、密歇根、威斯康辛和佛罗里达州，两人的拼斗特别激烈。就民调看，特朗普总统不论在全国还是在某些摇摆州，均落后挑战者拜登。但理论上，如果特朗普拿下全部摇摆州，还是能够得到进入白宫的钥匙。

美国的选举制度比较特殊，不是在全国得票率最高的人当选，而是拿到最多选举人票数的人当选。2016年希拉里·克林顿在全国的得票超过特朗普近300万张，但当选总统的却是后者。按照选举人制度，全美共有538名选举人，两名总统竞选者当中，谁得到的选举人票超过半数即270票，谁就当选。

东部各州的投票初步结果将于中欧时间次日(即11月4日)凌晨1点公布。由于美国国土横跨多个时区，中西部各州的初步计票结果会晚若干个小时发布，阿拉斯加州的阿留申群岛则更要等到中欧时间早晨6点才会关闭投票站。不过，由于许多选民今年选择了邮寄投票，各州的计票工作变得有些复杂：有些州规定，邮寄选票必须要等到11月3日当天才能统计，有些州则已经提前开展计票。还有些州甚至将11月3日之后数天抵达的邮寄选票依然视作有效票。分析人士预计，在某些“摇摆州”，邮寄选票的计票将对最终结果构成决定性的影响。

这意味着，这场举世瞩目的美国大选，其最终胜负可能要拖延几天、甚至几星期才会明朗。在某些选情胶着的州，双方阵营还有可能诉诸法庭，更是会进一步拖延选举结果的揭晓。

不过，这一切并不会演变成旷日持久的闹剧：最迟12月8日，各州必须决定胜出人选。

第一批计票结果已出炉！

新罕布什尔州（New Hampshire）只有10来个居民的小村Dixville Notch投票结果揭晓：拜登得了5票，特朗普0票。但在邻村Millsfield，特朗普以16比5战胜了拜登。

新罕布什尔州的小村庄每次大选都是最早公布结果。这样做有法可依，该法允许100人以下的村镇在大选投票日零点便可投票。早先这里生活着铁路工人，他们可以投完票再睡觉，然后早起按时上班。几乎每次大选，人们都会想起新罕布什尔州最早计票的小村，但它们只是当地的“特色”而已，至于投票结果很难拿来作为参考。

李鱼/苗子（德新社、法新社、路透社）

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