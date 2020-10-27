美国大选进入倒数 拜登盼结盟抗中

(德国之声中文网) 根据路透社独家报导，美国民主党总统候选人拜登如果胜选，将立即与盟国商议并决定美国未来该如何对中国徵收关税。拜登团队的主要顾问向路透社表示，拜登希望透过集结盟国的力量，来强化美国对抗中国时能运用的资源。

拜登团队的高级顾问普莱斯考特 (Jefferey Prescott) 与麦基隆 (Brian McKeon) 在接受路透社独家访问时表示，拜登会避免犯下与特朗普相同的错误。他们认为，特朗普在推动「美国优先」政策时，提高对欧盟与加拿大进口商品徵收的关税，使美国跟盟国之间的关系陷入僵局，让美国陷入独自抗中的局面。曾任奥巴马时期资深外交政策顾问的普莱斯考特向路透社表示，这让中国可以得到一个逃脱的机会。

然而，拜登的两位高级顾问拒绝在访谈中清楚表明拜登若当选，是否会撤销特朗普在贸易战中对中国进口商品加徵的高额关税。普莱斯考特说：「在拜登团队清楚了解特朗普离任後所遗留下来的局面前，拜登不会立即表明他的重要政策立场。」

路透社写道，中美贸易战是其中一个让两国陷入紧张关系的原因。目前，中美两国因新冠疫情丶香港丶知识产权丶人权丶台湾与南海等议题上产生歧见，导致两国关系荡到几十年来的最低点。

中国是2020美国总统大选外交政策的主要议题之一，而特朗普过去几周时常在造势场合声称，拜登若胜选会对中国采取软弱政策。拜登驳斥称他会采取比特朗普更强硬的立场来对付中国，并重申会在合理的情况下，妥善运用美中之间的贸易壁垒。

上一次拜登提及钢铝税，是在2020年5月。他当时在与美国钢铁工人联合会 (United Steelworkers Union) 发表演说表示，他会在全球针对钢铁与铝生产过剩的问题找到解决方法前，延续特朗普时期对进口钢铝加征的关税。但他也强调，全球钢铁与铝生产过剩的问题，是可以透过谈判来解决的。

此外，路透社也报导，特朗普与其竞选团队在没有根据的情况下，声称中国已开始付关税给美国。特朗普也称今年1月中美两国所签署的第一阶段贸易协议是两国贸易关系当中的一大进步，但是专家却分析，中国购买美国商品的总数会比第一阶段贸易协议中所订下的目标还少很多。

拜登团队表示，他们会先与美国的盟友商议对策，并避免像特朗普一样对各国采取单向的贸易行动。麦基隆 (Brian McKeon) 告诉路透社：「在贸易议题上，我们可以从避免对欧盟国家与加拿大徵收进口关税开始做起。」

杨威廉/张慈 (路透社)

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