美国大选的五大重要议题

（德国之声中文网）

新冠病毒

直至今年初，人们对于新冠病毒还闻所未闻。但经过了11个月，新冠病毒已然成为支配美国政坛的重要议题。美国印第安纳波利斯大学政治学家威尔逊（Laura Merrifield Wilson）甚至表示，这可能是2020年选战中最大的议题。

截至10月23日，美国已有超过22.5万人因新冠病毒丧命，累计近860万人感染。美国失业率更是创下40年代初经济大萧条以来的新高。美国总统特朗普也一度感染新冠，但在确诊不到两周的时间后又宣布痊愈并继续投入选战。

专家认为，戴口罩是减缓病毒扩散速度的最简单方法。目前戴不戴口罩也成为美国的政治标志。

此外，特朗普的新冠危机处理方式收获了正反两面的评价。纽约哥伦比亚大学医学中心的医学人员瓦桑（Ashwin Vasan）认为，从各种角度看，这场选战是一场 针对过去八、九个月政绩的全民公投，评断政府是否交出了答案卷，以及是否成功实施应对新冠的计划。

保守派表示，若没有特朗普掌舵情况将更危急。左派人士则反驳称，若政府更早在各州实施严格措施并聆听卫生专家的意见，其实可以避免成千上万人死亡。

卫生政策

无论新冠疫情存在与否，公共卫生一直是美国选战中的重要议题。美国大选将决定前总统奥巴马所推出的健康保险未来将何去何从。从已逝美国最高法院大法官金斯伯格的继任者人选就可看出端倪。虽然特朗普提名的巴雷特（Amy Coney Barrett）在参议院听证会上未对奥巴马医保表明过立场，但众所周知她对这个《患者保护与平价医疗法案》持质疑态度。在大选不久后，最高法院将对该法案的效力作出重要裁决。

充满争议的奥巴马医保评价两极

特朗普有意废除这项医保，而曾任奥巴马副手的拜登则希望保留。一般民众对于奥巴马医保的态度也各有不同，这项议题可能左右选民的选票。

新冠病毒也让医疗保健成为选民关注的焦点。瓦桑表示："我们正处于大流行病中，没有医保的人根本难以获得帮助。治疗后他们必须支付巨额的诊费。"

观看视频 02:08 分享 火力全开！奥巴马特朗普隔空喊话 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3kLp0 火力全开！奥巴马特朗普隔空喊话

经济

"经济是美国美国选民心中的重要议题，尤其是当经济情况不佳时。"政治学家威尔逊如是说。而如今美国的经济堪忧。在疫情前特朗普还能为过去三年的强势经济增长沾沾自喜，但经历今年三月的封锁后，美国各地许多小型企业关门大吉，四月中超过2300万美国人失业。根据美国劳动统计局的数据，这两个月的失业率从3.5%飙升至14.7%。

这对吹嘘了三年经济增长的执政者而言无疑是噩耗。如今数百万美国人正为生计担忧，特朗普则努力说服选民他是能将经济带回正轨的最佳人选。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 The winner takes it all 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“胜者全得制”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



经济议题对民主党参选人而言则容易许多：拜登指责特朗普处理危机的方式错误，承诺选民他的经济计划将能使工人及中产阶级比特朗普执政期间更富裕。威尔逊指出："在这样的情况下，通常执政者的处境会较为艰难，因为他是掌权并肩负责任的一方。"

族群摩擦

今年五月，非裔美国人弗洛伊德被警察压制丧命后掀起了"黑人的命也是命"（BLM）的全国性运动。自第一批奴隶被带到新英格兰后， 种族紧张一直是伴随美国历史的一部分。"但是今年夏天肯定是一个特殊的时期。"威尔逊如是说。

支持BLM的示威者不仅抗议警察暴力，也反对系统性的种族主义。他们要求警方进行根本性改革，部分抗议者甚至要求撤回其财政资源。

明尼阿波利斯的弗洛伊德纪念牌

BLM运动的批评者--其中多数为保守派人士--指责抗议期间一些城市发生暴力事件。美国总统特朗普也称"黑人的命也是命"一词是"仇恨的象征"，承诺恢复街头法治。特朗普的表态强烈刺激BLM的支持者，在他的选民之间则大受欢迎。

政治学者威尔逊表示："他的表态旨在动员自己的选民。动机、承诺和警察：特朗普在这方面做的一切都是针对他的保守派支持者。"

左派人士批评特朗普的立场导致族群之间的紧张加剧，而作为总统他应该让国家再次团结。

堕胎权利

威尔逊指出："堕胎是2020年总统选战的决定性议题。"特朗普选民中有一大部分是福音派白人，堕胎对其而言是最重要的议题。虽然这群选民只占美国约15%的人口，但投票率比起其他群体更为踊跃。在2016年总统大选中，该群体的票数占有效选票总数逾四分之一。在这些保守派新教徒中，许多人所支持的价值观与特朗普多次婚姻及离婚的行径大相径庭。但"学生支持反堕胎联盟"( Students for Life)在Instagram的一则贴文则清楚说明其立场："憎恨特朗普？我们更恨堕胎。"对这群选民而言，特朗普是个更为保险的选择：特朗普是首位固定参加年度"维护生命权游行"（March for Life）的在位美国总统。维护生命权游行始于1974年，抗议1973年美国最高法院在罗诉韦德案（Roe V. Wade）中裁决堕胎合法。

许多反堕胎者是特朗普的忠实选民

在光谱另一端的美国人则将之视为不投给特朗普的理由。威尔逊说："对左派选民而言，堕胎也是一个重要议题。民主党内存在支持堕胎的庞大运动。"

对于保守派的巴雷特被提名为最高法院法官，左派人士担忧其利益将受到威胁。巴雷特若上任，可能推翻当年罗诉韦德案中孕妇可合法堕胎的裁决。民主党选民将希望寄托于拜登，希望他在当选后提名一名自由派法官来平衡最高法院保守派多数的状况。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

