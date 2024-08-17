美国大选：沃尔兹的中国历史成为“靶心”

在美中关系日益紧张的背景下，美国民主党副总统候选人沃尔兹在中国的经历成为政治对手攻击他的“靶心”。共和党人指控他与共产党的中国保持了数十年的联系。

（德国之声中文网）随着美国2024年大选的临近，明尼苏达州州长沃尔兹（Tim Walz）成为了民主党副总统候选人，与现任副总统哈里斯共同竞选连任。沃尔兹，这位曾在中西部地区赢得广泛支持的州长，如今走上了全国政治舞台，成为美国选民关注的焦点。然而，随着他政治影响力的扩大，沃尔兹与中国的关系也成为了激烈的政治争议的中心。

沃尔兹在25岁时曾在中国教书一年，这段经历不仅让他与中国建立了深厚的联系，也成为他未来政治生涯中一块重要的背景。沃尔兹在26岁时结束了在中国的一年教学经历，回国后曾表示对中国人民怀有同情心，认为他们被政府“欺骗和虐待”。1994年，他选择在6月4日结婚，并前往中国度蜜月。这一天是学生领导的民主运动在天安门广场被血腥镇压五周年纪念日，这在中国仍然是一个政治禁忌。他的妻子惠普尔（Gwen Whipple）在他们出发前接受美国地方媒体采访时表示：“他想要一个永远都能记住的日子。”

沃尔兹对中国人权的关注

在担任国会议员期间，沃尔兹还参与了一个专门追踪中国人权状况的委员会。沃尔兹不仅倡导关注中国的人权问题，还曾与达赖喇嘛共进午餐，称这一经历为“改变人生的体验”。他还曾与香港民主活动家黄之锋合影，这在北京政府看来是一种威胁。

中国政府对此保持低调，并试图抑制公众对沃尔兹经历的讨论。中国外交部发言人毛宁拒绝评论沃尔兹的事件，称美国大选是内政事务。与此同时，中国的民族主义媒体“观察者网”则报道了沃尔兹在中国教学期间的故事，强调他“友好、随和，深受学生喜爱”。

如今，随着沃尔兹成为民主党副总统候选人，共和党人迅速将其与中国的关系作为攻击的重点。众议院监督与问责委员会主席科默（James Comer）宣布委托包括FBI在内的机构对沃尔兹的中国联系进行调查，质疑他是否可能成为北京影响力操作的目标。科默在一份声明中表示，沃尔兹与中国的“长期且亲密的关系”应该引起美国人民的关注。

共和党人认为，沃尔兹与中国的关系不仅复杂，而且可能对美国的利益构成威胁。阿肯色州参议员科顿（Tom Cotton）在社交媒体上发文称，沃尔兹“欠美国人民一个解释”，需要说明他与中国长达35年的非同寻常的关系。佛罗里达州参议员卢比奥（Marco Rubio）则指责沃尔兹是“北京精心培养未来美国领导人的一个例子”。

沃尔兹将与哈里斯一起成为民主党芝加哥全国代表大会大会的明星（资料图片） 图像来源: Charles Rex Arbogast/AP/dpa/picture alliance

沃尔兹回应质疑和批评

然而，沃尔兹的发言人查恩（Teddy Tschann）回应称，共和党人是在扭曲基本事实，试图通过撒谎来转移公众对特朗普-万斯议程的注意力。他强调，沃尔兹一直在为人权和民主而战，并多次对抗中国共产党。

沃尔兹的中国背景不仅在美国引发了争议，也在中国国内引起了广泛的关注和讨论。然而，中国政府对此保持了低调，甚至要求沃尔兹曾任教的佛山市第一中学校友避免讨论他或接受外国媒体的采访。中国外交部发言人毛宁表示，美国的选举事务“属于内政，不予评论”。

有专家指出，沃尔兹的中国经历或许反而能增强美国对中国共产党批评的可信度。美国圣母大学全球事务副教授贾罗斯（Kyle Jaros）认为，在当前美中关系竞争加剧的背景下，任何与中国的互动都容易被视为可疑，甚至受到公开指责。这种攻击手段在美国政治中已成为一种常见的策略。

贾罗斯指出，“这些攻击背后的假设是，与中国有联系的人会对中国有所依赖或同情，从而损害美国的利益。他发出警告称：“确实，与地缘政治对手过于亲密是有风险的，但一味地抨击中国以及将有中国经验的人排除在美国政策层之外，同样对美国不利。”

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中国高层消失的幻想

与此同时，随着美中关系的恶化，中国政府对有中美历史渊源政治人物的期待也逐渐降低。研究机构詹姆斯敦基金会的高级研究员林和立（Willy Lam）指出，中国领导人习近平已经不再对通过个别政治人物或企业家推动白宫采取更为亲华政策抱有幻想。

尽管受到来自共和党的强烈攻击，沃尔兹的中国经历在一些专家看来，反而可能增强美国对中国共产党的批评力度。沃尔兹的丰富经历展示了一个拥有中国经验但仍保持对中国政府道德清晰立场的政治家形象。

与此同时，民主党即将于8月19日至22日期间，在芝加哥召开全国代表大会。沃尔兹将与哈里斯一起成为大会的明星。此次大会是两人展示自身竞选资格的重要机会。大会期间，美国总统拜登以及两名前任总统奥巴马和克林顿都将出席，展示对哈里斯的支持。然而，大会也将面临外界对拜登-哈里斯政府在加沙战争中支持以色列的抗议。

尽管哈里斯的竞选表现令人瞩目，但她在移民和经济等关键议题上仍面临挑战。随着大选日的临近，她如何保持当前的竞选势头将成为胜负的关键。

(美联社、路透社)

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