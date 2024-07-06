美国大选：民主党会换下拜登吗？

美国总统大选首场电视辩论结束，现任总统拜登表现不佳，党内开始讨论拜登退选是否会对民主党更有利。拜登退选的可能性有多大？如果退选，谁来补位？

（德国之声中文网）上周四，拜登与特朗普进行了首场候选人辩论。毫不夸张地说，拜登灾难性的表现令民主党人一度陷入绝望。

拜登一整晚上，发言声音听起来都很虚弱，表达混乱，言辞不清。社交媒体用户开玩笑称，电视辩论的广告间隙应该让副总统哈里斯"替补上场"，并认为整场辩论就如同一场丢脸的家庭争吵。

在6月27日与前总统特朗普的首场电视辩论中，拜登未能消除选民对其年龄的担忧 图像来源: Mike Blake/REUTERS

其后拜登将自己的表现不佳归咎于辩论前频繁的国际旅行导致的疲劳。

德国贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Foundation）跨大西洋政治专家凯瑟琳·克卢弗·阿什布鲁克（Cathryn Clüver Ashbrook）告诉德国之声："首轮辩论后民主党内充满了紧张情绪，但过去几天，民主党的基础有得到稳固。"

她说，"电视辩论结束后，那些立即被提名取代拜登的潜在候选人都表达了对总统的强烈支持。"

加州民主党州长加文·纽森（Gavin Newsom）是被提名替换拜登的候选人之一。他对美国电视新闻频道MSNBC表示："你不会因为一次表现就背弃[你的候选人]，没有党会那么做。"

但并非所有民主党人都持有同样的观点。本周二，来自德克萨斯州的美国众议院议员劳埃德·道格特（Lloyd Doggett）呼吁拜登退选。他也成为了第一个公开呼吁拜登主动放弃竞选的国会民主党议员。

道格特在接受美联社采访时表示："我认识到，与特朗普不同，拜登总统首先承诺的始终是为我们的国家，而不是为他自己，我希望他能做出这个痛苦而艰难的退选决定。""我充满敬意地恳请他能这么做。"

拜登退选的可能性有多大？

道格特并非关键人物，但自上周辩论以来，人们对拜登年龄的担忧只增不减。

在竞选进行至后期撤换候选人，尤其是候选人还是现任总统，是极不寻常的，但也不是完全不可能。

"在这一阶段更换候选人，理想的状况是，由候选人自己主动退选，" 美利坚大学传播学院（American University's School of Communication）副教授菲利波·特雷维桑（Filippo Trevisan）说道，"那是最简单的。"

不过特雷维桑也表示，他不认为从政半个世纪的拜登会放弃角逐白宫第二任期的机会。

"他们下周看到民意调查数据时，情况可能会发生改变，"特雷维桑说道。"但根据我们从拜登及其竞选团队那里听到的信息，我认为他现在退选的可能性极小。"

周一，拜登竞选团队发布了一则宣传片，片中的拜登显得坚定而有力，正在对人群发表讲话，他说："我知道我不再年轻，但我知道如何做好这个工作……就像数百万美国人都知道的那样，当你被击倒时，你要重新站起来。"

如果拜登退选……？

在初选中，民主党和共和党的支持者投票选出他们想要的候选人。每个州赢得初选的候选人将获得该州代表们的支持。今年八月的民主党全国代表大会上，这些代表将投票选出民主党的总统候选人。代表中绝大多数都承诺支持拜登。虽然法律上并没有要求他们必须将票投给拜登，但根据美国初选流程的运作方式，人们普遍预期代表们会按照这样的共识行事。

如果拜登退出竞选，"那就完全是自由投票了，" 特雷维桑说，"他们可以把票投给任何人。"

党代表大会也就是所谓的"公开的大会"，代表们将按照自己的良知投票。民主党领导层会选出他们认为最有希望赢得总统大选的候选人，然后争取代表们对该候选人的支持。

"我会说哈里斯确实拥有首选权。"弗吉尼亚大学政治中心（University of Virginia Center for Politics）的选举分析师J·迈尔斯·科尔曼（J. Miles Coleman）在辩论结束后告诉德国之声。

但特雷维桑表示，在这种情况下哈里斯可能并不是最佳选择。

"她与拜登总统的关联性可能会成为竞选的负面因素，"他说道。"她的支持率与拜登相似。"

总统在任期间因紧急医疗情况等原因无法履行职责时，副总统将接任这一职位。但如果总统在全国党代会提名总统候选人之前退出竞选，哈里斯不会自动成为总统候选人。

可能替代拜登的人选：哈里斯、纽森、惠特默

首场电视辩论后，如果拜登退出竞选，谁将取而代之继续代民主党出征引发了讨论。已经有多人名字被提及，作为可能的备选。其中包括现任副总统哈里斯，加利福尼亚州州长纽森（Gavin Newsom），以及密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer）。

加利福尼亚州州长纽森（Gavin Newsom） 图像来源: Marco Bello/REUTERS

惠特默于2018年首次当选密歇根州州长，并在2022年再次当选。她的连任被视为一个重大成功 - 2022年是在民主党总统（拜登）任内的中期选举，现任政党的候选人通常更难赢得选民的支持。但惠特默以超出预期的优势赢得了又一个任期，且是在密歇根州这个重要的摇摆州 - 这个州并不像加利福尼亚或纽约那样被认为是民主党的必胜州。

但就像其他有影响力的民主党人一样，惠特默在电视辩论后公开表达了对拜登的支持，她在社交媒体上写道："我们需要再次选举拜登和哈里斯为总统和副总统。"

密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer） 图像来源: Kevin Dietsch/Getty Images

曾担任两届众议院议长的加州众议员南希·佩洛西（Nancy Pelosi）是民主党内重量级人物。她呼吁拜登和特朗普均接受健康和心智敏锐度测试。但据美联社报道，她同时也强调，拜登"在了解问题和利害关系方面表现非常出色。"

美国副总统哈里斯（Kamala Harris） 图像来源: Brendan McDermid/REUTERS

如果拜登不退选，民主党能推举其他候选人吗？

如果拜登不愿退出竞选，但民主党仍希望在八月召开的全国党代表大会上推举另一位候选人，能行吗？

"除非民主党章程法规被推翻或更改，否则这是行不通的，" 来自贝塔斯曼基金会的政治专家阿什布鲁克表示。毕竟，美国"已经有过初选，拜登也已经赢得了99%的代表支持。故意违背代表的投票结果，就是绕过民主程序。当一个国家在自身民主制度面临困境时，民主党内没有人会试图这样做。"

如果拜登在更晚的阶段退出竞选，比如在全国党代表大会结束后，因健康原因退选，那时甚至连党代表们也无法再通过投票选出候选人。这时民主党全国委员会将召开会议，决定总统候选人――然而这样做意味着由少数高层决策而不再依赖代表们的民意表达，或导致公众对民主党内部决策信任和透明度产生质疑，从而不可避免地引发对于美国民主状况的讨论。

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