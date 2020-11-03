美国大选日：谁能登上总统宝座？

(德国之声中文网)漫长、焦灼、前所未有的这场美国总统竞选终于来到了最终章，但新冠病毒仍在猖獗。美国超过两亿的选民中，已有近一半在过去几天完成了投票，特朗普总统和拜登也在其中。到最后的时刻，人们的视线全部集中在谁当选这个中心议题上，特朗普能否扭转乾坤，就看最后这几个小时了。如果连任不成，特朗普将是1992年老布什竞选失败之后第一个只执政4年的总统。

提前投票人数创新高

从目前的情况看，本次选举民众的投票热情高出以往，BBC甚至称本次投票率将呈百年里最高。也因为新冠疫情，很多人选择邮递方式投票。但邮递方式不断遭到特朗普总统的质疑，他认为这将为选举舞弊打开方便之门。后来各州采取提前投票的方式，即早在几周前，很多地方已设立投票站。从提前投票的统计来看，民主党略微领先。根据佛罗里达大学的测算，11月3日之前已经有大约1亿美国选民通过邮寄等各种方式提前投票，这一数字已经达到2016年总统大选总票数的72%。

正式的投票日依然是11月第一个星期二，即11月3日。相当多的选民还是会选择在这天投票。分析人士指出，相比其他族裔，非裔选民更倾向于在选举日投票，而他们通常都是民主党的支持者。因此，非裔选民的参与度将对选情具有重大影响。同样具有举足轻重作用的是年轻人的选票：2016年大选时，许多30岁以下年轻人压根没有投票；而今年大选，美国年轻人的参与热情明显高于4年前。根据选前民调，63%的30岁以下选民倾向于民主党候选人拜登。

美国明州一处选举站

计票结果可能拖延数日

两名竞争者都将最后冲刺放在了所谓的摇摆州，在这些州，两党候选人都有获胜的希望。尤其在宾州、密歇根、威斯康辛和佛罗里达州，两人的拼斗特别激烈。就民调看，特朗普总统不论在全国还是在某些摇摆州，均落后挑战者拜登。但理论上，如果特朗普拿下全部摇摆州，还是能够得到进入白宫的钥匙。

美国的选举制度比较特殊，不是在全国得票率最高的人当选，而是拿到最多选举人票数的人当选。2016年希拉里·克林顿在全国的得票超过特朗普近300万张，但当选总统的却是后者。按照选举人制度，全美共有538名选举人，两名总统竞选者当中，谁得到的选举人票超过半数即270票，谁就当选。

东部各州的投票初步结果将于中欧时间次日(即11月4日)凌晨1点公布。由于美国国土横跨多个时区，中西部各州的初步计票结果会晚若干个小时发布，阿拉斯加州的阿留申群岛则更要等到中欧时间早晨6点才会关闭投票站。不过，由于许多选民今年选择了邮寄投票，各州的计票工作变得有些复杂：有些州规定，邮寄选票必须要等到11月3日当天才能统计，有些州则已经提前开展计票。还有些州甚至将11月3日之后数天抵达的邮寄选票依然视作有效票。分析人士预计，在某些“摇摆州”，邮寄选票的计票将对最终结果构成决定性的影响。

这意味着，这场举世瞩目的美国大选，其最终胜负可能要拖延几天、甚至几星期才会明朗。在某些选情胶着的州，双方阵营还有可能诉诸法庭，更是会进一步拖延选举结果的揭晓。

不过，这一切并不会演变成旷日持久的闹剧：最迟12月8日，各州必须决定胜出人选。

第一批计票结果已出炉！

新罕布什尔州（New Hampshire）只有10来个居民的小村Dixville Notch投票结果揭晓：拜登得了5票，特朗普0票。但在邻村Millsfield，特朗普以16比5战胜了拜登。

新罕布什尔州的小村庄每次大选都是最早公布结果。这样做有法可依，该法允许100人以下的村镇在大选投票日零点便可投票。早先这里生活着铁路工人，他们可以投完票再睡觉，然后早起按时上班。几乎每次大选，人们都会想起新罕布什尔州最早计票的小村，但它们只是当地的“特色”而已，至于投票结果很难拿来作为参考。

李鱼/苗子（德新社、法新社、路透社）

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