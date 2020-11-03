美国大选日：新总统呼之欲出

(德国之声中文网)漫长、焦灼、前所未有的这场美国总统竞选终于落下帷幕，但新冠病毒仍在猖獗。美国超过两亿的选民中，已有近一半在过去几天完成了投票，特朗普总统和拜登也在其中。到最后的时刻，人们的视线全部集中在谁当选这个中心议题上，特朗普能否扭转乾坤，就看最后这几个小时了。如果连任不成，特朗普将是1992年老布什竞选失败之后第一个只执政4年的总统。

由于美国横跨多个时区，全国投票会持续很长时间，阿拉斯加州要到中欧时间周三早晨6点才关闭最后的投票站，而阿留申群岛则更要晚一个小时。

从目前的情况看，本次选举民众的投票热情高出以往，BBC甚至称本次投票率将呈百年里最高。也因为新冠疫情，很多人选择邮递方式投票。但邮递方式不断遭到特朗普总统的质疑，他认为这将为选举舞弊打开方便之门。后来各州采取提前投票的方式，即早在几周前，很多地方已设立的投票站。但正式的投票日却是11月第一个星期二。投票的初步结果将于中欧时间次日凌晨1点公布。

两名竞争者都将最后冲刺放在了所谓的摇摆州，在这些州，两党候选人都有获胜的希望。尤其在宾州、密歇根、威斯康辛和佛罗里达州，两人的拼斗特别激烈。就民调看，特朗普总统不论在全国还是在某些摇摆州，均落后挑战者拜登。但理论上，如果特朗普拿下全部摇摆州，还是能够得到进入白宫的钥匙。

美国的选举制度比较特殊，不是在全国得票率最高的人当选，而是拿到最多选举人票数的人当选。2016年克林顿在全国的得票超过特朗普近300万张，但当选总统的却是后者。按照选举人制度，全美共有540名选举人，两名总统竞选者当中，谁得到的选举人票超过半数即270票，谁就当选。

第一批计票结果已出炉！

新罕布什尔州（New Hampshire）只有10来个居民的小村Dixville Notch投票结果揭晓：拜登得了5票，特朗普0票。但在邻村Millsfield，特朗普以16比5战胜了拜登。

新罕布什尔州的小村庄每次大选都是最早公布结果。这样做有法可依，该法允许100人以下的村镇在大选投票日零点便可投票。早先这里生活着铁路工人，他们可以投完票再睡觉，然后早起按时上班。几乎每次大选，人们都会想起新罕布什尔州最早计票的小村，但它们只是当地的“特色”而已，至于投票结果很难拿来作为参考。

观看视频 01:57 選前之日 川普再批郵寄投票

李鱼/苗子（德新社、法新社、路透社）

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