美国大选：拜登赢下威斯康星 “邮寄票”成特朗普命门

举世瞩目的2020年美国大选已经过去整整一天，距离结果产生仍有一段时间。特朗普投票日当天局势看好，但周三的得票形势却出现变化。拜登在此前落后的威斯康星州获胜，并在其他几个“关键战场”得票大幅增加。现任总统特朗普对此强烈质疑。
（德国之声中文网）全美境内投票站均已关闭，但计票工作仍在进行。主要原因是，因为受到疫情影响，今年美国大选有创纪录的选民采取邮寄投票方式。
按照美联社美国时间周三（11月4日）的最新报道，拜登赢下“关键战场”之一的威斯康星州，再添10张选举人票。至此，拜登拥有248张选举人票，特朗普214张。
此前， 拜登竞选团队经理珍•奥马利•狄龙 (Jen O'Malley Dillon)召开记者会表示，拜登“显然进行在胜利的道路上”。拜登阵营预计将赢得威斯康星州、内华达州、密歇根州和宾夕法尼亚州。她同时表示，南部乔治亚州情况难以预测，而北卡罗来纳州应该会由特朗普胜出。
特朗普团队则认为，本方在宾夕法尼州州、密歇根州、内华达州和佐治亚州有望胜出。
狄龙批评特朗普周二晚间“错误地”宣称赢得选举，以及要求停止投票。她不无讽刺地表示：“有些事情我们要说的非常清楚。如果特朗普如愿以偿，我们现在就停止计票，拜登副总统就会成为美国的下一任总统。”
在周二投票日当天晚间的统计形势曾一度对拜登相当不利。尽管民调数字落后，但特朗普依然在佛罗里达州胜出，而且赢下较为重要的俄亥俄州和得克萨斯州。
周三形势发生变化，拜登在威斯康星州和密歇根州扭转局势，小幅领先，在宾夕法尼亚州也缩小了落后差距。多家美国媒体分析称，各州尚未统计的选票大部分是邮寄投票，而拜登被普遍视为在邮寄选票选民中拥有更高的支持率。
特朗普显然对于这一变化无法接受。他周三连续发送多条推特，对“领先优势神奇消失”表示质疑，认为“非常诡异”。
他的数条相关推文随即被推特标注为：“该推文中分享的部分或全部内容存在争议，可能对如何参与选举或其他公民程序产生误导。”
与此同时，特朗普阵营已经要求，在本方阵营获得“有意义的”监票途径之前，停止密歇根州点票，并重新清点此前已经打开的选票。此外，特朗普阵营还表示要在威斯康星州重新计票。
相比特朗普，拜登在社交媒体上非常“沉默”。截止发稿时，他周三的两条推特是分别推荐其竞选团队的选情分析视频以募资广告。
眼看大选计票结束后，很可能迎来司法诉讼。特朗普和拜登的阵营都已经开始呼吁支持者捐款，作为选后“司法战”的资金来源。
迄今为止，特朗普赢得了佛罗里达州、德克萨斯州、俄亥俄州、肯塔基州、堪萨斯州、路易斯安那州、印第安纳州、怀俄明州、西弗吉尼亚州、南卡罗来纳州、爱达荷州、阿拉巴马州、密西西比州、田纳西州、俄克拉荷马州、阿肯色州、犹他州、南达科他州、北达科他州、密苏里州、内布拉斯加州、爱荷华州和蒙大拿州。
拜登赢得了缅因州、亚利桑那州、夏威夷州、明尼苏达州、科罗拉多州、新墨西哥州、加利福尼亚州、新罕布什尔州、俄勒冈州、佛蒙特州、弗吉尼亚州、华盛顿州、罗德岛州、纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、马里兰州、伊利诺伊州、特拉华州和康涅狄格州，以及哥伦比亚特区。
目前仍有七个联邦州胜负未定，涉及数百万张选票。
宾夕法尼亚州州长、民主党籍的沃尔夫（Tom Wolf）已经表示，周三（11月4日）不可能完成所有选票的统计。尽管最后胜负当天可能已见分晓，但计票工作至少会持续到周四。
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