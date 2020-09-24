 美国大选：投票夜选举结果不能出炉怎么办？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2020

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时政风云

美国大选：投票夜选举结果不能出炉怎么办？

美国总统选战进入白热化，随着选择邮件投票的选民增加和政治分歧加深，可能需要更长的时间才能确定投票结果。德国之声列出了几个选举日过后的可能情景。

USA Wahl Wahltag 2012 Anhänger der Demokraten (picture-alliance/dpa)

（德国之声中文网）美国总统大选结果通常在选举当夜就能出炉，落败的参选人会在凌晨时发表选举感言。

但今年的美国大选可能出现截然不同的景象。今年因新冠疫情申请邮寄选票的选民人数创新纪录，这意味着开票时间将比以往更长，可能从11月3日选举当日一直延续数日甚至数周之久。部分共和党人已经对邮寄投票的可信度提出质疑，美国总统特朗普也多次表示将拒绝接受选举结果。美国大选之后或将陷入一片混乱。德国之声为读者整理了2020年美国大选后可能出现的局面。

 邮寄投票拖慢开票程序

《纽约时报》报道，鉴于新冠疫情肆虐，美国约有8179万选民申请"缺席投票"。

USA Präsidentschaftswahlen | Ohio (Ty Wright/Getty Images)

美国2020年总统大选可能出现前所未有的场面

科罗拉多州、俄勒冈州、华盛顿、尤他州和夏威夷的选民以及选举官员对于邮件投票都已驾轻就熟。其他州自三月起为了便民开始将邮件投票简易化，届时可能需要一至多日计票，尤其是在规定选票在选举当日才能送达的几个州，其中包括被视为兵家必争之地的摇摆州威斯康辛州与宾夕法尼亚州。

在3月17日的初选后，《华盛顿邮报》的分析发现，各州平均耗时4日才能得出结果。美国密西根大学公共政策及政治科学教授高登贝格（Edie Goldenberg）表示，各地的选举委员会及政府正努力为选举作准备，初选时遭遇的许多难题应该已经被解决。

今年11月的大选，各州将处理比初选时更大量的选票。包括摇摆州宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州和密西根州的部分州已经将接受邮寄选票的期限延长至11月中期，前提是选票的邮戳需为11月3日选举当日。

即便是要求在选举当日就必须将选票寄达的州，也可能需要一周的时间才能完成计票。

对计票的疑虑

美国总统特朗普和其他共和党员在选前质疑邮寄选举的可靠性。美国国土安全部代理副部长肯·库奇内利(Ken Cuccinelli)对德国之声访谈节目Conflict Zone表示，特朗普"特别担忧某些州会自动邮寄选票给每个登记选民"。

Symbolfoto I Briefwahlen in den USA (picture-alliance/AP/N. Harnik)

只要邮戳是11月3日盖印，部分州接受11月23日前寄达的邮寄选票

从过往经验看来，邮寄选票并不会有利于特定的一党。高登贝格表示，事实上过去共和党选民更常使用邮寄选票。但近期有消息指出，目前共和党选民选择邮寄选票的意愿只有民主党选民的一半。布鲁金斯学会统计，在有意参与投票的美国选民中，每10人里有6人希望亲自前往投票所（80%共和党人，40%民主党人），4人将邮件投票。

两党支持者今年所选择的投票方式可能意味着，现场投票的开票结果将倾向共和党，而邮件投票的计票结果则向民主党倾斜。

充满诉讼的选举

本文截稿前，法院接到365个与选举有关的法律诉讼案件。双边阵营在选前都组织了庞大法律团队。

耶鲁大学法学院宪法学者、法律系教授奥克曼（Bruce Ackerman）解释，多数关于大选筹备的诉讼案将由州立法院裁决。

奥克曼及其他专家相信，虽然特朗普拒绝承诺败选时会认输，但2000年总统大选布什向最高法院起诉戈尔的情况应该不会再重演。奥克曼认为，更有可能的情况是由国会决定谁是胜利者。

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宪法疑问

根据美国宪法规定，如果最终胜负难分或出现无法解决的争端，新选出的众议院最晚将在1月6日决定总统人选。

更复杂的情况是，如果各州无法在12月8日选举人投票日前确定其选举人（因进行中的诉讼等因素），国会不一定要接受该州的选举结果。

如果在1月20日总统就职典礼前无法确立总统人选，将由代理总统接任。此人可以是副总统或众议员议长，取决于参议院是否能在1月20日前选出副总统。

接受结果

另一个可能的情况是特朗普拒绝接受败选结果。特朗普9月在白宫记者会上被问到，若败选是否能和平移交权力时回答称："我们要看看发生什么再说。"对此，美国参议院九月底紧急通过一项决议确保政权和平转移。

许多观察者仍怀抱届时能出现明确选举结果的希。高登贝格表示："总体上我感到乐观，这一切将能顺利运转，因为人们今年对选举的热情特别高涨。我认为我们在11月能举行相当平稳顺利的选举。"

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    作者: 任琛


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