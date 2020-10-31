美国大选：德州10万选票或面临作废

（德国之声中文网）美国总统选举进入最后的倒计时，已有逾9000万名选民提前投票，创下提前投票人数的历史新高。德州因为防疫允许人们可以免下车投票（Drive-Through），不过共和党状告法院，要求禁止这种做法。

已经投出的大约10万张票可能因此被作废。该州法院将会于下周一（11月2日）召开紧急听证会，讨论这种投票方式是否合法。

持反对意见的包括保守派政治人物家霍茨（Steve Hotze）及共和党议员托特（Steve Toth）。他们指责哈里斯县政府新冠大流行期间实施免下车投票的做法超出宪法赋予的权力。一共有十个免下车投票站。民主党阵营则反驳称，共和党的指控“完全不合理，…要求法院宣布超过10万张已经投出的选票作废，让德州陷入混乱。”

根据最新的民意调查结果，共和党总统候选人特朗普落后于对手民主党候选人拜登。普遍认为，德州是共和党的传统票仓，若是特朗普赢得德州，那么他还有胜选的希望。

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文木 / 李鱼（路透社）



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