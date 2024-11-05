美国大选当前 朝鲜连射七弹

日本、韩国方面11月5日通报称，侦测到朝鲜当天至少发射了7枚短程弹道导弹。此轮试射示威意味明显：几个小时后，美国就将开始举世瞩目的总统大选。金正恩的妹妹金与正则在同一天谴责了美国、日本、韩国近期的联合军演。

（德国之声中文网）朝鲜官媒朝中社在11月5日报道称，领导人金正恩的妹妹金与正谴责了日本、韩国与美国近期举行的军事演习，并强调这些外部威胁是朝鲜加强核军力的正当理由。

值得注意的是，就在11月4日，俄罗斯总统普京在克里姆林宫出人意料地会晤了到访的朝鲜外务相崔善姬，两人握手时长超过了1分钟。当天晚些时候，美国在联合国安理会指责俄罗斯与中国“无耻地袒护”朝鲜、鼓励其进一步违反联合国制裁令，从而让后者能推进其导弹、核武器以及大规模杀伤性武器研发计划。

韩国国防部长金永贤在10月底就曾警告，朝鲜很可能希望在美国大选前后“通过展示武力来夸大其存在感”。

根据韩国联合参谋本部11月5日通报，朝鲜的“数枚导弹”在当地时间当天早晨7:30许从黄海北道沙里院市附近发射。日本防卫大臣中谷元也通报说，至少有7枚导弹飞行了约400公里后落入了日本专属经济区以外的水域，飞行高度大约在100公里。

美国军方则表示，目前正与地区盟友密切磋商并继续监控局势。

朝鲜刚刚进行了迄今射程最远的一次导弹试射，测试了其新型固体燃料洲际导弹“火星19” 图像来源: Yonhap/picture alliance

朝鲜疑欲转移注意力

朝鲜几天前刚刚进行了迄今射程最远的一次导弹试射，测试了其新型固体燃料洲际导弹“火星19”。位于首尔的朝鲜大学校长梁茂进(Yang Moo-jin)在接受路透社采访时表示，如果几天前的洲际导弹试射是针对美国的示威，那么11月5日的短程导弹则是针对韩国，“直接来说，这是为了抗议韩国、美国和日本的联合空中演习。间接来说，这是为了在美国总统大选前最后一刻炫耀他们的存在。”梁茂进还认为，朝鲜试射导弹也是为了转移国际社会对其向俄罗斯派兵的注意力。西方国家越来越担心朝鲜军队会介入俄乌战争，而平壤方面则予以否认。

美日韩三国11月3日的联合空中军演 图像来源: Sra Karrla Parra/U.S. Air/ZUMAPRESS/picture alliance

美日韩三国11月3日的联合空中军演被认为是对朝鲜上星期试射洲际导弹的回应。韩国国防工业研究协会的韩权熙则对法新社表示，现在试射的多枚短程导弹则是朝鲜对美日韩回应行动的再回应。“鉴于这是一系列短程导弹的齐射，朝鲜表明它不仅拥有能够打到美国的远程导弹，还有能够瞄准韩国和日本所有基地的短程导弹。”

现在，韩国方面还在考虑是否要向乌克兰供应军火来回应朝鲜方面的种种举动。此前，由于韩国不向冲突地区供应武器的长期政策，首尔一直拒绝向乌克兰援助军火。

（路透社、法新社等）

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