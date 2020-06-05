美国大选将近 黑客来袭

（德国之声中文网）谷歌本周四（6月4日）通报说，有国家支持的黑客已经将目标瞄准了特朗普和拜登总统竞选活动。不过没有任何迹象显示，用钓鱼邮件发动的攻击获得了成功。

谷歌威胁分析小组(Threat Analysis Group)负责人亨特利(Shane Huntley)在推特上披露了这个消息。他表示，一个被称为 "飓风熊猫 " （Hurricane Panda）的中国黑客组织对特朗普的竞选团队发出攻击，另外一个 被称为“迷人小猫 ”（Charming Kitten）的伊朗黑客组织曾试图入侵拜登竞选工作人员的账户。

黑客发出钓鱼邮件，试图以此方式获取密码等敏感信息，或是传播恶意软件感染电子设备。

黑客的目标是两个竞选阵营团队员工的个人电子邮件账户。谷歌一位发言人补充说:“攻击就在最近这段时间发生的，两个团队的多名成员都成了目标。”不过，他没有具体透露有多少人被攻击。

谷歌表示已向被攻击的用户发出警告，并通知了执法部门。

大西洋理事会数字法医研究实验室(Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab)负责人布鲁基（Graham Brookie）称，谷歌的这项宣布是对潜在网络影响行动的“重大披露”，正如“我们2016年看到的那样。”

布鲁基指的是俄罗斯被控2016年干预美国总统大选，在大选期间入侵民主党及其候选人希拉里·克林顿的电脑，窃取信息。

拜登和特朗普的竞选团队都没有透露有多少工作人员成为攻击目标，遭黑客攻击的时间或钓鱼邮件的攻击是否成功。双方都对网络安全这个话题保持沉默。

特朗普的竞选团队发出声明指出，团队已被告知有外国黑客试图对工作人员发出攻击，但没有成功，声明还表示：“我们将对网络安全保持警惕，不会讨论我们的网络安全防范措施细节。”

前副总统拜登的竞选团队不愿正面证实攻击，仅在声明中说：“我们了解到，谷歌报告称，有外国黑客试图访问竞选团队成员的电子邮件账户，但没有成功……我们从一开始就知道将会受到这种攻击，我们已准备好防范措施。”

"飓风熊猫 "以专注于盗窃知识产权等间谍活动而知名。根据多家报道，盗窃信息和从事间谍活动的“迷人小猫”曾袭击过美国和中东政府官员和商业集团。

美国总统特朗普发出“北京不遗余力阻止我竞选连任”的指责，认为中国会尽一切可能阻止他竞选连任，为此，不惜利用新冠大流行瘟疫。他在4月末接受路透社采访时说，中国将竭尽一切手段，使他在竞选中失利。对特朗普总统的这种说法，北京也作出反应。中国外交部发言人耿爽在例行新闻会上表示"美国选举是美国内部事务，我们没有兴趣干预。"

给外国官媒加标签



社群媒体脸书Facebook本周四宣布新政策，由国家控制的媒体，将被脸书加注标签，且今年夏天起，将无法在脸书做广告。脸书提供的部分名单显示，被加标签的媒体包括俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）、伊朗新闻电视台（Press TV）、中国官媒新华社等等。



不过Facebook不会给任何美国媒体加标签，因为脸书认为，即使是美国政府运营的新闻媒体，也拥有编辑独立性，Facebook网络安全政策主管纳格莱歇（Nathaniel Gleicher）接受采访时做出了上述表示。

脸书已承认未能阻止俄罗斯的利用其平台干预2016年美国总统选举，但表示，此后加强了防范措施，并要求平台上的内容和广告更加透明。

脸书在美国11月总统大选前几个月实施加注标签的新措施。

中国外交部发言人耿爽在本周五的例行新闻发布会上对脸书的决定发出回应，表示希望有关社交媒体平台放弃意识形态偏见。根据中国外交部网站消息，耿爽说，希望有关社交媒体平台放弃意识形态偏见，本着开放包容的精神看待各国媒体在促进国际交流与合作中的作用，不要选择性地设置障碍，更不要将问题政治化。



文木 / 凝炼（美联社，路透社）