美国大选将近 黑客来袭

（德国之声中文网）谷歌本周四（6月4日）通报说，有国家支持的黑客已经将目标瞄准了特朗普和拜登总统竞选活动。不过没有任何迹象显示，用钓鱼邮件发动的攻击获得了成功。
谷歌威胁分析小组(Threat Analysis Group)负责人亨特利(Shane Huntley)在推特上披露了这个消息。他表示，一个被称为 "飓风熊猫 " （Hurricane Panda）的中国黑客组织对特朗普的竞选团队发出攻击，另外一个 被称为“迷人小猫 ”（Charming Kitten）的伊朗黑客组织曾试图入侵拜登竞选工作人员的账户。
黑客发出钓鱼邮件，试图以此方式获取密码等敏感信息，或是传播恶意软件感染电子设备。
黑客的目标是两个竞选阵营团队员工的个人电子邮件账户。谷歌一位发言人补充说:“攻击就在最近这段时间发生的，两个团队的多名成员都成了目标。”不过，他没有具体透露有多少人被攻击。
谷歌表示已向被攻击的用户发出警告，并通知了执法部门。
大西洋理事会数字法医研究实验室(Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab)负责人布鲁基（Graham Brookie）称，谷歌的这项宣布是对潜在网络影响行动的“重大披露”，正如“我们2016年看到的那样。”
布鲁基指的是俄罗斯被控2016年干预美国总统大选，在大选期间入侵民主党及其候选人希拉里·克林顿的电脑，窃取信息。
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通俄门事件“剧情”大概
2013年：特朗普先生赴俄
2013年6月18日，特朗普在推特上宣布：“环球小姐大赛11月9日将在俄罗斯莫斯科举行现场直播。这场盛会将两个国家系在一起。”他还补充写道：“你觉得普京会到场吗？如果会，他会成为我新结交的最好的朋友吗？”2013年10月17日，他上电视节目接受大卫•莱特曼（David Letterman）采访时表示，他与俄罗斯人做过很多次生意。
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通俄门事件“剧情”大概
2015年9月：黑客指控
一名FBI联邦调查局探员告知美国民主党全国委员会技术部，该机构可能遭到黑客攻击。2016年5月18日，国家情报局总监克拉珀（James Clapper）说，有一些迹象显示，美国总统选战期间被黑客攻击。2016年6月14日，美国民主党全国委员会透露受到了俄罗斯黑客攻击。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月20日：基斯利亚克先生浮出水面
在共和党全国代表大会的一次活动上，参议院塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）以及其他的大使见了面。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月22日：让事件更为复杂的阿桑奇
阿桑奇的维基解密披露了大约两万封从美国民主党全国委员会窃取的电子邮件。这些邮件似乎让人有理由认为，希拉里·克林顿争取优势，排挤同党竞选人桑德斯。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月25日：对的时间，对的人
联邦调查局宣布正在调查美国民主党全国委员会邮件遭窃事件：“我们非常认真对待这种造成严重损害的事情。”
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2016年11月8日：特朗普赢得选举
唐纳德·特朗普当选美国总统。11月9日，俄罗斯议会在媒体上对此发出欢呼和掌声。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月10日：特朗普团队否认通俄
俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫（Sergei Rybakov）表示，俄政府与特朗普竞选团队在大选期间有过接触。后者对此坚决否认。
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2016年11月18日：弗林的任命
特朗普任命弗林（Michael Flynn）担任国家安全顾问。这名前国防情报局局长是特朗普竞选团队中的高级外交事务顾问。弗林在国家安全顾问的位子上并没有待很久，曝出他在曾与俄大使基斯里亚克（Sergey Kislyak）接触的问题上没有讲实话后，今年二月弗林辞职。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年1月26日：耶茨激起千层浪
当时的美国代理司法部长耶茨（Sally Yates）告诉白宫法律顾问麦加恩（Don McGahn）弗林在与基斯里亚克通电话的事情上进行了不实陈述。1月30日，耶茨因不同意特朗普禁止多个国家公民入境美国的禁令而遭到总统罢免。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月2日：塞申斯回避调查
特朗普表示对司法部长塞申斯绝对有信心。塞申斯表示他自行回避所有针对俄罗斯与总统竞选活动相关的调查。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月20日：FBI调查特朗普与俄罗斯关系
美国联邦调查局局长科米(James Comey) 在众议院情报委员会面前承认，FBI在调查是否特朗普竞选团队与俄罗斯有互动。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月9日：特朗普解雇科米
在宣布解雇科米的信中，特朗普写道：“虽然我非常感谢你三次在不同的场合告知，我未受到调查。但是我同意司法部的决定，即你已经无法有效地领导联邦调查局了。”
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月17日：特别顾问穆勒
司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）任命前FBI局长穆勒调查俄罗斯是否干预2016年的大选，以及与特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结。
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2017年8月：前竞选主席曼纳福特被查
在穆勒着手调查不久，FBI查获了特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）的财产中没收了一些文件记录。曼纳福特被指控收受了乌克兰亲俄势力的巨款后，去年8月下台。
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2017年9月：小特朗普
特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年10月：网络社交平台指俄罗斯干涉
脸书、推特和谷歌都告诉美国媒体，他们有证据表明，俄方在2016年美国总统大选期间利用他们的平台传播虚假信息。预计，这三家公司将在11月份出席参议院情报委员会的听证会。
拜登和特朗普的竞选团队都没有透露有多少工作人员成为攻击目标，遭黑客攻击的时间或钓鱼邮件的攻击是否成功。双方都对网络安全这个话题保持沉默。
特朗普的竞选团队发出声明指出，团队已被告知有外国黑客试图对工作人员发出攻击，但没有成功，声明还表示：“我们将对网络安全保持警惕，不会讨论我们的网络安全防范措施细节。”
前副总统拜登的竞选团队不愿正面证实攻击，仅在声明中说：“我们了解到，谷歌报告称，有外国黑客试图访问竞选团队成员的电子邮件账户，但没有成功……我们从一开始就知道将会受到这种攻击，我们已准备好防范措施。”
"飓风熊猫 "以专注于盗窃知识产权等间谍活动而知名。根据多家报道，盗窃信息和从事间谍活动的“迷人小猫”曾袭击过美国和中东政府官员和商业集团。
美国总统特朗普发出“北京不遗余力阻止我竞选连任”的指责，认为中国会尽一切可能阻止他竞选连任，为此，不惜利用新冠大流行瘟疫。他在4月末接受路透社采访时说，中国将竭尽一切手段，使他在竞选中失利。对特朗普总统的这种说法，北京也作出反应。中国外交部发言人耿爽在例行新闻会上表示"美国选举是美国内部事务，我们没有兴趣干预。"
给外国官媒加标签
社群媒体脸书Facebook本周四宣布新政策，由国家控制的媒体，将被脸书加注标签，且今年夏天起，将无法在脸书做广告。脸书提供的部分名单显示，被加标签的媒体包括俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）、伊朗新闻电视台（Press TV）、中国官媒新华社等等。
不过Facebook不会给任何美国媒体加标签，因为脸书认为，即使是美国政府运营的新闻媒体，也拥有编辑独立性，Facebook网络安全政策主管纳格莱歇（Nathaniel Gleicher）接受采访时做出了上述表示。
脸书已承认未能阻止俄罗斯的利用其平台干预2016年美国总统选举，但表示，此后加强了防范措施，并要求平台上的内容和广告更加透明。
脸书在美国11月总统大选前几个月实施加注标签的新措施。
中国外交部发言人耿爽在本周五的例行新闻发布会上对脸书的决定发出回应，表示希望有关社交媒体平台放弃意识形态偏见。根据中国外交部网站消息，耿爽说，希望有关社交媒体平台放弃意识形态偏见，本着开放包容的精神看待各国媒体在促进国际交流与合作中的作用，不要选择性地设置障碍，更不要将问题政治化。
文木 / 凝炼（美联社，路透社）