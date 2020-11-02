美国大选:如果没有明显赢家，会发生什么情况？

（德国之声中文网）美国总统大选的结果通常会在选举当晚公布，然后翌日凌晨落败一方宣布参选失败。但受今年新冠疫情的影响，参加邮政投票的人数之多，创下历史新高。这将使计票时间延续至11月3日之后的数天甚至数周。除此之外，一些共和党政治家不断对邮寄投票的可信度提出质疑，而特朗普总统本人更是多次明确表示，他不会承担认可选举结果的义务。凡此种种，都为选举之后可能出现的混乱局面埋下了伏笔。

邮寄投票会延缓计票程序

据报道，截至目前，已有超过六千万美国人以邮寄方式投出了选票。预计，今年的参选率将是1908年以来最高的一次。

在科罗拉多、俄勒冈、华盛顿、犹他以及夏威夷等联邦州，邮寄投票并不会成为问题，因为当地选民和选举部门官员早已对邮寄投票这一方式习以为常。而在今年三月引入邮寄投票简便程序的其他联邦州，计票过程可能会延后一天或数天。尤其是在那些选举当天才开放邮寄投票的联邦州，比如竞选双方争夺最为激烈的威斯康辛和宾夕法尼亚，整个计票过程将会持续更长的时间。

3月17日之后的初选期间，《华盛顿邮报》的一项分析发现，各州平均需要4天时间才能公布基本完整的计票结果。

密歇根大学公共政策和政治学教授埃迪·戈登伯格（Edie Goldenberg）说："我要说的是，这个国家的选举经理人以及行政管理者们非常非常敬业。他们为这次选举付出了艰苦的努力。因此，我认为我们在初选中遇到的很多问题已经得到了解决。"

六千万美国人以邮寄方式投出了选票

在11月3日的大选中，各州将处理比初选更多的选票。一些联邦州，包括宾夕法尼亚和北卡罗来纳等重要的摇摆州，已经延长了截止日期，以接受以选举日为戳记的邮寄选票。

即使对于要求在选举日之前寄达选票的联邦州，选举之后的计票工作也有可能会持续一周之久，2018年亚利桑那州就曾出现这种情况。有些联邦州接受邮寄投票的截至日期是11月23日，前提条件是邮戳证明选票是在11月3日前寄出的。戈登贝格表示："现在很难做出预测，有些州的情况很好，即便是在大选之夜，他们也能清楚掌握投票的情况。但也有很多州的情况并不乐观。"

邮寄投票的可信度引发质疑

今年的竞选过程中，特朗普总统和一些共和党人对邮寄投票的可靠性提出了质疑。但《纽约时报》发布的一项分析显示，邮寄投票同普通投票一样，发生欺诈行为的情况都非常少见。

美国国土安全部代理部长库奇内里（Ken Cuccinelli）对德国之声表示, 总统"对一些联邦州直接向所有登记选民邮寄选票的做法非常担忧。"

邮寄投票的方式并不会让任何一个政党获得优势。戈登贝格表示，过去的经验显示，共和党选民使用邮寄投票的比例可能更高一些。不过，最新的新闻报道则显示，共和党选民中主张邮寄投票的人数仅为民主党选民的一半。计划参加投票的美国选民中，60%计划亲自前往投票站（共和党选民中为80%，民主党选民则为40%），而40%的选民则将以邮递方式参加选举。

基于两党选民在投票方式上的差异，最先发布的亲自投票者的计票结果可能会有利于共和党，而稍后发布的邮递投票结果则可能更有利于民主党。

官司缠身的总统大选

目前已有四百多起选举引发的诉讼，而两个竞选阵营也都成立了相应的法律团队。耶鲁法学院的宪法专家艾克曼（Bruce Ackerman）表示，大多数选举程序引发的诉讼最终将由各联邦州的法院来做出裁决。

艾克曼和其他一些法律专家都认为，尽管特朗普总统曾发表不同的观点，但像2000年那样最终由最高法庭裁定总统选举结果的情况并不大可能再度发生。

艾克曼对德国之声表示："布什对戈尔的诉案实际是针对最高法院的，这从未有过先例，震惊了整个法律界。"他表示，今年由国会确定总统大选赢家的可能性更大一些。

宪法问题

如果选战出现平局或联邦州层面的选举结果引发法律纠纷，使得任何一位候选人都无法获得多数。那么根据美国宪法的规定，将由新选举产生的众议院在一月六日确定总统人选。美国上一次出现这种情况是在十九世纪。

可能会令事态更加复杂化的是，如果某联邦州由于法律纠纷等原因，不能在12月8日前确定选举人，那么国会就有权拒绝接受该州的选举结果。

如果到一月20日总统就职日，仍无法确定总统人选，则将依据美国总统继任顺序选出代理总统，这可能是选举产生的副总统人选或是白宫发言人，这将取决于参议院是否能在一月20日前确定副总统人选。

接受计票结果

另一种可能性则是，如果特朗普败选，他有可能会拒绝接受选举结果。特朗普发表了"我们走着瞧吧"的言论之后，今年九月，美国参议院一致通过了一项决议，以确保权力的和平交接。

很多选举观察员都认为，今年的选举结果将会非常明显，因此不会发生上述复杂情况。

戈登贝格说："总体而言，我对今年的选举进程很乐观，因为选举受到极大的关注。"

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 The winner takes it all 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“胜者全得制”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



©2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。