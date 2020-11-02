美国大选:如果没有明显赢家，会发生什么情况？

由于很多人选择邮寄投票，以及两大竞选阵营的分歧越来越深，确定此次总统选举的最终赢家可能需要比以往历届都更长的时间。德国之声带您来看一下投票日之后可能出现的各种情况。
（德国之声中文网）美国总统大选的结果通常会在选举当晚公布，然后翌日凌晨落败一方宣布参选失败。但受今年新冠疫情的影响，参加邮政投票的人数之多，创下历史新高。这将使计票时间延续至11月3日之后的数天甚至数周。除此之外，一些共和党政治家不断对邮寄投票的可信度提出质疑，而特朗普总统本人更是多次明确表示，他不会承担认可选举结果的义务。凡此种种，都为选举之后可能出现的混乱局面埋下了伏笔。
邮寄投票会延缓计票程序
据报道，截至目前，已有超过六千万美国人以邮寄方式投出了选票。预计，今年的参选率将是1908年以来最高的一次。
在科罗拉多、俄勒冈、华盛顿、犹他以及夏威夷等联邦州，邮寄投票并不会成为问题，因为当地选民和选举部门官员早已对邮寄投票这一方式习以为常。而在今年三月引入邮寄投票简便程序的其他联邦州，计票过程可能会延后一天或数天。尤其是在那些选举当天才开放邮寄投票的联邦州，比如竞选双方争夺最为激烈的威斯康辛和宾夕法尼亚，整个计票过程将会持续更长的时间。
3月17日之后的初选期间，《华盛顿邮报》的一项分析发现，各州平均需要4天时间才能公布基本完整的计票结果。
密歇根大学公共政策和政治学教授埃迪·戈登伯格（Edie Goldenberg）说："我要说的是，这个国家的选举经理人以及行政管理者们非常非常敬业。他们为这次选举付出了艰苦的努力。因此，我认为我们在初选中遇到的很多问题已经得到了解决。"
在11月3日的大选中，各州将处理比初选更多的选票。一些联邦州，包括宾夕法尼亚和北卡罗来纳等重要的摇摆州，已经延长了截止日期，以接受以选举日为戳记的邮寄选票。
即使对于要求在选举日之前寄达选票的联邦州，选举之后的计票工作也有可能会持续一周之久，2018年亚利桑那州就曾出现这种情况。有些联邦州接受邮寄投票的截至日期是11月23日，前提条件是邮戳证明选票是在11月3日前寄出的。戈登贝格表示："现在很难做出预测，有些州的情况很好，即便是在大选之夜，他们也能清楚掌握投票的情况。但也有很多州的情况并不乐观。"
邮寄投票的可信度引发质疑
今年的竞选过程中，特朗普总统和一些共和党人对邮寄投票的可靠性提出了质疑。但《纽约时报》发布的一项分析显示，邮寄投票同普通投票一样，发生欺诈行为的情况都非常少见。
美国国土安全部代理部长库奇内里（Ken Cuccinelli）对德国之声表示, 总统"对一些联邦州直接向所有登记选民邮寄选票的做法非常担忧。"
邮寄投票的方式并不会让任何一个政党获得优势。戈登贝格表示，过去的经验显示，共和党选民使用邮寄投票的比例可能更高一些。不过，最新的新闻报道则显示，共和党选民中主张邮寄投票的人数仅为民主党选民的一半。计划参加投票的美国选民中，60%计划亲自前往投票站（共和党选民中为80%，民主党选民则为40%），而40%的选民则将以邮递方式参加选举。
基于两党选民在投票方式上的差异，最先发布的亲自投票者的计票结果可能会有利于共和党，而稍后发布的邮递投票结果则可能更有利于民主党。
官司缠身的总统大选
目前已有四百多起选举引发的诉讼，而两个竞选阵营也都成立了相应的法律团队。耶鲁法学院的宪法专家艾克曼（Bruce Ackerman）表示，大多数选举程序引发的诉讼最终将由各联邦州的法院来做出裁决。
艾克曼和其他一些法律专家都认为，尽管特朗普总统曾发表不同的观点，但像2000年那样最终由最高法庭裁定总统选举结果的情况并不大可能再度发生。
艾克曼对德国之声表示："布什对戈尔的诉案实际是针对最高法院的，这从未有过先例，震惊了整个法律界。"他表示，今年由国会确定总统大选赢家的可能性更大一些。
宪法问题
如果选战出现平局或联邦州层面的选举结果引发法律纠纷，使得任何一位候选人都无法获得多数。那么根据美国宪法的规定，将由新选举产生的众议院在一月六日确定总统人选。美国上一次出现这种情况是在十九世纪。
可能会令事态更加复杂化的是，如果某联邦州由于法律纠纷等原因，不能在12月8日前确定选举人，那么国会就有权拒绝接受该州的选举结果。
如果到一月20日总统就职日，仍无法确定总统人选，则将依据美国总统继任顺序选出代理总统，这可能是选举产生的副总统人选或是白宫发言人，这将取决于参议院是否能在一月20日前确定副总统人选。
接受计票结果
另一种可能性则是，如果特朗普败选，他有可能会拒绝接受选举结果。特朗普发表了"我们走着瞧吧"的言论之后，今年九月，美国参议院一致通过了一项决议，以确保权力的和平交接。
很多选举观察员都认为，今年的选举结果将会非常明显，因此不会发生上述复杂情况。
戈登贝格说："总体而言，我对今年的选举进程很乐观，因为选举受到极大的关注。"
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