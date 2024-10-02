美国大选：副总统候选人辩论登场 他们说的是真话吗

2024美国总统大选副总统辩论于本周二晚间在纽约登场，美国民主党的副总统候选人、明尼苏达州长沃尔兹对决共和党副总统候选人、俄亥俄州联邦参议员万斯。两人唇枪舌战，针锋相对，然而，他们提出的一些观点是否属实呢？

（德国之声中文网）周二晚，美国民主、共和两党的副总统候选人沃尔兹（Tim Walz）和万斯（J.D. Vance）在11月总统大选前在纽约进行了电视辩论，双方唇枪舌战，针锋相对，然而，他们提出的一些声明和观点是否符合事实呢？

沃尔兹 ：

美国的天然气和石油产量比以往任何时候都多

这一说法大体属实。2024年3月，美国能源信息署（EIA）在一份声明中表示，美国已连续六年保持原油产量世界第一，“超过任何国家在任何时期的原油产量”。这份声明还指出，其他国家在“短期内”不太可能打破2023年的记录，因为没有一个国家的日产量能达到1300万桶。美国2023年的平均日产量为1290万桶。

2023年12月，美国天然气（干气）的月产量达到历史新高，并在过去十年的大部分时间里稳步增长。然而，预计 2024 年产量将下降，这将是自 2020 年以来产量首次下降。

特朗普在过去15年里，有10年没有缴纳任何所得税，担任总统的最后一年也没缴

根据现有的资料来看，这个说法基本属实。2020年，《纽约时报》通过对2017年纳税数据的分析报道，特朗普在过去15年里，有10年根本没有缴纳所得税。报道指出，特朗普之所以没缴税，主要是因为他上报的亏损远远超过了他的收入。而特朗普在2020年大选获胜的那一年仅支付了750美元的税款，他在担任总统的第一年也是如此。特朗普当时驳斥这一报道为“假新闻”。

2022年，美国众议院筹款委员会公布的税务数据显示，特朗普2015年至2020年的纳税申报表显示，特朗普在他担任总统的最后一年中没有缴纳所得税。

明尼苏达州的减免税收政策儿童税收抵免 “将儿童贫困率降低了三分之一”

这一说法尚不确定。根据哥伦比亚大学贫困与社会政策中心（Center on Poverty & Social Policy）的分析，预计 2023 年针对中低收入家庭的儿童税收抵免计划，将使明尼苏达州的儿童贫困率降低三分之一。 不过事实真的是否如此，目前还没有相关的研究或评估公布。

明尼苏达州是全美通胀率最低的

在过去的大约一年半中的某些时期，情况大多如此。美国劳工统计局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的统计显示，明尼阿波利斯-圣保罗地区在2023年5月和7月，以及2024年3月都录得全美最低的通货膨胀率，这一数据是通过衡量各大都市地区的消费者价格指数（CPI）12个月百分比变化得出的。

特朗普使美国与中国的贸易逆差达到了历史最高水平

这一说法是正确的。在特朗普入主白宫的第二年，美国对华货物贸易逆差创下历史新高。美国商务部2019年的一份报告显示，2018年的贸易逆差比创纪录的2017年增加了11.6%，达到了4192亿美元。

美国电视辩论 谁赢得选民的心? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在特朗普执政的 2018 年，美国对价值2500亿美元的中国进口商品征收了关税，而中国随即对价值 1100 亿美元的美国产品（包括大豆和其他商品）加征关税进行报复。

万斯：

美国是全世界最清洁的经济体

这一说法是错误的。根据欧盟《2024年全球大气研究排放数据库》的报告，美国去年全球温室气体排放中仅次于中国，排名第二。美国占全球温室气体排放的11.25%，而中国的比例为30.1%。2023年，美国的人均温室气体排放量为17.61吨二氧化碳当量，超过了中国的11.11吨、英国的5.55吨和墨西哥的5.15吨，不过低于加拿大的19.39吨和俄罗斯的18.66吨。

耶鲁大学和哥伦比亚大学共同发起了一个名为环境绩效指数（Environmental Performance Index）的项目，该指数基于气候变化缓解、空气污染、森林砍伐和生物多样性保护等指标对各国进行评估。排名显示，爱沙尼亚位居首位，随后是卢森堡和德国。美国排名第34。

在讨论如何解决碳排放问题时，万斯说，卡玛拉·哈里斯的政策导致“更多的能源生产在中国，更多的制造业转移到海外”。

万斯指的或是2022年的《通货膨胀削减法案》（Inflation Reduction Act），旨在促进本土能源生产和制造业投资，包括指出清洁能源就业和新旧电动车的销售。

关于这部法案对美国制造业的影响，目前评价还为时尚早，但有一些研究发现，该法案对国内清洁能源制造业产生了积极影响。

该法案为消费者购买电动汽车和企业生产可再生能源提供了数十亿美元的税收抵免，这是拜登政府促进美国电力行业去碳化的一部分。中国在全球电池供应链中占主导地位，中国的企业不能享受在美国电动车供应链投资而提供的补贴。中国要求世贸组织成立一个小组，帮助解决中方所说的 “歧视性补贴 ”争端。

（路透社等）

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