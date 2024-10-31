美国大选前5天 朝鲜发射洲际弹道导弹

离美国总统大选投票日还剩几天之际，朝鲜发射了一枚洲际弹道导弹，该导弹的飞行时间超过了以往试射的任何武器。

(德国之声中文网)韩国联合参谋部周四（10月31日）发布消息，称朝鲜军方在当天上午7点10分左右自平壤向东部海域发射一枚洲际弹道飞弹（ICBM），飞行约1000公里后落入海中。

据日本防卫省称，这枚疑似洲际弹道导弹飞行了85分钟以上。此前朝鲜导弹的飞行时间最长纪录为74分钟左右。

韩联社报导指出，美韩防长一天前在华府举行安保会议上，以最强烈措辞谴责朝鲜派兵支援俄罗斯，平壤时隔5小时便发射飞弹，其目的可能旨在表达不满，同时分散国际社会对俄罗斯的关注。另外，也是想在美国大选前"刷存在感"。

韩国军方批评平壤发射弹道飞弹违反联合国安理会决议，表示美韩双方已商定将实施联合演习，因应朝鲜此次试射弹道飞弹的行动。

此次为朝鲜自去年12月以来首度再发射洲际弹道飞弹。此前，韩国国防情报部门透露，朝鲜已部署了一座移动发射器，将在美国总统大选前后发射飞弹。

朝鲜官媒《朝中社》周四也就朝军发射洲际弹道飞弹进行了报道，并引述金正恩说法表示，发射ICBM展现朝鲜军方的意志，强调"绝不会改变核武力强化路线"。

金正恩称，国安状况及不断加剧的威胁与挑战，让平壤必须强化现代化战略攻击能力，进一步巩固核应战态势。他主张，敌国的"核同盟强化活动"凸显了提升核武力量的重要性。

周四的记者会上，克里姆林宫新闻发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄罗斯有义务履行同朝鲜签署的双边战略合作协定。但他没有回答是否向平壤提供了导弹技术。

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（综合报道）

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