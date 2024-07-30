美国大选倒数99天 学者忧中俄干扰

美国情报官员29日称，美国大选面臨境外势力干涉；此前，相关报告显示，中国、俄罗斯及伊朗是主要的参与者。学者也向DW表示，美国的竞争对手可能已经在网络上发起错误信息宣传，规模难以估计。

（德国之声中文网）美国总统大选今年11月登场，外国势力干预选举一向都是各方关注焦点。美国国家情报总监办公室的官员週一（7月29日）暗示，在现任总统拜登宣布不竞选连任后，企图影响11月大选结果的“外国参与者”也将调整策略。

先前有资深美国情报官员透露，根据情报界此前评估，伊朗正试图透过秘密网络影响力行动，攻击共和党的竞选活动，担心特朗普若再度掌权，恐加剧美伊之间的紧张局势。与此同时，俄罗斯则持续抹黑民主党。

伊朗驻联合国代表团否认伊朗从事任何“旨在影响美国大选的活动”；俄罗斯大使馆则未立即回应。

过去，俄罗斯和伊朗曾试图透过人头公司和第三方网站，雇用美国人参与干扰选举的行动，藉此为他们提供掩护。

此外，美国情报官员还指出，中国政府相关的实体正利用一家中国科技公司，加强在美国的秘密影响力运作。虽然中国政府可能不打算影响美国大选结果，但正在利用社群媒体在美国人之间制造分歧。

对于各方指控中国干涉美国大选一事，中国外交部多次否认，并称中方不干涉别国内政。

中国驻美大使谢锋上週六（27日）在旧金山发表谈话时也称，中国“无意也不会干涉”美国大选和内政，呼吁美方停止对中国内部事务的无理干涉，并停止在大选年打“中国牌”。

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美选恐遭外国势力干扰

盡管大部分有关干扰2024年大选的情报都被归类为机密，但部分来自美国官方的评论支持了专家的报告。美国联邦调查局局长雷伊（Christopher Wray）今年2月就曾表示，许多外国参与者都对即将于11月5日举行的选举“感兴趣”。

微软威胁分析中心（MTAC）4月发布的一份报告 显示，盡管今年外国干扰起步较晚，但调查中已发现了网络威胁，尤其是来自俄罗斯的行为者。

外国政府通常会藉由干预美国选举，来削弱美国民主的可信度，并利用国内问题分散华府注意力，另外也会企图让美方改变政策，以支持其利益。

俄罗斯或成2024年主要参与者

得州大学奥斯汀分校情报研究计画负责人斯利克（Stephen Slick）告诉DW，他认为俄罗斯可能成为企图干预美国大选的主要外国参与者。

斯利克表示，随著俄罗斯在外交上越来越孤立，对于俄罗斯总统普京而言，若特朗普当选，毫无疑问是更有利的结果。他也指出，普京不乐见美国号召北约盟友保卫乌克兰，且干预或扰乱美国大选对普京来说，“报酬大、风险小”。

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斯利克也补充，中国、伊朗及古巴也可能试图影响选举结果，但规模较小。他预期中国可能会企图影响特定的种族，但“不太可能与俄罗斯冒著相同的风险”；伊朗、古巴和其他国家则会在选举期间进行较不复杂、以议题为中心的社群媒体操作。

英国伯明翰大学国际政治学教授邓恩（David Dunn）也同意斯利克的分析，并补充说，鉴于当前的加沙冲突，伊朗在这次美国大选中的立场，并不如俄罗斯明确，“如果你从伊朗的角度看，这哪一党（民主党、共和党）执政看起来都不好”。

纽约雪城大学安全政策与法律研究所研究主任佐利（Corri Zoli）则认为，虽然美国大多数的竞争对手，包含俄罗斯、中国、伊朗和其他国家都对选举感兴趣，而且很有可能已经在网络上发起错误的信息宣传，但是有鉴于“没有具体证据表明选举受到实际威胁”，很难估计潜在干扰选举的规模。

佐利指出，除非是密切追踪俄罗斯网络水军（IRA）的Instagram账号，或关注中国赞助的组织、透过迂回手段与中国共产党联系的非政府组织，否则很难判断选举干扰的严重程度。

（DW记者Clare Roth对此文有贡献）

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