美国大选倒数一周 巴雷特宣誓就职大法官

美国参议院在距离美国大选10天之际，通过巴雷特为美国最高法院大法官的任命案。特朗普在短短一个月之间，完成所有最高法院大法官的任命手续。
(德国之声中文网)美国参议院周一(10月26日)晚间确认巴雷特(Amy Coney Barrett)为最高法院大法官，填补大法官金斯伯格逝世后留下来的空缺。在参议院确认任命案之后几个小时，特朗普立即在白宫举办一项宪法性的宣誓仪式。周二，首席法官罗伯斯(John Roberts)将主持法院的宣誓就职仪式，让巴雷特正式接任大法官。
巴雷特在宪法性宣誓仪式上说，她将会让自己的个人信念与司法工作分离:「我会毫无畏惧也没有偏颇的做我的工作..不受政治派别与个人立场的影响，独立执行我的工作。」
在美国历史上，从来没有在总统选举这么靠近的时候填补最高法院大法官空缺。参议院对此任命案意见分歧，最终以52赞成、48票反对通过任命案，这个比数主要是依照党派路线投票。只有一位共和党参议员科林斯倒戈，跟民主党一起投下反对票。
虽然特朗普表示急着任命大法官是因为最高法院有可能需要在大选后判定谁是胜选人，但事实上巴雷特很可能在11月10日就需要处理另一项重大议案，也就是「平价医疗法案」。共和党试图在这天对法案进行最后致命一击。法院的裁决将决定数百万人是否能保留他们的医疗保险，以及已有病症的患者是否可以被拒绝提供保险。
这也是特朗普在总统任内第三次提名大法官。这次任命案很可能有助于巩固特朗普保守派支持者的选票。现年48岁的保守派天主教徒巴雷特成为大法官后，很可能在数年甚至数十年内，都能为保守派守住最高法院内6比3的多数席次。
参议院多数党领袖麦康诺强调，这次大法官任命案对女性的生殖权利、医疗保健的未来、环境与总统权力等都有深远影响。他也强调，和立法不同的是，民主党很可能「未来有很长一段时间都无法在这些方面做什么」。
这一次巴雷特的任命案之所以能以相对多数而非60票的绝对多数通过，还得回溯到特朗普刚上任不久后参议院多数党领袖麦康诺(Mitch McConnell)修改规则。在共和党修改规则之前，民主党在奥巴马任期间也曾试图藉由修改规则，避开共和党的反对意见。在相对多数的规则下，共和党占据国会多数，巴雷特的终身任命案从提出时就几乎确定。
张慈/杨威廉 (美联社、法新社、德新社、路透社)
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