 美国大选倒数一周 巴雷特宣誓就职大法官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2020

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美国大选倒数一周 巴雷特宣誓就职大法官

美国参议院在距离美国大选10天之际，通过巴雷特为美国最高法院大法官的任命案。特朗普在短短一个月之间，完成所有最高法院大法官的任命手续。

USA | Donald Trump und Amy Coney Barrett (Jonathan Ernst/Reuters)

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在此次的美国大选期间，新冠疫情以及堕胎权利是特朗普及拜登阵营展开激辩的两大重要议题。来看看今年美国选民关注的重要议题有哪些。

特朗普总统提名巴雷特作为刚刚去世的最高法院大大法官、自由主义者偶像金斯伯格的继任者。48岁的她以极端保守、对人友善和慷慨大方而著称。

随着提名巴雷特出任联邦最高法院大法官，特朗普总统让保守派选民心满意足。德国之声评论员Ines Pohl认为，这一人事决定使得右翼保守派在最高法院稳固了阵地。

(德国之声中文网)美国参议院周一(10月26日)晚间确认巴雷特(Amy Coney Barrett)为最高法院大法官，填补大法官金斯伯格逝世后留下来的空缺。在参议院确认任命案之后几个小时，特朗普立即在白宫举办一项宪法性的宣誓仪式。周二，首席法官罗伯斯(John Roberts)将主持法院的宣誓就职仪式，让巴雷特正式接任大法官。

巴雷特在宪法性宣誓仪式上说，她将会让自己的个人信念与司法工作分离:「我会毫无畏惧也没有偏颇的做我的工作..不受政治派别与个人立场的影响，独立执行我的工作。」

在美国历史上，从来没有在总统选举这么靠近的时候填补最高法院大法官空缺。参议院对此任命案意见分歧，最终以52赞成、48票反对通过任命案，这个比数主要是依照党派路线投票。只有一位共和党参议员科林斯倒戈，跟民主党一起投下反对票。

虽然特朗普表示急着任命大法官是因为最高法院有可能需要在大选后判定谁是胜选人，但事实上巴雷特很可能在11月10日就需要处理另一项重大议案，也就是「平价医疗法案」。共和党试图在这天对法案进行最后致命一击。法院的裁决将决定数百万人是否能保留他们的医疗保险，以及已有病症的患者是否可以被拒绝提供保险。

Vereidigung von Amy Coney Barrett (Shawn Thew/CNP/picture-alliance)

参议院通过巴雷特的任命案时，巴雷特在参议院起立宣誓就职

这也是特朗普在总统任内第三次提名大法官。这次任命案很可能有助于巩固特朗普保守派支持者的选票。现年48岁的保守派天主教徒巴雷特成为大法官后，很可能在数年甚至数十年内，都能为保守派守住最高法院内6比3的多数席次。

参议院多数党领袖麦康诺强调，这次大法官任命案对女性的生殖权利、医疗保健的未来、环境与总统权力等都有深远影响。他也强调，和立法不同的是，民主党很可能「未来有很长一段时间都无法在这些方面做什么」。

这一次巴雷特的任命案之所以能以相对多数而非60票的绝对多数通过，还得回溯到特朗普刚上任不久后参议院多数党领袖麦康诺(Mitch McConnell)修改规则。在共和党修改规则之前，民主党在奥巴马任期间也曾试图藉由修改规则，避开共和党的反对意见。在相对多数的规则下，共和党占据国会多数，巴雷特的终身任命案从提出时就几乎确定。

张慈/杨威廉 (美联社、法新社、德新社、路透社)

  • Zwei Männer halten Waffen in den Händen, einer von ihnen trägt eine Hose mit dem Muster der US-Flagge - Porträtfoto aus dem Band Divided We Stand (Mathias Braschler & Monika Fischer)

    镜头下分裂的美国社会

    路易斯安那州的枪支制造者

    为了拍摄这样的画面，他们穿越美国行程总共1.5万英里。2019年，马蒂亚斯·布拉施勒（Mathias Braschler ）和他的伴侣莫妮卡·费舍尔（Monika Fischer）在他们用房车改造成的摄影室内拍摄了82张这样的人像照片。被拍摄者的年龄、性别和民族各异。唯一的共同点是他们都是在一块白色幕布前拍照。

  • Eine übergewichtige Frau umarmt ihren Sohn und hält die Tochter auf dem Arm - Porträtfoto aus dem Band Divided We Stand (Mathias Braschler & Monika Fischer)

    镜头下分裂的美国社会

    密西西比州八个孩子的母亲

    他们用这些人物肖像制作了一个名为《分裂的我们》的摄影集。他们在这部摄影集中追溯了美国的政治分裂。这在国家地图上表现得尤为明显：一方面是大多数人支持民主党的 蓝州，另一方面是共和党人占主导地位的红州。但是，这些被拍摄者的面部表情在诉说什么？这让布拉施勒和费舍尔很感兴趣。

  • Sheriff mit Cowboy-Hut und Waffengürtel - Porträtfoto aus dem Band Divided We Stand (Mathias Braschler & Monika Fischer)

    镜头下分裂的美国社会

    德州警长

    他们是在其横穿美国的旅行途中发现了这些人并立即决定为他们拍照的。为了拍摄这些照片，2位摄影师带着他们6岁的儿子总共旅行了1.5万英里，约合2.4万公里。他们一共穿越了40个州--从蒙大拿州到德克萨斯州，这张警长的照片就是在德克萨斯拍摄的。

  • Häuptling der Cheyenne mit schwarzem Hut und blaugemustertem Hemd - Porträtfoto aus dem Band Divided We Stand (Mathias Braschler & Monika Fischer)

    镜头下分裂的美国社会

    夏安族酋长

    菲舍尔和布拉施勒将房车改造成一个摄影间。这样一来，他们就能为所有的人像嘉宾创造同样的照明条件。这张照片中的男子是北美印第安人部落的一个酋长。

  • Junge Frau mit Cowboy-Hut, silberner Bluse und Schärpe mit dem Aufdruck Rodeo Queen - Porträtfoto aus dem Band Divided We Stand (Mathias Braschler & Monika Fischer)

    镜头下分裂的美国社会

    怀俄明州的皇冠女牛仔

    他们在旅行途中不仅拍摄了令人惊叹的照片，莫尼卡·费舍尔和马蒂亚斯·布拉施勒还询问了被拍摄者，例如这位年轻皇冠女牛仔的政治观点。老百姓对政治、社会、国家的各种评价和看法在摄影集内也有体现。他们的看法和被拍摄的人一样，差异很大。

  • Mann mit dunklem Cowboy-Hut - Porträtfoto aus dem Band Divided We Stand (Mathias Braschler & Monika Fischer)

    镜头下分裂的美国社会

    乔治亚的瓦匠

    摄影师费舍尔一家轮流居住在纽约和瑞士。为拍摄影集“分裂的我们”进行的这次旅行为他们了解他们的第二故乡 "分裂"的国家提供了新的视角。例如，她现在就比以前更清楚为什么这么多美国人当初选择特朗普。也许读者也可以通过这本影集理解美国人的选择。

    作者: Maria John Sánchez


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