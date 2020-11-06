美国大选：优雅认输的优良传统

（德国之声中文网）从1796年开始，承认参选失败就已经是美国和平权力交接的一个组成部分。那一年也是不同政党竞选总统宝座的开始，当时代表联盟党的候选人约翰·亚当（ John Adams）败给了民主共和党候选人托马斯·杰佛逊（ Thomas Jefferson）。

而公开发表声明承认败选的第一人则是民主党人威廉·詹宁斯·布莱恩（ William Jennings Bryan）。1896年，他获悉在总统大选中败给共和党人威廉·麦金莱（ William McKinley）后，立即给对方发去内容如下的电报：" 我想在第一时间表达我的祝贺，我们共同面对了美国人民的选择，他们的意愿就是法律。"

此前就以喜欢打官司、但从不承认败诉而著称的共和党籍总统特朗普形容今年的总统大选是场"欺骗"，并宣布，将采取一切可能的司法途径对选举结果提起诉讼。他的这一表述，使人们有理由认为，他可能将不会继续延续公开承认败选、和平交接权力的传统。

只是礼节 并非义务

无论是美国宪法，还是其他法律，都没有规定败选者一定要发表败选演说，公开承认失败。历届总统大选中落败一方这样做，完全是出于礼貌，同时也是为了告诉自己的支持者，另一方已经获胜，选战已经结束。败选者发表演说也是总统选举这一政治大戏中的一个核心戏码。

1896年，威廉·詹宁斯·布莱恩向选举赢家发出祝贺电报以来，日新月异的通讯技术使得这一传统不断发扬光大。新闻报道和广播，使败选者演说的传播范围不断扩大。而电视的出现，更使败选演说的影响力达到了登峰造极的地步。1952年，民主党人斯蒂文森（Adlai Stevenson）败给共和党人艾森豪威尔后发表败选演说时，电视已经成了占主导地位的传播媒介。

一般而言，失利一方公开发表演说承认败选之前，会先和竞选对手通个私人性质的电话。2016年就是这样，大选当夜，希拉里·克林顿致电特朗普祝贺他当选总统，并于次日向支持者发表演说："唐纳德·特朗普将是我们的下一届总统。我们必须毫无偏见地接受他，给予他领导国家的机会。权力的和平移交是我们宪政民主的重要组成部分。对于这一原则，我们不仅是尊重，更应珍惜。"

"为了民主制度的强大"

2000年的美国总统选举大戏，未能按原定剧本展开。各大电视台宣布共和党人布什胜选后，民主党籍竞选对手戈尔第一时间打来电话致贺，并承认参选失利。而就在此时，佛罗里达州的计票结果被认定为差距过小，无法判定胜负。该州法律规定，计票结果差距过小的情形下，必须重新计票。一个小时后，戈尔再度致电布什，收回了此前的败选声明。

美国最高法院在12月10日叫停了重新计票工作，宣布布什胜选。一天后，戈尔对媒体发表讲话："我刚刚同布什通过电话，祝贺他当选美国第43届总统。我同时也向他承诺，这次我不会再撤回败选声明。"

尽管戈尔坚决反对最高法院的裁决，但他同时也表示："为了美国人民的团结，为了强化民主的意愿，我宁愿承认我败选。"

他同时还引用了民主党参议员道格拉斯1860年在总统竞选中败给共和党人林肯后所说的一句话："对党的忠诚必须让步于对国家的忠诚。总统先生，我支持您，上帝保佑您。"

对民众团结和民主制度的承诺

按照传统，败选者一般都会在其败选演说中突出四个焦点：接受失败，呼吁双方选民团结，赞美民主，坚持斗争。而演讲本身都会在庄严和肃穆的氛围中进行，毕竟失败的候选人是要通过演说劝告支持者，选战已经结束，民众应跨越政党鸿沟，为了国家利益实现团结。



但并非每一位候选人都能优雅地接受失败。1962年，共和党人尼克松挑战民主党人布朗，竞选加州州长时，就曾在败选后的记者会闹出了丑闻："先生们，你们再也无法对尼克松横挑鼻子竖挑眼了，因为这是我最后一次记者会了。"话毕扬长而去。不过，后来的事实证明，败选并不是永远放弃的理由。经历政坛上的多次起伏之后，1974年，尼克松在美国总统任内黯然辞职。



政治生涯大起大落的尼克松, 图为1974年辞职后的尼克松



民主共和两党选民阵营的狂热情绪和深层对立，是2020年总统大选的一大特点。而这个陷入分裂的国家现在似乎急需对团结的呼唤。民主党籍当选总统拜登选战期间就不断重申，他希望美国人民保持镇定和团结，而周六发表的胜选演说中，他再次重复了这一立场。



无论是2016年，还是2020年的选战中，特朗普都不肯承诺接受败选结果，而却不厌其烦地以所谓舞弊指控煽动其选民情绪，凡此种种，似乎都令人无法想象特朗普优雅下台的场面。



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