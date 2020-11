美国大选仍在开票 特朗普抢先宣布「我已赢了」

(德国之声中文网) 美国大选正在点票,现任总统丶共和党总统候选人特朗普在白宫发表演説,指已在佛罗里达州丶俄亥俄州丶德州等多个州份胜出,将会赢得宾州丶威斯康辛州和密歇根州,「老实说,我们已经赢了这场选举」(Frankly, we did win this election)。

特朗普续批评有人在选举中舞弊,接下来将到最高法院要求停止所有计票。

特朗普和拜登均未取得胜出所需的270张选举人票。美联社最新的出口民调显示,拜登暂时以224张选举人票领先特朗普的213张选举人票。最新的选战消息是,特朗普预计将赢得佛罗里达州 (29票) 与德州 (38票)。

目前双方有望赢得的州与其选举人票数如下:

- 拜登: 夏威夷州 (4票)、明尼苏达州 (10票)新罕布什尔州 (4票)、加州 (55票)、奥勒冈州 (7票)与华盛顿州 (12票)新墨西哥州(5票)、纽约州(29票)、科罗拉多州 (9票) 、康乃狄克州 (7票)、德拉瓦州 (3票)、伊利诺州 (20票)、马里兰州 (10票)、马萨诸塞州 (11票)、新泽西州 (14票)、佛蒙特州 (3票)、维吉尼亚州 (13票) 、罗德岛州 (4票)。

- 特朗普: 蒙大拿州 (3票)、爱荷华州 (6票)、俄亥俄州 (18票)、爱达荷州 (4票) 、犹他州 (6票)、路易斯安那州 (8张)、内布拉斯加州 (5票,目前特朗普赢得3票) 、北达科塔州 (3票)、南达科塔州 (3票)、怀俄明州 (3票)、密苏里州 (10票)、堪萨斯州 (6票)、阿肯色州 (6票)、印第安纳州 (11票)、阿拉巴马州 (9票)、密西西比州 (6票)、奥克拉荷马州 (7票) 、田纳西州 (11票)、肯塔基州 (8票)、西维吉尼亚州 (5票)。

路透社报导,被视为重要「摇摆州」的威斯康星州与宾州,恐怕得等上数天才会有最终结果。同样是「摇摆州」的密西根州则是预计最快到11月4日晚间都不会有非官方的结果。民主党候选人拜登在美国时间11月4日清晨发表简短演说,除了感谢支持者外,也希望他们可以保持信念,他说他相信自己会胜选。

另一方面,美国总统特朗普在推特上发文表示,自己目前在总统选战中保有明显的领先,但他也指控对手想「偷走选战」。他称他不会让对手得逞,因为投票时间结束后,选民应该就不能继续投票。然而,该则推文很快便被推特标注为与选举相关的不实资讯。

民主党自由派众议员连任成功

在众议院的选举部份,在纽约州竞选的民主党自由派女议员亚历山大·奥卡西奥·科尔特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)与在明尼苏达州竞选的索马里裔议员伊尔汗·奥马尔 (Ilhan Omar) 都连任成功。亚历山大·奥卡西奥·科尔特斯在自由派与年轻选民之间非常受到欢迎,而她也是左派参议员桑德斯 (Bernie Sanders) 的支持者。

共和党赢下两个参议院席次

在美国参议院的选举部份,美国参议院的多数党领袖麦克康奈尔 (Mitch Mcconnell) 已赢得肯塔基州的参议院席次,这也是他第七次胜选。78岁的麦克康奈尔将成为美国参议院史上蝉联最多届的共和党参议院领袖。

此外,共和党阿拉巴马州的参议院候选人特本维尔 (Tommy Tuberville) 也击败民主党现任议员琼斯 (Doug Jones),替共和党重新夺回阿拉巴马州的参议院席次。

德国执政党的外交政策发言人哈特 (Jürgen Hardt) 表示,从外交角度来看,他希望拜登能胜选。他说,拜登在面对目前世界上多种挑战时,会选择以多边主义的方式来做。哈特认为这种做法也是德国与欧盟所偏好的。

根据《纽约时报》的选战即时报导,这次选举的投票率可能创下历史新高。专门蒐集美国选举资料的佛罗里达大学教授麦克当劳 (Michael P. McDonald) 告诉《纽约时报》,约1.6亿美国选民将完成投票,这也表示整体投票率大约会是67%,这将会是美国过去一世纪以来大选投票率最高的一次。

李澄欣/杨威廉/张慈 (美联社、路透社)

© 2020年德国之声版权声明:本文所有内容受到着作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。