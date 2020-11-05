美国大选：为何媒体报道的结果不一样？

（德国之声中文网）美国东岸时间晚间11点20分，福克斯新闻台在大选之夜报道拜登拿下亚利桑纳州，在统计中为拜登添加了11张选举人票。还沉浸在赢得佛罗里达州喜悦中的特朗普及其支持者犹如被当头浇了一盆冷水。据《纽约时报》报道，特朗普对福克斯的报道非常不满。《名利场》杂志甚至声称，特朗普在电话中对福克斯创办人默多克（Rupert Murdoch）大声咆哮。

曾经被视为特朗普“专属电视台”的福克斯新闻是率先指出拜登拿下亚利桑那州的大型媒体。周三清晨2点50分，美联社和其他媒体也报道了拜登在亚利桑那获得胜利。但包括CNN在内的部分媒体则认为该州的选举结果未定。各家媒体在统计其他州的选情时数字并不相同，例如CNN和福克斯在预测特朗普和拜登获得的选举人票数时，数字便有所出入。

美国大选的计票尚未结束

暗藏玄机

柏林自由大选政治学者、从事选举研究的莱宁格（Arndt Leininger）指出：“各家媒体拥有不同的数据库。每家媒体都在投票站各自进行调查，独立收集已经获知的结果，再采用不同的方式利用数据进行所谓的预测。从这些预测中来推断，尚未计算的票数是否可能让落后的候选人赢得多数票。”

其中的关键在于正确预测尚未计算的选票会如何分布。例如研究过去选举中某个地区的选民结构。至于确切的计算方式则是个机构的商业秘密。大型电视台CNN、NBC、ABC和CBS采用的是全国选举报道团的数据，由民调公司爱迪生研究(Edison Research)参与出口调查统计。福克斯新闻及其他媒体则使用美联社数据。

政治研究员莱宁格

德国及许多民主国家会由中央选举官员汇总各选区数据并公布官方结果，但美国则是各州独立进行。莱宁格指出：“这也是各媒体及机构面临的一项挑战。他们必须走遍50个州，有时甚至要在县级地区收集数据。透过发送传真或是到网站上输入结果以领先同业。”

各大机构及电视台在美国大选期间的统计有所出入的情况一直存在。而今年因为新冠疫情导致邮寄投票的比例增加，使得选情预测更为复杂。

抱歉，特朗普！

福克斯新闻在大选之夜就宣布拜登拿下亚利桑那州，遭到特朗普竞选团队和支持者的强烈批评。福克斯作出辩护并让其选情分析小组主管阿尔农·米什金（Arnon Mishkin）亲上火线在直播中做出解释。米什金坚持预测结果准确，并表示特朗普无法在87万未计算的票数中赢得多数选票，因为其中多数选票是来自拜登明显占优势选区的邮寄选票。“我们做出了正确的决定。米什金称，特朗普无法追赶上已经领先的拜登，“我很遗憾”。

目前看来，特朗普获胜的希望渺茫。但计票工作仍在持续中，究竟最终鹿死谁手，目前还无法下定论。人们正屏息等待哪家媒体会率先宣布拜登或特朗普胜选。或许最终会由特朗普“曾经的最爱”福克斯新闻揭示特朗普的任期终结。

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