美国大选中的 《动物森友会》：游戏如何被政治化？

（德国之声中文网）11月3日美国新总统当选后，一场备受新冠大流行影响的选举活动将告一段落。这场疫情长远地改变了我们的经济和社会生活。

正如每一场危机，其中总有赢家和输家。因为许多人居家时间变多，电子游戏行业从中受益。在新冠危机期间，游戏机、游戏订阅和游戏本身的销量大幅上升。

2020年3月发售的游戏《集合啦！动物森友会》（Animal Crossing: New Horizons）也是这场危机中的赢家之一。游戏中的玩家来到一个虚拟的小岛上，在那里钓鱼、摇树摇到水果掉下来、逐步扩建自己的房子、和会说话的动物对话。截至目前，这款游戏在全球范围内的销量已经接近2240万份。

电子游戏作为政治信息的平台

政治活动家和政治家们正在利用这一巨大的成功，通过在线游戏虚拟地访问人们的客厅，并为他们所要传达的信息寻求关注。一名 "黑人的命也是命（Black Lives Matter） "的活动人士在《动物森友会》中的一个小岛上打造了一座纪念碑，上面有乔治·弗洛伊德（George Floyd）、布伦娜·泰勒（Breonna Taylor）和其他成为警察暴力受害者的黑人的肖像。有关 „黑人的命也是命" 的虚拟示威活动也出现在其他热门游戏中，例如《模拟人生》（The Sims）、《侠盗猎车手》（Grand Theft Auto）和 《魔兽世界》（World of Warcraft）。 香港民主运动人士也将疫情封锁期间的抗议活动搬到了虚拟的 《动物森友会》世界，他们在游戏中贴出"光复香港，时代革命 "的海报。

美国民主党人亚历山德里娅•奥卡西奥-科尔特斯(Alexandria Ocasio-Cortez )带着她在 《动物森友会》游戏中的角色展开式竞选活动，向岛民传递个人信息。几周前开始，玩家可以在自己虚拟的前门花园里摆放拜登和贺锦丽（Kamala Harris）竞选广告标牌。目前为止，游戏中尚未出现特朗普的官方竞选广告标牌。美国总统特朗普透过发言人表示，他的竞选团队将继续把资源投入到现实世界的竞选活动中，用在"真的美国人"身上。

电子游戏中的广告

虽然很多年前就已出现电子游戏被用于竞选活动的现象，但相关编程者的目的只有这一个，即纯粹的宣传游戏，而这些游戏带给一个政党或候选人的影响也较为有限。这与游戏内广告不同。后者只是一个附属品，并不是主要目的。但直到今天，电游内的广告依旧不太常见。

"十年前，游戏内广告被看好，但迄今为止都未达到当年所预测的发展水平，"传播学家克里斯托夫•克里姆特（Christoph Klimmt）如是说。尤其是政治广告，这主要是由于技术上的障碍。"电子游戏很不灵活。在其中插入广告的技术相对复杂，因为它们是互动软件。" 因此竞选团队会再三考量是否值得使用这种广告形式。

奥巴马是首位使用游戏内广告的竞选人

这也是一个资金问题，朱利叶斯•范•德拉尔（Julius van de Laar）坦言。在2008年美国总统的竞选活动中，他是奥巴马选战团队的正式成员。当年，奥巴马是第一个在美国总统竞选活动中使用电子游戏内广告的竞选者。

当时他在18款知名电子游戏中做了广告，其中包括篮球游戏《劲爆美国职篮2008》（NBA Live 08）和赛车游戏《火爆狂飙》（Burnout Paradise）。在游戏中虚拟的广告牌上可以看到奥巴马的肖像。范•德拉尔介绍：“当时我们拥有一支非常聪明的竞选团队。在2008年的竞选中，我们的资金也非常充足，所以我们有财力和人力去尝试这样的事情。”

游戏内广告对选举的影响微乎其微

传播学家克里姆特和竞选经理范•德拉尔都认为，游戏中的广告对玩家个人的影响非常小。玩家专注于游戏中的活动，而不是广告牌。相反，游戏中的选举广告是一种赢得媒体策略。“重点是通过这样的手段来触及特定的目标群体，展示竞选活动的创新性，引起传统媒体的报道，”范•德拉尔解释道： "游戏内广告其实是个美丽的噱头。"

电游能承载多少政治内容？

当然，广告也是很烦人的。在电视上看电影、在YouTube上等视频或者打开网页时需要先关闭一个广告窗口的人都有这种体会。尤其电玩玩家中的一小部分人，他们人少声大，当涉及到自己最爱的活动时，他们非常敏感。当玩家不喜欢他们游戏中英雄的形象时，他们就会在社交媒体上集体吐槽：当游戏背景是欧洲中世纪时，游戏中则不该有LGBTQ和黑人角色；游戏应该忽略战争罪行，最好是完全和政治无关。

到目前为止，大多数游戏公司都能满足这些愿望。"那些对电影和电游市场影响巨大的大型娱乐集团与政治的关系非常矛盾，"传播学家克里姆特补充道："他们一般会尽量避而远之。"

"游戏中藏有巨大政治潜力"

克林姆特认为，政治的复杂性以及与政治相关的深奥内容很容易被人视作干扰因素，游戏开发者干脆将其排除在外。"我不确定这是否就是服务观众的最好方式。事实上，在电子游戏上花费大量时间和金钱的人主要对丰富的游戏体验感兴趣，并不太希望被政治复杂性和改善世界的愿景所打扰。"

然而，政治和电子游戏并不一定要相互排斥。克林姆特表示，将政治或社会信息与游戏的娱乐价值巧妙地结合起来是一项创造性的任务。他认为："如果解决得当，其中藏有的政治潜力将是巨大的。"

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