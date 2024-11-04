美国大选不再是老白男战场 青年男女选票是关键

美国大选不再是老白男战场 青年男女选票是关键2024年11月4日
（德国之声中文网）2024年美国总统大选进入最终倒数阶段，週二（11月5日）就是正式投票日，而目前有超过7500万选民已提前投票。民主党候選人卡玛拉·哈里斯及共和党候选人特朗普在7个关键摇摆州的支持度仍然胶著，并未拉开显著差距。
根据《纽约时报》与锡耶纳学院研究所（New York Times/Siena College）的民调，截至美国大選前2天為止，卡玛拉·哈里斯与特朗普在7个摇摆州的支持度差距，都落在3.5％的误差范圍内。
该民調顯示，卡玛拉·哈里斯在内华达、北卡罗来纳及威斯康辛州有微弱领先，特朗普在亚利桑那州获得些微多数支持。兩人在密西根州、格鲁吉亚州和宾州则是势均力敌。
民调之中大约有40％的受訪者已完成投票，其中卡玛拉·哈里斯的支持度比特朗普多出8个百分点，而特朗普则是在有可能投票但尚未投票的选民群体中领先。
值得注意的是，盡管卡玛拉·哈里斯在《纽时》过去的民调中，都在宾州处于领先态势，但最新民调显示特朗普的支持度持续增強。
卡玛拉·哈里斯週日（3日）前往密西根州造势时向媒体表示，她已透过邮寄的方式完成投票，随后发布影片号召选民投票：“你的声音就是你的选票，你的选票就是你的力量。”
特朗普是在自己曾遭受枪击的宾州造势。他向选民喊话，若他当选将标志著美国“新黄金时代”的到来。“我将结束通货膨胀，阻止大量罪犯入侵我们的国家。”
瞄准年轻男性选票
在民调胶著之际，卡玛拉·哈里斯及特朗普势必要争取更多族群及年龄层支持，其中包含年轻男性选民。
过往在投票日当天，30岁以下的男性往往选择呆在家里，投票意願不高。不过，根据哈佛大学肯尼迪学院10月的民调，56％的男性受访者被问及今年会不会投票时，都是肯定的答復。
DW實际询问了分别支持卡玛拉·哈里斯及特朗普的年轻男性。21岁的利亚姆（Liam）说：“我们的国家需要改变，我认为女性可以做到这一点。”利亚姆的友人、20岁的诺亚（Noah）也同意这番话，并对特朗普若再度执政的美国外交政策以及人权发展表达担忧。
19岁的凯文（Kevin）向DW透露他投给了特朗普，并说自己更喜欢特朗普的经济政策。另一名20岁的“川粉”尼尔（Neil）也说：“（特朗普）将让这个国家变得更好，我们需要一个男人！这个男人被枪击过，他是一个战士。」
选前民调显示，卡玛拉·哈里斯在年轻族群中的整体支持度大幅领先特朗普。根據哈佛青年民調，52％的人表示他们会投票给卡玛拉·哈里斯，而27％的人表示倾向特朗普。
然而，年轻的男性受访选民中，46％的人表示支持卡玛拉·哈里斯，37％的人支持特朗普，差距幅度明显较小，卡玛拉·哈里斯只有9个百分点的优势。其他民调甚至显示特朗普在年轻男性中略微领先。
女性选民起决定性作用？
上週三（30日），在女性议题方面多次引发争议的特朗普于威斯康辛州造势时，自称将保护美国女性远离移民和外敌，“无论女性是否喜欢”。特朗普称，虽然他过去曾因“保护女性”的说法受到批评，但他仍重申该说法，并稱「婦女都愛他”。
事实上，自从卡玛拉·哈里斯宣布参选以来，特朗普在女性群体的支持度一直落后，部分民调显示的差距甚至达到两位数，女性有可能在民调如此拉锯的情况下起到决定性作用。
此外，女性投票率通常高于男性。根据美联社VoteCast统计，2020年的美国大选中，女性选民占了53％。政治数据公司TargetSmart早前的数据显示，在已经投票的6720万名美国人之中，约有53％是女性，男性占44％。
（美联社、《纽约时报》等）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。