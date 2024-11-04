美国大选不再是老白男战场 青年男女选票是关键

美国总统大选5日登场，現任副總統卡玛拉·哈里斯及前总统特朗普不约而同前往关键摇摆州造势。民调指出，两人的支持度依旧胶著；有分析认为，年轻男性及女性族群可能成为决胜关键。

（德国之声中文网）2024年美国总统大选进入最终倒数阶段，週二（11月5日）就是正式投票日，而目前有超过7500万选民已提前投票。民主党候選人卡玛拉·哈里斯及共和党候选人特朗普在7个关键摇摆州的支持度仍然胶著，并未拉开显著差距。

根据《纽约时报》与锡耶纳学院研究所（New York Times/Siena College）的民调，截至美国大選前2天為止，卡玛拉·哈里斯与特朗普在7个摇摆州的支持度差距，都落在3.5％的误差范圍内。

该民調顯示，卡玛拉·哈里斯在内华达、北卡罗来纳及威斯康辛州有微弱领先，特朗普在亚利桑那州获得些微多数支持。兩人在密西根州、格鲁吉亚州和宾州则是势均力敌。

民调之中大约有40％的受訪者已完成投票，其中卡玛拉·哈里斯的支持度比特朗普多出8个百分点，而特朗普则是在有可能投票但尚未投票的选民群体中领先。

值得注意的是，盡管卡玛拉·哈里斯在《纽时》过去的民调中，都在宾州处于领先态势，但最新民调显示特朗普的支持度持续增強。

卡玛拉·哈里斯週日（3日）前往密西根州造势时向媒体表示，她已透过邮寄的方式完成投票，随后发布影片号召选民投票：“你的声音就是你的选票，你的选票就是你的力量。”

特朗普是在自己曾遭受枪击的宾州造势。他向选民喊话，若他当选将标志著美国“新黄金时代”的到来。“我将结束通货膨胀，阻止大量罪犯入侵我们的国家。”

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瞄准年轻男性选票

在民调胶著之际，卡玛拉·哈里斯及特朗普势必要争取更多族群及年龄层支持，其中包含年轻男性选民。

过往在投票日当天，30岁以下的男性往往选择呆在家里，投票意願不高。不过，根据哈佛大学肯尼迪学院10月的民调，56％的男性受访者被问及今年会不会投票时，都是肯定的答復。

DW實际询问了分别支持卡玛拉·哈里斯及特朗普的年轻男性。21岁的利亚姆（Liam）说：“我们的国家需要改变，我认为女性可以做到这一点。”利亚姆的友人、20岁的诺亚（Noah）也同意这番话，并对特朗普若再度执政的美国外交政策以及人权发展表达担忧。

19岁的凯文（Kevin）向DW透露他投给了特朗普，并说自己更喜欢特朗普的经济政策。另一名20岁的“川粉”尼尔（Neil）也说：“（特朗普）将让这个国家变得更好，我们需要一个男人！这个男人被枪击过，他是一个战士。」

选前民调显示，卡玛拉·哈里斯在年轻族群中的整体支持度大幅领先特朗普。根據哈佛青年民調，52％的人表示他们会投票给卡玛拉·哈里斯，而27％的人表示倾向特朗普。

然而，年轻的男性受访选民中，46％的人表示支持卡玛拉·哈里斯，37％的人支持特朗普，差距幅度明显较小，卡玛拉·哈里斯只有9个百分点的优势。其他民调甚至显示特朗普在年轻男性中略微领先。

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女性选民起决定性作用？

上週三（30日），在女性议题方面多次引发争议的特朗普于威斯康辛州造势时，自称将保护美国女性远离移民和外敌，“无论女性是否喜欢”。特朗普称，虽然他过去曾因“保护女性”的说法受到批评，但他仍重申该说法，并稱「婦女都愛他”。

事实上，自从卡玛拉·哈里斯宣布参选以来，特朗普在女性群体的支持度一直落后，部分民调显示的差距甚至达到两位数，女性有可能在民调如此拉锯的情况下起到决定性作用。

此外，女性投票率通常高于男性。根据美联社VoteCast统计，2020年的美国大选中，女性选民占了53％。政治数据公司TargetSmart早前的数据显示，在已经投票的6720万名美国人之中，约有53％是女性，男性占44％。

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（美联社、《纽约时报》等）

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