美国大学用华为？拆除！

(德国之声中文网)目前，加州大学伯克利分校已经拆除了一套华为视频会议系统。该校一官员表示，校方正在着手替换这五套设备。威司康星大学等其他高校也正在审视其供货商。斯坦福大学也对路透社表示，该校已经进行了自查，"所幸"没有发现任何需要拆除的设备。

加州大学圣迭戈分校的措施则更为激进。该校去年8月就在一份内部备忘录中确定，在今后6个月内，不会接受华为、中兴等中国影音通讯设备厂商的捐赠，也不会与这些企业签订协议。路透社获得了这份备忘录，从中得知，该文件将在2月12日到期，校方届时将考虑各种可能性。该校一发言人对路透社表示，学校通过这份内部备忘录，拥有了足够的设备评估时间，从而避免学校签署任何可能今后违反《国防授权法案》(NDAA)的合同。

华为网络设备也在被禁之列

"携手华为=危害国家安全"

该法案已经由特朗普总统于去年8月签署生效，法案禁止联邦资金接受者使用华为、中兴等多家中国厂商提供的电信、视频录制、网络设备。法案制订者担心，这些中国厂商会在设备中设置"后门"，方便中国政府或军方窃取资讯。如果美国高校在2020年8月前没能遵守该法案的规定，将会面临丧失联邦科研资助等财政风险。

法案还要求尽快制订新规，限制美国高校与中方开展科研合作或签署协议。法案要求国防部长与各高校合作，找寻保护知识产权的途径，并防止学者被外国所利用。

去年6月，26名国会议员还曾致信美国教育部，警告50多所美国高校与华为的大量科研合作项目可能对"美国国家安全造成重大威胁"。同期，白宫的一份报告也指出，加州大学伯克利分校与华为的人工智能合作研究项目，可能导致中方获取对其军方以及战略雄心具有重要价值的情报。加州大学伯克利分校则表示，开源项目上的合作不会涉密，也不受联邦法律的监管，并强调学校无意变更与华为的既有研究合作项目。但是，知情人士则透露，该校与华为的合作已经明显"降温"。

华为与美国高校有大量合作

许多美国公立大学都大量使用华为等中国厂商的设备，或者接受华为的捐赠，开展合作研究项目，同时它们也高度依赖政府的拨款维持教学与科研水平。近年来，美国各级政府对高校的资助拨款幅度已经有所降低，因此公立高校无法承受因使用华为设备而遭政府"断供"的风险。

在以贸易战为代表的美中全方位较量中，美国的高校已经受到了白宫政策的不小冲击。美国国务院缩短了某些专业领域的中国留学生签证期限，白宫方面甚至还在考虑限制中国学生入境美国。而对于美国高校来说，国际留学生是重要的资金来源，中国留学生更是其中的最大群体。

文山/苗子/(路透社)