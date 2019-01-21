美国大学用华为？拆除！

美国多所高校日前拆除了原先使用的华为以及其他中国厂商生产的通信设备。他们担心，如果继续使用华为设备，将会导致丧失联邦政府提供的资金。特朗普政府已经为此出台了一部新法案。
(德国之声中文网)目前，加州大学伯克利分校已经拆除了一套华为视频会议系统。该校一官员表示，校方正在着手替换这五套设备。威司康星大学等其他高校也正在审视其供货商。斯坦福大学也对路透社表示，该校已经进行了自查，"所幸"没有发现任何需要拆除的设备。
加州大学圣迭戈分校的措施则更为激进。该校去年8月就在一份内部备忘录中确定，在今后6个月内，不会接受华为、中兴等中国影音通讯设备厂商的捐赠，也不会与这些企业签订协议。路透社获得了这份备忘录，从中得知，该文件将在2月12日到期，校方届时将考虑各种可能性。该校一发言人对路透社表示，学校通过这份内部备忘录，拥有了足够的设备评估时间，从而避免学校签署任何可能今后违反《国防授权法案》(NDAA)的合同。
"携手华为=危害国家安全"
该法案已经由特朗普总统于去年8月签署生效，法案禁止联邦资金接受者使用华为、中兴等多家中国厂商提供的电信、视频录制、网络设备。法案制订者担心，这些中国厂商会在设备中设置"后门"，方便中国政府或军方窃取资讯。如果美国高校在2020年8月前没能遵守该法案的规定，将会面临丧失联邦科研资助等财政风险。
法案还要求尽快制订新规，限制美国高校与中方开展科研合作或签署协议。法案要求国防部长与各高校合作，找寻保护知识产权的途径，并防止学者被外国所利用。
去年6月，26名国会议员还曾致信美国教育部，警告50多所美国高校与华为的大量科研合作项目可能对"美国国家安全造成重大威胁"。同期，白宫的一份报告也指出，加州大学伯克利分校与华为的人工智能合作研究项目，可能导致中方获取对其军方以及战略雄心具有重要价值的情报。加州大学伯克利分校则表示，开源项目上的合作不会涉密，也不受联邦法律的监管，并强调学校无意变更与华为的既有研究合作项目。但是，知情人士则透露，该校与华为的合作已经明显"降温"。
华为与美国高校有大量合作
许多美国公立大学都大量使用华为等中国厂商的设备，或者接受华为的捐赠，开展合作研究项目，同时它们也高度依赖政府的拨款维持教学与科研水平。近年来，美国各级政府对高校的资助拨款幅度已经有所降低，因此公立高校无法承受因使用华为设备而遭政府"断供"的风险。
在以贸易战为代表的美中全方位较量中，美国的高校已经受到了白宫政策的不小冲击。美国国务院缩短了某些专业领域的中国留学生签证期限，白宫方面甚至还在考虑限制中国学生入境美国。而对于美国高校来说，国际留学生是重要的资金来源，中国留学生更是其中的最大群体。
文山/苗子/(路透社)