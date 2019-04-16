美国大学发生枪击案 两人死亡

（德国之声中文网）警方当地时间周二（4月30日）表示， 北卡罗来纳州立大学夏洛特分校发生校园枪击案后，四名伤者中有三人情况危急。 嫌疑犯已被解除武器、被逮捕。警方估计这是单人作案。警方在推特上公布了这名嫌疑枪手的姓名和出生日期。据此，这是一名22岁的男子。具体背景和动机尚不清楚。

当地媒体WCNC此前报道，这名嫌犯是一名历史系大学生，本学期初离开这者所大学。两名死者均为男性。报道称，枪击事件发生在学生们做完一个报告之后不久。

警方称约在16时40分收到枪击事件的报案，随即封锁了校园。一则视频显示，大学生们将手臂举在胸前快步走出校园。当地警方称，安全力量的迅速行动拯救了生命。

夏洛特市长对枪击案表示震惊，并对受害者及其家属表示同情。美国多次发生校园枪击事件。有关实行更严格枪支法的讨论却多年停滞不前。

苗子/叶宣（德新社、法新社、路透社）