 美国大学发生枪击案 两人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2019

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时政风云

美国大学发生枪击案 两人死亡

在美国北卡罗来纳州一所大学校园，一名男子枪杀两人，另有四人受伤，其中三人伤势危急。警方逮捕了嫌疑人。

Schießerei in der University of North Carolina in Charlotte (picture-alliance/J. Simmons)

枪击案现场附近的紧急救援车辆

（德国之声中文网）警方当地时间周二（4月30日）表示，  北卡罗来纳州立大学夏洛特分校发生校园枪击案后，四名伤者中有三人情况危急。 嫌疑犯已被解除武器、被逮捕。警方估计这是单人作案。警方在推特上公布了这名嫌疑枪手的姓名和出生日期。据此，这是一名22岁的男子。具体背景和动机尚不清楚。

当地媒体WCNC此前报道，这名嫌犯是一名历史系大学生，本学期初离开这者所大学。两名死者均为男性。报道称，枪击事件发生在学生们做完一个报告之后不久。

警方称约在16时40分收到枪击事件的报案，随即封锁了校园。一则视频显示，大学生们将手臂举在胸前快步走出校园。当地警方称，安全力量的迅速行动拯救了生命。

夏洛特市长对枪击案表示震惊，并对受害者及其家属表示同情。美国多次发生校园枪击事件。有关实行更严格枪支法的讨论却多年停滞不前。

苗子/叶宣（德新社、法新社、路透社）

  • ambulance and stretcher (picture-alliance/AP Images)

    音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场

    美国，拉斯维加斯

    2017年10月1日， 来自美国内华达州的一名退休者对拉斯维加斯的一场露天音乐会大开杀戒，射杀58名、打伤数百名音乐会观众，最后在警察到来前，枪手饮弹身亡。该事件是美国现代史上最血腥的一次屠杀。仅今年内，美国已发生了多起类似枪击事件。

  • A woman praying in Orlando (picture-alliance/dpa/G. George Wilson)

    音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场

    美国，奥兰多

    2016年6月12日，弗罗里达州一个同性恋夜总会发生枪击案，49人丧生，数十人受伤，成为当时死者最多的案件。凶手是一名29岁的名叫奥马尔·马腾的人。

  • Eagles of Death Metal on stage (Getty Images/AFP/M. Ruszniewski)

    音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场

    法国，巴黎

    2015年11月13日，法国巴黎巴塔克兰（Bataclan）剧院，美国一个摇滚乐队正在演出时，恐怖袭击发生了：89人死亡。当晚在巴黎几乎同时发生的数起恐袭事件中，共有130人丧生。事后，“伊斯兰国”称对这轮暴力袭击负责。

  • A policeman stands in front of sign that reads Reina (picture alliance/dpa/E.Gurel)

    音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场

    土耳其，伊斯坦布尔

    新年伊始，2017年元旦之夜，土耳其伊斯坦布尔市的著名夜总会“莱伊纳”发生枪击案，39人死亡，数十人受伤。一名来自乌兹别克斯坦的人实施了这场袭击并在案件发生数天后被捕。“伊斯兰国”声称对此案负责。该案还在等候开庭。

  • Police helping injured woman (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场

    英国，曼彻斯特

    一名自杀袭击者于2017年5月22日在英国曼彻斯特一个大型音乐会上，引爆一枚自制炸弹，造成22人死亡，250多人受伤。警方称，22岁的阿贝迪（Salman Abedi ）单人作案，但有其他知情者。

  • police checking out crime scene (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场

    德国，安斯巴赫

    2016年7月24日，27岁的叙利亚难民在安斯巴赫一个酒吧门外引爆了一枚自制炸弹，自己被炸死，多人受伤。据悉，他无票想进入一个露天音乐会遭到阻止。

  • policeman in front of empty stage at nite (picture-alliance/dpa/T.Frey)

    音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场

    德国，努尔堡 - 防患于未然

    原定2017年6月2日举行的德国环道摇滚音乐节（Rock am Ring）不得不临时取消，并进行了对观众的疏散工作。警方事先得到可能恐袭的线索，但无法证实。本来这次持续数天的音乐会期间，将有85个乐队登台，每场音乐会都会迎来近10万观众。

    作者: Dagmar Breitenbach


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美国校园再传枪声 未成年人课堂射杀10人

这是美国今年以来的第22起校园枪击案，其中9名学生和1名老师被打死。作案者年仅17岁。总统特朗普说，“此类现象在我们国家实在已经发生太久”。 (19.05.2018)  

特朗普给校园枪击案开出药方:给教师配枪!

学生连日示威要求加强枪支管控，而总统特朗普却“另辟蹊径”，提出了要让学校熟悉武器的老师配备枪支，以在紧急时刻保护学生。一天连发多条推文的特朗普还强调，美国步枪协会“都是大好人”。 (22.02.2018)  

透明书包减少校园枪支风险？

美国佛州帕克兰市一所中学在发生校园枪击案后，采取了新的安保措施，但很多学生不以为然。 (04.04.2018)  

音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场

拉斯维加斯并不是对观众聚集的音乐会，抑或生意火爆的夜总会，发动的首次袭击。法国、土耳其以及英国等地都曾遭遇过带来重大伤亡的类似恐袭。 (04.10.2017)  

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