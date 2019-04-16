美国大学发生枪击案 两人死亡

（德国之声中文网）警方当地时间周二（4月30日）表示， 北卡罗来纳州立大学夏洛特分校发生校园枪击案后，四名伤者中有三人情况危急。 嫌疑犯已被解除武器、被逮捕。警方估计这是单人作案。警方在推特上公布了这名嫌疑枪手的姓名和出生日期。据此，这是一名22岁的男子。具体背景和动机尚不清楚。
当地媒体WCNC此前报道，这名嫌犯是一名历史系大学生，本学期初离开这者所大学。两名死者均为男性。报道称，枪击事件发生在学生们做完一个报告之后不久。
警方称约在16时40分收到枪击事件的报案，随即封锁了校园。一则视频显示，大学生们将手臂举在胸前快步走出校园。当地警方称，安全力量的迅速行动拯救了生命。
夏洛特市长对枪击案表示震惊，并对受害者及其家属表示同情。美国多次发生校园枪击事件。有关实行更严格枪支法的讨论却多年停滞不前。
苗子/叶宣（德新社、法新社、路透社）
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音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场
美国，拉斯维加斯
2017年10月1日， 来自美国内华达州的一名退休者对拉斯维加斯的一场露天音乐会大开杀戒，射杀58名、打伤数百名音乐会观众，最后在警察到来前，枪手饮弹身亡。该事件是美国现代史上最血腥的一次屠杀。仅今年内，美国已发生了多起类似枪击事件。
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音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场
美国，奥兰多
2016年6月12日，弗罗里达州一个同性恋夜总会发生枪击案，49人丧生，数十人受伤，成为当时死者最多的案件。凶手是一名29岁的名叫奥马尔·马腾的人。
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音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场
法国，巴黎
2015年11月13日，法国巴黎巴塔克兰（Bataclan）剧院，美国一个摇滚乐队正在演出时，恐怖袭击发生了：89人死亡。当晚在巴黎几乎同时发生的数起恐袭事件中，共有130人丧生。事后，“伊斯兰国”称对这轮暴力袭击负责。
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音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场
土耳其，伊斯坦布尔
新年伊始，2017年元旦之夜，土耳其伊斯坦布尔市的著名夜总会“莱伊纳”发生枪击案，39人死亡，数十人受伤。一名来自乌兹别克斯坦的人实施了这场袭击并在案件发生数天后被捕。“伊斯兰国”声称对此案负责。该案还在等候开庭。
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音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场
英国，曼彻斯特
一名自杀袭击者于2017年5月22日在英国曼彻斯特一个大型音乐会上，引爆一枚自制炸弹，造成22人死亡，250多人受伤。警方称，22岁的阿贝迪（Salman Abedi ）单人作案，但有其他知情者。
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音乐会、夜总会、剧院：近年全球枪击案现场
德国，安斯巴赫
2016年7月24日，27岁的叙利亚难民在安斯巴赫一个酒吧门外引爆了一枚自制炸弹，自己被炸死，多人受伤。据悉，他无票想进入一个露天音乐会遭到阻止。
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德国，努尔堡 - 防患于未然
原定2017年6月2日举行的德国环道摇滚音乐节（Rock am Ring）不得不临时取消，并进行了对观众的疏散工作。警方事先得到可能恐袭的线索，但无法证实。本来这次持续数天的音乐会期间，将有85个乐队登台，每场音乐会都会迎来近10万观众。
作者: Dagmar Breitenbach