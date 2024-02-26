美国大使：“我们不想生活在一个中国人占据主导的世界”

（德国之声中文网）美国哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目“60分钟”（60 Minutes Overtime）近期曾前往北京采访美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）。伯恩斯在采访中表示，拥有庞大消费群体的中国在过去几十年间一直对美国企业充满吸引力，但是现如今在中国做生意已经变得令人担忧且充满危险——中国通过盗窃知识产权和扩大反间谍法恐吓商界，以至于一些美国公司为在华业务按下了暂停键。

伯恩斯在采访中表示：“40年来，流出中国的资金首次超过来自美、日、欧、韩投资者的投资。”他分析说，中国政府对外传递的信息存在矛盾。一方面，中国政府表示愿意继续商业开放，希望外资企业留在中国，但是另一方面又通过了内容非常笼统的反间谍法修正案，此间又突袭检查了数家美国在华企业。他表示，美国商界担心，在世界其它地区完全合法且可接受的做法现在在中国可能会被指控从事间谍活动。

伯恩斯说，过去10年，中共权力不断集中，对人民的镇压加剧，中国国家主席习近平推翻了许多制造了中国经济奇迹的市场改革措施，这些成为重要的发展趋势。

他说：“但在习近平主席的领导下，由于经济疲软和政府严厉的政策，中国去年损失了价值超过1200亿美元的长期外国投资，这让美国公司在中国的未来充满不确定性。”

不过他也强调说，中国是世界第二大经济体，依旧是一个巨大的市场，所以“一些美国公司离开了（中国市场），但大多数都留下来了”，“也许他们不会离开，但他们不会投资，他们不会进行重大投资，直到他们能够准确地看出（中国）政府的走向”。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



“美中关系是目前世界上最重要、最具竞争性和最危险的关系”

伯恩斯说，他对未来持谨慎态度，因为中美之间根本性的竞争和不信任正在动摇商界的信心，并将两国关系推至半个世纪以来的最低点。

伯恩斯说：“这是美国目前在世界上最重要、最具竞争性和最危险的关系，我认为在未来十年左右还会持续如此。”

采访伯恩斯的女记者斯塔尔（Lesley Stahl）回应说：“不过你说过，‘离婚不是一个选项’。”

伯恩斯回答说：“是的。我们两国必须共同生活。我认为，这是美中关系中最大的紧张局势。中国是我们最重要的竞争对手，同时，中国也是我们的第三大贸易伙伴——这关系到美国75万个就业岗位。中国是美国农产品的最大市场。我们所有出口农产品的五分之一都运往中国。去年这一数字为409亿美元。”

他补充说：“有些人说：‘好吧，我们与中国的竞争如此激烈，我们应该结束经济关系。’ 那么，这样做的后果将是75万个美国家庭将无法解决晚餐问题。因此，这使得我的工作中的平衡变得异常困难。”

女记者斯塔尔说：“你正如同走钢丝。”

伯恩斯回应说：“我们在这里有相互竞争的利益，平衡这些利益是美中关系的现实。我们要竞争。我们必须负责任地竞争并维护两国间的和平。但我们也必须参与其中。”

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



更多阅读：美驻华大使：战略竞争将是美中关系主基调

“我们不想生活在一个中国人占主导地位的世界”

在谈到去年“间谍气球”事件过后宛若过山车般的美中关系时，伯恩斯说：“我认为中国最终希望超越美国，成为主导全球的国家。我们不希望这种情况发生。我们不想生活在一个中国人占主导地位的世界。”

伯恩斯补充说，将现如今和上世纪的冷战相比，区别就在于：“苏联拥有强大的军事力量和核武器。但苏联的经济非常疲弱，根本无法与我们竞争。可是中国的经济非常强劲。我们面对的是一个对手，一个比20世纪40年代、50年代、60年代、70年代和80年代的苏联还要强大的竞争对手——中国。”

记者问伯恩斯，如果现在也是一场冷战，那么他觉得这是怎样的一场冷战。伯恩斯回答说：“这是一场思想的竞争，一场思想的斗争。我们的理念是美国关于民主社会和人类自由的伟大理念，而中国则认为共产主义国家比民主国家更强大。我们不相信这一点。因此，这里存在着一场关于谁的思想应该引领世界的争论。我们相信，答案是美国的思想。”

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。