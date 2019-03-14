 美国大使口无遮拦 德国政界呼吁走人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2019

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时政风云

美国大使口无遮拦 德国政界呼吁走人

美国驻德国大使理查德·格雷内尔表现得像一个占领国的指挥官——德国在野党自民党（FDP）副主席库比基（Wolfgang Kubicki）说。这位大使在德国执政两大党都不受欢迎。

Richard Grenell Botschafter der USA in Deutschland (picture alliance/dpa/D. Bockwoldt)

美国驻德国大使理查德·格雷内尔

（德国之声中文网）德国在野党自民党（FDP）副主席沃尔夫冈·库比基（Wolfgang Kubicki）说，美国驻德国大使理查德·格雷内尔（Richard Grenell）一再干预德国主权，德国外长马斯（Heiko Maas）应该将他列为不受欢迎的人。

"任何表现得像一个占领国指挥官似的美国外交官都必须知道我们虽然能容忍，但也要知道我们有底线"，库比基说。他也是德国联邦议院五位副议长之一。

Bundestag Wolfgang Kubicki stellvertretender Bundestagspräsident (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

自民党副主席沃尔夫冈·库比基

格雷内尔周二批评德国北约军费预算不足，引发了库比基指控他在政治问题上一再干预德国主权。

在批评军费预算之前，格雷内尔要求德国停止北溪2线天然气管道建设。这条天然气管道从俄罗斯跨越波罗的海到德国。此外，他还威胁要对那些参与该项目的公司采取制裁。

社民党议会党团总干事施耐德（Carsten Schneider）周二接受德新社采访时说，"格雷内尔完全是一个外交上的失败人选。"

施耐德说："格雷内尔先生以他一再的无礼挑衅破坏了跨大西洋关系。"

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北溪2号管道将直接把俄罗斯出产的天然气通过波罗的海输送到德国，这一项目早已引起了美国的强烈不满。新年伊始，美国驻德大使格雷内尔就给参与该项目的德国企业发了一封“警告信”。 (13.01.2019)

德、法两国就北溪2线天然气管道的争执得到解决后，欧盟其它国家也就这一共同立场达成一致。欧盟所谓“天然气法规”将进行修订。但北溪2线项目本身将不会受到威胁。 (08.02.2019)

美国驻德大使致信德国当局，威胁说如果使用华为设备，美国就可能停止与德国共享情报。此事引发了德语报刊的高度关注，柏林夹在中美两国之间的尴尬地位更是引发了不少评论员的感叹。 (14.03.2019)

美国周一警告德国，5G网路若使用「不受信任的供应商」将带来风险，试图以可能影响双方情报分享向德国施压。如今，因5G而限制情报分享的规模可能扩及北大西洋公约联盟。 (14.03.2019)

施耐德说，这位特朗普总统的大使显然没有打算承认德国作为盟友在阿富汗问题等国际事务中的巨大贡献。

联盟党领导成员：格雷内尔请保持克制

默克尔领导的联盟党（CDU/CSU）的领导成员之一格罗斯-布洛梅尔（Michael Grosse-Brömer）促请格雷内尔克制，免开尊口。

格罗斯-布洛梅尔说，"假如有谁每周都要找点事情发表评论，只要他能有一点全局视野，就不会像这位美国大使这样前言不搭后语。"

格罗斯-布洛梅尔说，在阿富汗问题上，德国是第二大派遣军队国家。在联合国的马里共和国任务中，德国也表现活跃。

"在执行海外任务、承担国际责任方面，德国信守承诺，尽了很多义务。"

德国绿党外交政策发言人诺利普（Omid Nouripour）则认为，库比基对格雷内尔的评论纯粹是一派胡言。

诺利普接受《新奥斯纳布吕克报》（Neue Osnabrücker Zeitung）采访时说，格雷内尔是与特朗普总统沟通的管道，这在当下比任何时候都更重要。

张平/叶宣（德新社、法新社）

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