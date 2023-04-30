美国多地限制中国人买地买房？不全是真相

（德国之声中文网）过去几天，各大美国华人资讯网站纷纷报道与“路易斯安那州禁止中国人买房租房”相关的内容，留美中国学生找工作的常用论坛“一亩三分地”上有相关的帖子，记者所在的几个有数百名华人的微信群也对这件事进行了热烈的讨论，有人回复称“没想到租房也不行”，“干脆把华人全赶走吧”，“真是新世纪的排华法案”。

但是这些在华人社群间互相转发和分享的资讯却大多不太全面，也缺乏了法案提出后一些关键的修改和补充。例如前文所述路易斯安那州的HB537法案，法案最新修订的版本中仅保留了针对对美国有敌意的国家——包括中国（含香港特别行政区）、古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯、委内瑞拉——购买、租赁或者取得土地的限制，而取消了针对“与对美国有敌意的国家有联系的个人”的限制。这意味着即使法案通过，受到限制的将会是中国政府，中国公司或其他实体，并非个人。而该法案目前也并未成为法律，而是在5月15日由该州众议院召开听证会，听证会之后，仍然需要经过投票和州长的批准才能成为法律。

德克萨斯等州立法尚未完成

“这些自媒体对立法程序一无所知”，在德州奥斯汀居住的秦女士对这些没有如实报道的自媒体和博主非常失望，认为他们为了阅读量故意起一些能挑起对面的标题，比如挑起中国人和美国人的对立，还在中国国内民众和美国华人的对立，在美国“蓝州“和“红州”居住的华人之间的对立。她认为这些自媒体的造谣并不利于华人真正组织起来去抗议这些法案。“比如有些法案明明还没有通过，只是完成了某个进程，自媒体就在说‘通过了’，那读了文章的人就会觉得这个法案已成定局，没有回旋余地了，他们也不会再去进行抗争。”秦女士表示，这些自媒体如果真的希望替在美国的华人发声，“那应该呼吁华人多多参与到政治议题，哪怕给当地的议员打两个电话也好”。

在达拉斯居住的郑先生则从一月份起就开始抗议德克萨斯州仍在立法进程中的SB147法案。SB147法案最初的版本中是限制中国公民购买土地的，但是到目前为止，已经将美国绿卡持有者豁免在外，也允许中国公民购买用以自住的房屋。他认为这样的让步和不少华人对于该法案持之以恒的抗议有关。此前不太关心本地政治的他开始和有相同想法的华人一起组建群组。他告诉记者，群组中有律师，也有利益相关的房地产商，但绝大多数人还是对美国政治不怎么了解的“小白”，很多人都是在网上吐槽时看到对方也反对SB147才认识的。群组中的组织相对来说也比较松散，有人花了很多时间去打电话和写宣传文案，但也有不少人不太愿意投入过多的时间和金钱，甚至不少人在针对其他政治议题的看法上也有分歧。但大家还是抱着求同存异的想法，能出一份力就出一份力。“我们做的有游行，在网上找到议员的电话之后打电话抗议，或者查到法案听证会的时间后驱车去听证会现场等。”目前的法案虽然已经不再影响他和他在美国的家人，但他还是决定继续抗议下去。“因为这样的法案越来越多之后，对于中国人的歧视就会越来越普遍。人家看你的长相就歧视你，也不会知道你是美国公民，美国绿卡，还是仅仅有美国签证。”

佛州法案通过 华人继续抗争

其他还在立法程序中的类似法案还有阿拉巴马州的HB379法案等，而佛罗里达州的法案SB264已经由州长德桑蒂斯签署成为法律，拟定于今年7月1日正式实施。该法案中受到限制的国家有中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴、委内瑞拉和叙利亚，但是只有中国公民在佛罗里达州全州购买土地、房屋等不动产受到限制。但法案也有例外，绿卡持有者不受影响，有美国签证（旅游签证除外）的中国人可以购买小于两公顷的房地产用于居住。

该项法案在佛州参议院以95:17的压倒性赞成率通过，支持的议员们认为这条法案保护了美国的国家安全。而华人维权组织“华美维权同盟”（Chinese American Legal Defense Alliance）则表示将会立即启动法律程序以求推翻这一歧视性法案。该组织在其微信公众号文章中写道：“我们预计在一周左右去佛州法院起诉立案，并在本月底之前向法院提交阻止法律生效的禁止令。”该组织的前身是特朗普总统发布微信禁令后，朱可亮、曹英、袁钢、倪非、吴圣洋等五位华人律师挑头成立的“美国微信用户联合会”。他们起诉特朗普总统，要求法院停止微信禁令的实施。今年3月3日，该组织在官网上发表了“推翻多州禁止华人购买房地产法案的捐款倡议书”，当时针对的是德克萨斯、佛罗里达、乔治亚这三个州的相关法案。如今乔治亚州的法案已经不再继续推进，德克萨斯州的法案还未成为法律。截至5月14日晚，该组织在众筹筹款平台gofundme上一共筹到了十一万多美金。

但是，华人群体在此问题上的立场并非“铁板一块”。在美国华人社群中有不少影响力的自媒体“陌上美国”就撰文表示：“该法案不影响在美国生活的有合法签证的华人居民买自住房”。博主认为该法案“重点是限制对美国有敌意的多个国家政府在美国买地”，并认为微信文章中没有解释清楚法案不针对在美国有合法身份的中国居民或者中国公民是传播谣言。文章表示在美国的华人应该做的不是去宣传美国如何排华，而是“要督促中国人去监督自己的政府改善中美关系，早日（把中国）从7国名单中拿掉”。

在德州攻读博士学位的周同学则表示他周围的朋友鲜少有关心这些法案的。“因为学生要买房的很少，和我们的生活没什么关系，只听少数几个人提过。”他曾想过要上街抗议此类法案，但是在法案不断修改并且对持有合法签证的个人影响减小之后，他也开始犹豫是否要支持该法案。他认为应该把中国人和中国政府区分开来，不能认为中国人就有“原罪”，但是美国政府对中国政府做出限制本身并非毫无道理。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer





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