美国外交制裁北京冬奥 德国暂不加入抵制行列

(德国之声中文网) 白宫周一 (12月6日) 表示，由于中国的人权「暴行」，美国将不派政府官员参加2022年北京冬奥会。此前中国政府曾威胁要对任何外交抵制采取反制措施。

美国总统拜登上个月说，他正在考虑对北京冬奥进行外交抵制，因为包含美国在内的多国都批评中国的人权记录，包括其在新疆对维吾尔人等少数民族进行的迫害。

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki) 在新闻发布会上说：「有鉴于中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为，拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。」

她补充道，美国外交或官方代表不可能在中国於新疆施行令人震惊的侵犯人权行为时，还把北京冬奥当作平常事。她指出，过去几个月来，一些国会议员和人权倡导团体一直鼓励美国政府对北京冬奥进行外交抵制，因为这麽做不会影响美国运动员出席冬奥的权利。莎琪说：「美国队的运动员们有我们的全力支持。我们将百分之百地支持他们，并在国内为他们加油。」

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 此前曾说，美国已经就北京冬奥的共同方针征求了盟友的意见。目前还不清楚他们是否会跟随美国的步伐。加拿大外交部在一份声明中说：「加拿大仍然对有关中国侵犯人权的报告深感不安。我们被告知美国的决定，我们将继续与我们的伙伴讨论这个问题。」

曾负责监督奥运会转播权交易的哥伦比亚广播公司体育部前总裁皮尔森 (Neal Pilson) 告诉路透社，外交抵制也使企业奥运赞助商处于「尴尬处境」，但对赞助商而言，最重要的问题是美国队是否会参加。

当被问及拜登政府是否希望美国企业抵制北京冬奥时，国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 告诉记者，政府不会支配私营部门的做法，但企业应该「充分认识到」在新疆发生的事情。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



中国驻华盛顿大使馆称美国此举是「政治操纵」，因为目前中国政府并没有向美国政治人物寄发出席北京冬奥的邀请。中国大使馆发言人表示：「事实上，没有人关心这些人是否会来，这对北京2022年冬奥会的成功举办与否没有任何影响。」

同日，中国外交部在例行记者会上表示，如果华盛顿继续进行这种抵制，北京将采取坚决的反制措施，但却未详细说明是怎麽样的措施。美国下一次将于2028年在洛杉矶举办奥运会，这引发各界关注中国是否届时也会做出反制措施。

未来的德国政府表示暂不加入外交抵制北京冬奥之列。即将就任德国总理的肖尔茨本周二表示，德国政府将就如何应对中国 "非常认真地在内部以及与欧洲和世界上的伙伴进行磋商"。他说，与德国打交道的许多国家，“其政府形态都与德国所自认正确体制的完全不同”；新的德国政府必须“设法了解差异，但仍能在世界范围内友好相处”。这是一种 "对政治的聪明的理解"。

国际奥委会：尊重美国决定

国际奥委会（IOC）因似乎无视中国的人权记录而面临国际社会的广泛批评，但该组织重申奥运应该「超越政治」。一名国际奥委会的发言人向路透社表示：「政府官员和外交官的出席完全是每个政府的政治决定，国际奥委会完全尊重这一点。」

美国奥运会和残奥会委员会首席执行官希尔施兰德 (Sarah Hirshland) 说，美国队「很兴奋，准备让国家感到自豪」。她在一份声明中说：「我们非常感谢总统和他的政府的坚定支持，我们知道这个冬天他们会在家里为我们加油。」

许多美国运动员认为，禁止他们参加奥运会是不公平的，一些支持不派官员去北京冬奥的美国议员则说，在美国人获得奖牌时在北京播放国歌符合美国的利益。虽然一些知名的共和党议员批评拜登没有对北京冬奥进行全面抵制，但曾领导过2002年盐湖城冬奥的共和党参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 说拜登做出了正确的选择。

人权组织对拜登政府的举动表示欢迎，但表示华盛顿可以做得更多，以追究中国的责任。专家说，对于中国来说，拜登的举动与其说是对奥运会的威胁，不如说是北京威胁进行反制後所产生的问题。美国乔治·华盛顿大学商学院体育管理副教授奈洛提 (Lisa Delpy Neirotti) 说：「如果放着不管，(不派官员出席冬奥)其实不会是一则新闻。毕竟我们通常不会派出大型政府代表团出席奥运，尤其在新冠疫情期间。」

为求防堵新冠疫情，中国计划严格限制出席北京冬奥的观众人数。中国官媒表示，北京不打算邀请威胁抵制冬奥的西方政治人物。俄罗斯总统普京是唯一接受中国邀请的外国领导人。

此前，媒体报导指出澳大利亚和英国也正在考虑是否从某种程度上抵制北京冬奥。欧盟外交部门负责人萨尼诺(Stefano Sannino)上周五 (12月3日) 则表示，抵制是个别成员国的事情，而不是欧盟的共同外交政策。

总部位於华府的智库战略与国际研究中心的中国问题专家肯尼迪(Scott Kennedy)说，中国政府有进行反制的选择，比如限制双边对话，拖延签证，或者在奥运会上限制运动员代表团和记者的活动范围。他告诉路透社：「这些紧张局势的最终起源来自于中国已逐渐向更加专制的方向发展。这是中国共产党的选择，但这并不代表世界其他国家就必须保持沉默。」

(路透社丶美联社)

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