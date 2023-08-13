美国夏威夷大火至少93人丧生

（德国之声中文网）当局证实，夏威夷毛伊岛野火造成的死亡人数已达 93 人，成为美国近百年来死亡人数最多的野火。

最新公布的死亡数字已超过2018年加州北部的坎普野火。该次大火造成85人不幸身亡并摧毁天堂镇。

周六，在快速蔓延的大火夷平了毛伊县最大度假胜地拉海纳镇（Lahaina）的四日后，搜救人员带着寻尸犬在拉海纳的废墟中进行搜索，寻获更多罹难者。

夏威夷州长格林(Josh Green)在巡视海纳镇历史悠久的「前街」（Front Street）时表示，死亡人数还会上升。

「我们只能等待并为生还者提供支援。现在的重点是尽可能让人们团聚，为他们提供住房和医疗保健，然后转向重建。」

毛伊县官员引用联邦紧急事务管理局（FEMA）和太平洋灾难中心的数据表示，约4500人因大火而流离失所，需要避难所；2200多栋建筑物被损坏或摧毁，超过2100英亩（850公顷）的土地被烧毁。

据FEMA估计，重建历史悠久的拉海纳小镇约需55亿美元。

灾害和风险建模公司凯伦克拉克公司（Karen Clark & Company）表示，预计这将是夏威夷历史上造成损失第二大的灾难，仅次于1992年的伊尼基飓风。

野火夷平了毛伊县最大度假胜地拉海纳镇

居民称未收到警告

野火发生原因暂时不明，但当地居民对岛上未响起警报感到困惑和愤怒。

设置于该岛用于警告自然灾害的警报器并未响起。最终警报是通过手机、电视和广播电台发送，但由于电力和电信网络中断，警告触及的范围有限。

63岁的Vilma Reed对法新社表示：「你知道我们何时才发现起火？是在火势烧到街道对面的时候。」「我们身后的山着火了，没有人告诉我们。我沿着火线跑去救出家人。」

夏威夷总检察长洛佩斯（Anne Lopez）表示，将针对「野火发生之前、期间和之后的关键决策和长期政策展开全面调查」。

美国夏威夷毛伊岛大火造成的死亡人数上升至93人

尽管拉海纳的火灾区仍被封锁，但自周五以来，居民们已获准返回毛伊岛西部。官员们警告称，闷烧的区域可能会产生有毒烟雾，并表示搜索行动仍在持续。

专家表示，造成大火迅速蔓延的因素很多，如干燥的夏季、易燃的非本地植物不受控制的生长、火山地形造成的干燥下坡风、异常干旱的冬季以及西南部的飓风。

（法新社、美联社、路透社）

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