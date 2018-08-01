美国坚持制裁 朝鲜高调喊冤

（德国之声中文网）李勇浩在新加坡对媒体表示，蓬佩奥扬言继续强力制裁朝鲜是一个警讯。美国的这一立场是要退回到原来的老路上去，李勇浩说，这同美国领袖的意愿相去甚远。"6月协定签署以来，朝鲜采取了旨在建立信任的措施，其中包括停止和核试验和导弹试验，也摧毁了一个核试验场地"。

而华盛顿非但没有对平壤的行动做出积极表态，还要求保留现有制裁规模和力度，李勇浩说，"尤其不妥的是"，美国居然要求其他国家不要派遣代表团前往平壤参加9月举行的建国70周年庆典仪式。

蓬佩奥在东亚系列外长会议期间说，应该在外交和经济上继续向平壤施压，只有这样，朝鲜才会最终、完全、可验证地实现半岛无核化。但他乐观地认为，这一点能够做到。

演讲时，蓬佩奥还希望其他国家继续遵守联合国制裁朝鲜的相关决议，他提及俄罗斯没有遵守该协议，而中国则曾许诺贯彻联合国有关措施。

人们注意到，虽然蓬佩奥同李勇浩的发言均提及对方，但他们二人在新加坡会议期间并没有举行单独会谈。

参加本次东亚系列外长会的有26个国家以及欧盟。周六"集体照"时，蓬佩奥与朝鲜外相李勇浩曾握手短暂寒暄。美国国务院发言人脑特（Heather Nauert）透露，蓬佩奥说，希望两国政治家不久再次举行会晤；而李勇浩则答复说，"我们面前还有很多建设性的会谈"。

会议间隙时，美国代表团还请李勇浩向朝鲜领导人金正恩转达一封特朗普总统的信函。白宫此前称，上周四（8月2日）特朗普收到金正恩的一封信，不过白宫发言人桑德斯没有透露金正恩信件的内容，她只表示，"美国总统同金正恩之间不断的书信往来同今年6月新加坡特金会有关，其目的只有一个，即推动实现在那里做出的承诺。"

近日，联合国的一份报告得出结论，朝鲜并未中止其核计划和导弹计划，并设法绕过以及触犯了安理会制裁朝鲜的决议。该报告列出一份很长的清单，显示朝鲜大量提升了非法进口以及旨在换取外汇的出口。金正恩政府由此获得了数百万美元的资金。报告指出，这样，去年通过的制裁便成了形同虚设。